Evlenmeden önce herkesin gözden geçirmesi gereken konular
Evlilik telaşına kapılmadan önce konuya ne denli hazır olduğunuzu son kez mantık süzgecinden geçirin.
Bakın aşkın ömrü konusunda çeşitli rivayetler olsa da evlilik hayatında pek çok an gelir aşkınızın önüne de geçebilir. Bu hususun üzerinde önemle durun.
Çiftler arasındaki arkadaşlık...
Arkadaşlığınıza güvenmediğiniz hiç kimseyle evlilik yoluna girilmez. Aman dikkat!
Standardınız değişebilir, düşebilir, yükselebilir. Evlilikle birlikte dünyanız değişecek. Buna da iyice kendinizi hazırlamalısınız.
Pek tabii ki o avucunuzun içi gibi bildiğiniz insanda evlendikten birtakım değişikler de olacak. Buna da kesinlikle hazırlıklı olun.
İlişkide tereddüt ettiğiniz birtakım noktalar varsa, onları çözüme kavuşturmadan sakın ola ciddi adımlar atmayın. Başınız ağrır.
Çiftlerin birbirine ekonomik olarak bağlı olduğu ilişkilerde dikkat iki kat artmalı. Çünkü bu bağlılık ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. (Sadakatsizlik gibi mesela…)
Hangi konularda siz ne derece fedakâr olabileceksiniz, karşı taraf ne derece olabilecek bunu da iyi ölçüp biçmek gerekli. Aman yoksa hüsraan… birdahabak.com
NE KADAR OLDU
ERZİNCAN'da yaşayan 2 yıllık evli bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anlayarak boşanma davası açalı 1 hafta oldu.
FIKRA
Köyün delisi minarenin tepesine çıkmış.
Tüm millet bir araya gelse de bunu aşağıya indirememişler.
- Sana iyi bir yemek yaparız… "Olmaz" diye baş sallamış deli.
- Seni gezmeye götürürüz. Hadi in aşağı!
- Olmaz!
- Sana tatlılar yaparız!
- Olmaz… Bakmışlar olacak gibi değil, içlerinden biri;
"Delinin halinden deli ve dilinden de o anlar. Şu yan köyün de bir delisi var. Gidip hele onu getirelim" demiş.
Dedikleri gibi olmuş. Varıp diğer köyün delisini getirmişler ve minaredekini göstermişler.
"Ne yap et, onu aşağı indir" demişler.
Komşu deli şöyle bir yukarı bakmış ve;
"Ömer, diye bağırmış. Tepede ki kendine bakınca, Tanıdın mı beni?" diye sormuş.
Onun "tanımadım" dediğini duyunca cebinden ufak bir çakı çıkarıp bunu ona göstermiş.
- Ula görimisen bunu?
- Hıhı… - Nedir bu elimdeki?
- Bıçak.
- İneceksen in aşağı yoksa minareyi keseyrum!
- Tamam, tamam. Kesme sakın… Hemen iniyorum.
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- Lütfi Albayrak
- Evlenmeden önce herkesin gözden geçirmesi gereken konular
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