Sevgililerin kavgası
Birbirleriyle anlaşmaları dünyanın en imkansız şeylerinden biridir. Çünkü beyin lopları farkladır.
Düşünsenize gökkuşağının bütün renklerini gören bir kadın ile sadece dünyaya siyah ve beyaz bakan erkeğin nasıl anlaştığını.
"Çok iyi anlaşıyoruz" diyen bir çiftte mutlaka bir taraf karşı tarafın büyüklüğünü kabul etmiştir. Yani uyumlu olmaya karar vermiştir. Genelde de kadınlar haklı çıkar. Neyse esas konumuz bu anlaşamazlıklardan kavgalar çıkar ve bu kavgada enterasan sözler söylenir.
KADININ FENDİ
Kadın kısmı olay anında daha üstündür.
Çünkü erkek iki kelamı bir yerine getirmeye çalışırken otamatiğe bağlanmış bir çene ile karşılaşır. Bu durumlarda erkeğin kullandığı iki kelime her şeyi anlatır. "Bi sus Allah aşkına bir dinle lütfen sevgilim." Tabi bu yüksek sesle söylenince kadın bir an durur; çünkü son kelime "Sevgilim" onu yumuşatır ve erkeğin söyleyeceklerini merak eder. Ama ilk cümlede kadın kendini tutmayarak bir TIR misali ezer geçer. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı... Tabi yukardaki durumun tam tersi durumda kadının isyanı büyük olur. "İki dakika dinle beni gerizekalı mısın sen?"
ERKEĞİN FENDİ
Kavga hararetini arttırdığı anda saygı yerini seviyesizleşmeye bırakır en çok kullanılan kelime "Salak" olur.
Kadınların erkekler tarafından alt edildiği durumlarda en yakın çüzümü bu kelime ile bulur: "Sen yemin ederim salaksın." Kavganızın en hızlı dakikalarında salak ve gerizekalı erkek için yetmez ve "Yürü git" (Hafletilmiş filtreden geçmiş bir kelime siz tahmin edin yazamıyorum) kullanılır.
Erkeğin söyledikten sonra lan gerçekten gider mi diyerek kolundan tutup çeker. 'Tamam tamam gel buraya" diyerek olaya son noktayı koyar.
Erkeğin kavga sonrasında kızın tribine karşı Pınarrr nolldduuuuu ??
Pınar kızım noolduu??
Pınarrrrrrr nolllduuuu diyorumm sanaaa???
(Üstad Cem Yılmaz'a saygılar) İşin en güzel yanı ise kavgaların sonunda sevgililerin barıştığı durumlardır.
Kadınlar kavganın sesizleştiği dönemde "Seni seviyorum gerizekalı" diyerek hem lafı geçirerek hem de barışma isteğini belli edip ortaya romantik dakikalar çıkmasına neden olur.
NE KADAR OLDU
Uyuşturucu yüzünden bir klinikte tedavi olan Maradona, "Buradan çıkmak istiyorum. Maradona'yım diyorum ama inanan yok" diyeli 14 YIL OLDU
FIKRA
Adam barda gördüğü güzel bir kadınla konuşmanın yollarını arıyordu.
Sonunda cesaretini toplayarak kıza yaklaşır ve "Afedersiniz hanımefendi biraz konuşabilir miyiz acaba?" diye sorar.
Kız birden haykırır:
- Terbiyesiz ! Ben senin bildiğin kızlardan değilim!
Adam utancından yerin dibine girmiş, kıpkırmızı bir suratla yerine oturmuştur.
Herkes ona bakmaktadır ve bu onu daha da rahatsız etmektedir. Bir süre sonra kız ona yaklaşır ve gülümseyerek:
- Az önceki olay için özür dilerim.
Ben psikoloji öğrencisiyim ve utandırıcı durumlarda insanların nasıl davrandıklarını inceliyorum.
Bu açıklama adamın canını daha fazla sıkar ve avaz avaz bağırarak cevap verir.
- Ne? Gecesi 200 dolar mı? Deli misin sen?
AlkışlıYorum
Salondaki kocaman hamam böceğini görünce ciyak ciyak bağırıp bütün mahalleyi ayağa kaldıran ben; bağırmamla yerinden sıçrayıp ayağındaki terliği çıkaran, ben "Böceği öldürecek heralde" diye düşünürken terliği susmam için kafama fırlatan ise annem.
Gidelim böcekler; hiçbirimiz bu evde istenmiyoruz...
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- Lütfi Albayrak
- Sevgililerin kavgası
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