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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Aralık 2018, Cumartesi

Tek başınıza da keyifli vakit geçirebilme

MUTLU olmak için bir ilişkiye muhtaç değilsiniz. "Ee peki, nasıl?" diyorsanız, sizi içeriğimize alalım.
Kendinize olabildiğince vakit ayırın.
İzlemeyi ertelediğiniz dizileri izleyin.
Kendinizi şımartacak bakımlar yapın. Tadını çıkarın.
Bazı sorunları tek başınıza çözemiyorsanız mutlaka terapiye gidin. Bunda utanılacak bir şey yok.
Nasıl bir insan olduğunuzu anlamaya çalışın.
Her zaman kendinizi üzgün hissediyorsanız, meditasyona yönelin.
Gün içerisindeki yoğun akış nedeniyle, bazen kendimizden kopabiliyoruz.
Bunu yapmayın.
Kendinizi yemeğe çıkarın.
İlla birileri ile mi çıkmak zorundasınız? Süslenin ve yemeğe tek başınıza çıkın.
Kendinizi aileniz ve arkadaşlarınız arasında sıkıştırmayın. Kafa dinleyin biraz.
Bir iki gün tek başınıza kafa izni yapın.
Yapmayı sevdiğiniz şeyleri listeleyin. Bu şekilde sıralamanızı da daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz.
Kendiniz olmaktan korkmayın. Kendiniz ile ilgili sevmediğiniz yönlerinizi de hatırlayın.
Yukarıda yapmayı sevdiğiniz şeyleri sıralayın demiştik. İşte onları yapmak için bir plan hazırlama vakti geldi.
Organizasyonunuzu yapın ve en sevdiğiniz etkinlikleri üst sıralara taşıyın.
Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için boşluklar yaratın.
Sevgilisiz de son derece keyifli ve mutlu bir hayat sürdürülebiliyor.
Mutlu olmak için başka birine bağımlı hissetmeyin.
İlişkiniz olmadan da mutlu olabilecek potansiyele sahipsiniz...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Öğrenciler, yıllarca küfür ettiğiniz kişiyi buldum.
Öğrencilerin derslerindeki başarısını tespit etmek için uygulanan "Not Verme" sistemi, ilk defa 1792 yılında Cambridge Üniversitesi'nde William Farish adında bir kimya öğretmeni tarafından uygulanmaya başlamıştır.

NE KADAR OLDU?
Türkiye Çağdaş Ülke Partisi kamuoyuna tanıtılırken kısaltması 'TÇÜP' denilince katılımcılardan biri "Küçük tüp mü?" diye soralı 9 YIL OLDU

FIKRA
Temel'e bir işe girmek için sağlık raporu lazım olmuş. Gitmiş tam teşekküllü bir hastaneye.
Epeyi muayeneden sonra doktor sormuş:
- Kulaklarınızdan ya da burnunuzdan bir şikayetiniz var mı?
"He ya" demiş Temel. "Özellikle fanilamu çikarurken çok zorlanayrum."

AlkışlıYorum
Kapısına bahşiş almak için gelen davulcuya ''Ben sana bahşiş vermem, gayri müslimim'' diyen arkadaşıma, davulcunun ''Müslümanlıkta ayrı gayrı olmaz, ver sen benim bahşişimi...'' cevabı için büyük bir alkış lütfen.
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