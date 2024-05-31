MUHTEMELEN Jack'in boy vermesini isteyen bir grup tarafından Jack denize itilirdi.

YOLA çıkarken; "Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz" denmezdi. Onun yerine;

"Bu gemi sevsen batmaz" denirdi.

ORKESTRA gemi batana kadar kolbastı çalardı.

- Necati gemi yana mı yatıyo lan

- Yok olum ya sağ tarafa toplanmış bizimkiler

SES duyulur...

- Gemi batıyor gemi su alıyor.

- Hassss. Fuat gittik olum manita ile hayallerim vardı.

22 BİNLİK iddia kuponu yattı olum.

KAPTAN sola çevir sola hadi be hacı hadi be hacı...

GEMİ yan batıyor bu mallar aşk yaşıyor.

BUZ dağı bizi teğet geçti hamdolsun.

GEMİ batıyooooooor!

- Batsın lan ne olacak? Ne yaygara yapıyorsun?

- Kendinde misin lan sen?

Su kaç derece haberin var mı? Buz denizindeyiz oğlum.

- Ya bırak ben askerde eksi 273 dereceyi gördüm.

KIBLE ne tarafta kalıyor kaptan?

Komplo var abi - Tabii yaaa!

- Türkler yaptı ya dünyanın en büyük gemisini çekemedi adamlar.

- Ben biliyorum abi o buz dağını oraya Amerika koydu.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Japon kare karpuzları süs bitkisidir ve yenilebilir değildir.

Dünyadaki her insana karşılık 1,6 milyon karınca var.

İnsan burnu 50.000 farklı kokuyu hatırlayabilmektedir.

Köpekbalıkları asla hastalanmayan tek hayvanlardır.

Köpekbalıkları, kanser de dahil olmak üzere bilinen hastalıklara karşı bile bağışıktır.

Bir fotonun çekirdekten güneşin yüzeyine ulaşması 40.000 yıl sürer, ancak dünyaya giden yolun geri kalanına ulaşması 8 dakika sürer.

"Beards" adında Avustralyalı bir grup var.

38 şarkının her biri sakallarla ilgili.

Güçlü depremler dünyanın daha hızlı dönmesini sağlayabilir.

TESPİTLİ YORUM

@TugbaAkar3 Param yok diyorum yurtdışına çıksana diyolar.

Param yok diyorum her şey para değil cesaret gerek diyolar. PARAM YOK LAN

PARAM YOK.

GülüYorum

@beyinsu.

2 hafta önce abim kardeşime böbreğini verdi.

Kardeşime nakil oldu. İlk önce abimi taburcu ettiler. Eve getirdik ertesi gün baktık yine hastaneye gitti. Kardeşim hayırdır abi çok mu özledin beni niye geldin dedi.

Abim de diyo ki NE VAR OLUM

BÖBREĞİMİZİ

ZİYARETE

GELEMEZ MİYİZ?