ŞÖYLE bir gerçek var: Erkeklerin düşünce mekanizması, kadınların bazı davranışlarını anlamalarına uygun değil. Bu konuda kim haklı, kim haksız?

Siz karar verin.

Küçük çanta saplantısı: Kadınlar, genelde ufak çantaları tercih eder. Sığdıramadıkları eşyaları da erkeklere taşıtır.

Erkekler ise, neden büyük çanta kullanmadıklarını düşünür durur.

Cevapsız sorular: Neden kadınlar aslında cevap istemedikleri soruları ısrarla sorar? Örneğin; kız arkadaşları hakkında sevgilisine fikrini sık sık sormak gibi... Olur da yanlışlıkla "Çok çekici bir kadın" veya "Çok etkileyici biri" cevabını alırlarsa, kıyamet kopar.

Bu yüzden "Madem kızacaktınız, neden soruyorsunuz?" sonucunu çıkarırlar.

Jean pantolon takıntısı: Kadınların 20 tane jeanleri bulunmaktadır. Üstelik her birinin de duruşu aynıdır.

Bundan ötürü erkekler, kadınları doyumsuz bulur.

Salata işkencesi: Aç olmadıklarını söylerler ve salata isterler. Sonra da partnerinin yemeğine sulanırlar. Bu davranış, erkekleri sinir eder.

"Acaba kendilerinin değil de başkalarının tabağından yedikleri zaman daha mı az kalori alıyor?" sorusunu sorarlar.

Kaliteli zaman geçirme: Erkekler, kadınların alışveriş maratonuna katılsa da, istenen filmleri seyretse de, manikür yaptırırken sabırla beklese de, şikâyetler hep aynıdır: "Beraber hiç vakit geçiremiyoruz." Erkekler, "Daha nasıl birlikte vakit geçireceğiz?" diye düşünürken, kadınlar bunu saymaz ve kaliteli zaman geçirmek istediğini söylerler.

Böcekten korkmak: Suşi, kalamar, istiridye afiyetle yenir. Ama gel gelelim banyoda en ufak bir örümcek görmeye dayanamaz kadınlar. Çığlık çığlığa, köşe bucak kaçarlar maalesef.

Aşk oyunları: Kadınlar erkeklerin kötü olduklarını, kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini bilmediklerini söyler. Ama bir sorunları olduğunda başvurdukları ilk kişi yine erkeklerdir.

Yani, ne istedikleri bazen belli olmuyor.

Tuvalete toplu gitmek: Grup olarak dışarı çıkıldığında, mutlaka masadaki bütün kızlar aynı anda tuvalete gider.

Erkeklerin merak ettiği olay şu:

"Bu durum grup psikolojisinden mi kaynaklanıyor, yoksa gözlerden uzak arkadaşlarla bir şeyler paylaşma isteğinden mi?" bilinmez.

İnce giyinme inadı: Mevsim ne olursa olsun, kadınlar ince giyinir.

Güzellikleri uğruna kış falan da dinlemezler.

İşte bu noktada erkekler neden böyle bir şeye başvurulduğunu anlamaz.

Saça merakı: Erkeklere göre, kadınlar her gün aynanın önünde birer saat harcayıp türlü saç spreyleri ve jöleleri kullandıktan sonra, saçlarının yataktan yeni kalkmış gibi görünmesini sağlar.

Erkekler, bu kadar uğraşı saçma bulur ve zaman kaybı olarak görür.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsan beyni Wikipedia'nın 5 katı kadar bilgi depolama kapasitesine sahiptir.

Sigara içmek kadar tembellik ve hareketsizlik de birçok insanı öldürür.

Burnunuz beyninizin hafıza kısmına bağlıdır. Bu yüzden kokular güçlü anıları tetikleyebilir.

Bir kişi ağladığında ve ilk damla sağ gözden geldiğinde bu mutluluktur.

Sol gözden bir damla acıdır. Ve her ikisi de hayal kırıklığını gösterir.

TESPİTLİ YORUM

@kaplanfat Kendimi batılı hissetmek için "palyaço korkusu" geliştirdim, çiğ köfteci açılışlarına gidip bayılıyorum.

GülüYorum

@vartanderunian Tinder'a karısının bir tanıdığına denk gelmemek için yüzünün fotoğrafını koymamış ama içinde karısının adı geçen dövmeli vücut fotoğrafını koymuş ve yakalanmış. Anne tarafımın IQ ortalaması 3...