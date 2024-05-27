BAŞINIZA kötü bir şey gelirse dünya ve çevrenizdeki insanlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder.

O yüzden arkadaşlar kendinize dikkat edin.

KENDİNİZİ iyi hissetseniz de hissetmeseniz de, hayat sizi beklemeyecek.

O halde kalkın ve kendinizi zorlayın.

EĞER onları yanınızda kalmaya zorlarsanız, kalmayacaklar. Seni yalnız bırakacaklar.

Bu yüzden yalnız vakit geçirme sanatını öğrenin.

YALNIZCA sakin bir insan her durumla başa çıkabilir. O halde duygularınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin

İNSANLARLA ilgili beklentiler hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

O yüzden kimseden bir şey beklemeyin.

ONLARA zaman tanıyın, size gerçek benliklerini göstereceklerdir.

KENDİ işinize baktığınız zaman huzurlu bir hayat geçireceksiniz. İnan bana.

YALNIZCA başarılı olduğunuzda sizinle ilgileneceklerdir. Aksi halde kimsenin umurunda değil.

Yani başarılı olun.

İNSANLARIN çoğu hayatınızda neler olup bittiğini bile bilmiyor. Ama yine de size tavsiyelerde bulunmak için buradalar.

SENİN yaşamak istediğin hayatı yaşamayan insanların tavsiyelerine uyma kardeşim.



BUNU BILIYOR MUYDUN?

San Diego'lu Randy Gardner, 1965'te 11 gün uykusuz kalan en uzun kişi oldu. Göz kırpmadan 8,5 gün rekoru kıran New York'lu Peter Tripp'in rekorunu kırdı.

Genellikle sağ elini kullanan insanlar tüm bilinçli, gönüllü faaliyetleri için beynin sol tarafını kullanırlar.

Sekiz saat boyunca telefonda konuşarak oturmak 914 kalori yaktırır.

Sekiz saat boyunca araba kullanmak yaklaşık 1.219 kalori yakacaktır. Ve bir kumarhanede sekiz saat boyunca durmak yaklaşık 1.402 kalori yakacaktır.



TESPİTLİ YORUM

@Nabyonlanpale Erkek adamın bir sürü kablonun olduğu bir kutusu vardır.

Hiçbiri bi işe yaramaz ama saklamaya devam eder.



GÜLÜ YORUM

@kumrutelasi Geçen gün kızımla (2.5 yaş) alışveriş oyunu oynuyoruz.

Alıyor getiriyor okutuyorum. 'Dıt dıt ben kasiyerim.

Ödemeniz nasıl olacaktı' dedim 'BİRAZCIK olacaktı' diyor.

İşte benim gerçek dünyada kullanmak istediğim bir ödeme şekli.



DEEPNOT

@AsLanM4shadow Şu kötü günler bitse de eski kötü günlerimize geri dönsek...