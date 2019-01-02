2018’in ilginç haberleri
İSTANBUL'DA yaşayan Buse Şule Fariz ile görümcesi Gizem Keleş bir not bırakıp birlikte kayıplara karıştı. Evdeki altın, para ve kredi kartlarını da yanına alan gelin-görümce bebek yaşlarındaki kızlarını da geride bıraktı.
YOK BÖYLE KÖPRÜ
TRABZON'UN Arsin ilçesinde, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen köprü 'seyir köprüsü' olarak adlandırılıyor.
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR
BEYOĞLU'NDA çıkmaz sokağa giren sürücü, yolun sonundaki merdivenlerden otomobiliyle inmeye kalkışınca merdivenlerde asılı kaldı ve aracın içinde uyuyakaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı.
ALTIN MEKTUP
38 yaşına gelen oğlunun mürüvvetini bir türlü göremeyen anne, komşusuna bir not yazarak 7 yıl önce kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istedi. Gerekçe olarak oğlunun evlenmemesini ve artık bu konuda umudunu yitirmesini gösterdi.
KARDEŞ KAVGASI
EDİRNE'DE yıllar önce miras yüzünden küsen Mümtaz ve Ahmet Çavutçu kardeşler 19 yılın ardından barıştılar ancak 2004 yılında çeşitli nedenlerle yeniden tartışmaya başladılar.
İşte o tartışma da camlara, duvarlara yansıdı...
ŞAKA KAKA
MANİSA'DA nikah memurunun "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, damadın verdiği "Hayır demek ne mümkün..." cevabı nikahı iptal ettirdi.
AĞIR ROMAN
16 yıllık evli 2 çocuk annesi F.G., bir roman okudu ve sahiden hayatı değişti. Tesadüfen okuduğu bir romandan aldatıldığını öğrendi.
Elinin terlemesinden, eşinin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu.
Eşine, kendisini kitabın yazarı ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı ve 100 bin lira tazminat istedi.
O ÇEYREK GELECEK
KAYSERİ'DE bir vatandaş düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine ilamsız icra takibinde bulunarak altının bedelini geri aldı.
ROBOT ZİYARETİ
KONYA'DAKI yazılım firması Akınsoft- Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada'nın düşmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu ama böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Mini Ada'yı ziyaret eden robot arkadaşları kendisine çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçek, akü ve işlemci hediye etti. Mini Ada'nın ilk sorusu da "Konyaspor'un durumu ne?" oldu.
BİR GARİP ÇEVİRME
ADANA'DA motorize yunus ekipleri, bir araç içinde gördüğü saksı bitkiyi hintkeneviri zannetti.
Aynı araçtaki salamura yaprağı da uyuşturucu sanan ekipler aracı durdurmaya çalıştı. Kaçan sürücünün ise ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı anlaşıldı.
FIKRA
Anne kız konuşurlar. Küçük kız annesine sorar:
-Anne melekler uçar mı?
-Uçar.
-Bütün melekler mi?
-Evet.
-Peki bizim hizmetçi kız neden uçmuyor?
Annesi şaşırır: Hizmetçi neden uçacakmış kızım?
-Babam konuşurken ona hep "Meleğim!" diyor da.
Anne öfkeyle fırlar: Ya öyle mi, o halde az sonra hemen uçar.
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