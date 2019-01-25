Kadınlar sihirbazdır
Ne dersiniz, belki de onların sihirli güçleri vardır? Vallahi ben inanırım. Kadınlar gerçek birer sihirbaz! İnanmadınız mı? Gelin size kanıtlayayım o zaman.
Aşağıdakileri kadınlardan başka kim yapabiliyor? Bence içeriğin sonunda siz de bana hak vereceksiniz! O zaman kadının gücünü kanıtlama zamanı!
Bu arada herkesin bunları yaşadığına da eminim. Hiç boşuna yok artık falan demeyin!
Neyse okumaya devam!
Her şey hakkında her şeyi bilirler.
Gömleğinizi mi bulamadınız, o gelir anında bulur çıkarır. Siz şok! Bunu herkes en az 1 kere yaşamıştır...
20 dakikada evrim geçirirler.
Banyoya çirkin Betty gibi girerler, Adriana Lima gibi çıkarlar. Bence çok şaşırmayın ve sihri kabullenin...
Çoklu görev yetenekleri efsanedir.
Evet 50 kollarıyla 100 işi yapabilirler. Bence önünde eğilinesi bir yetenek!
Alan yaratabilirler.
Sizin hazırladığınız tıklım tıklım olan o valizi var ya, gelirler 2 saniyede düzenlerler hatta başka şeylere de yer açarlar.
Dünyayı birden güzelleştirirler.
Sizin içinden çıkamadığınız o karmaşa onun için çocuk oyuncağıdır. En fazla 10 dakikasını alır. Sonuç:
Mükemmeliyet!
Yoktan var ederler.
Sizin göremediğiniz şeyleri ustalıkla birleştirip mükemmel sonuçlar ortaya çıkarırlar.
Çantalarında yok yoktur.
O çantaya var ya dünyalararı koyarlar. İçinde eksik bir şey asla bulamazsınız!
Her türlü hastalığı iyileştirirler.
Biraz sevgi, bir öpücük, biraz sihir, işte oldu! Artık canınız yanmıyor!
Öyle bir kelime olmasa da bizi anlarlar.
Sihir, sihir, sihir! Güç, güç, güç! Siz hala kadınlara güçsüz mü diyorsunuz? Bence dönün de kendinize bir bakın. Kadınlar en güçlü varlıklardır, saygı duyun...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Norveç'te yaşayan 12 yaşındaki Hans Jørgen Olsen, kız kardeşiyle birlikte evlerinin yanındaki ormana yürüyüş yapmaya gitmiştir, ormanda gördükleri büyük Amerika geyiklerin saldırısından Hans'ın World of Warcraft oyununda öğrendiği 'Feign Death' becerisi sayesinde kurtulmuşlardır.
NE KADAR OLDU?
Bir vatandaş Uğur Dündar'ın köye geleceğini duyunca bone ve eldivenle traktör kullanalı 13 YIL OLDU
FIKRA
Adamın biri çok fakirmiş ve kıt kanaat geçiniyormuş. Bu adamın bir de dişi bir kedisi varmış. Adam fakir olduğu için kedisinin bir eşle eşleşip üremesinden korkuyormuş. Bu yüzden işe giderken kedisini kafese koyuyormuş. Bunu duyan komşuları adama bir fikir vermişler: "İşe gitmeden önce kedinin üzerine biraz mazot sür. Böylece erkek kediler yaklaşamaz" demişler. Adam günlerce uyguluyormuş ve kedisini üremekten koruyormuş. Bir gün adamın işleri uzamış ve eve geç gelmiş. Bakmış ki kedisi hiçbir yerde yok. Komşularına sormuş ama gören olmamış. Aramaya devam etmiş. Mahallenin çocuklarını görmüş, onlara sormuş. Çocuklar da: "Senin kedinin mazotu bitmiş. Diğer kediler benzinliğe doğru itiyorlardı..." demişler.
AlkışlıYorum
Ve yurdum memuru bağırır "34 ABC ..., söyle telefondakine seni en yakın karakoldan alsın ya da hızlı ol biraz!" Anonsun bittiği, kahkahamın başladığı an...
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