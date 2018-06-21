Sinir bozucu arkadaş tipleri
Devamlı kendinden bahseden arkadaş:
Bu tip insan, her görüştüğünüzde önemli ya da önemsiz başından geçen her şeyi anlatma ihtiyacı hisseder. Kafanız kazan gibi olur, bir şey de diyemezsiniz. En sonunda dinlemeyi bırakır, o gülünce güler, geri kalan zamanda da kafanızı sallarsınız.
Her laftan bir espri türetmeye çalışan arkadaş:
Bu arkadaşlar, mizah konusunda iyi olsalar bile bir süre sonra bayabilirler. En önemli özellikleri ise şakalarına gülündüğünü gördüklerinde işi daha da abartmalarıdır.
Göz göre göre devamlı yalan söyleyen arkadaş:
Bu arkadaş tipi, aynı zamanda dikkati kendi üzerinde toplamaya çalışan arkadaş tipinin bir alt kolu sayılabilir sevgili dostlar. Gerçekçi olmadığını bile bile devamlı yalan söyler, bir kez yaşadığı bir olayı her gün yaşıyormuş gibi anlatır, hatta başkalarından duyduğu hikayeleri kendisine mâl eder. Ne gereği vardır…
Verdiğiniz sırrı insan içinde açık eden boşboğaz arkadaş:
Bu arkadaş tipiyle sakın ola oturup da samimi bir biçimde konuşmayın, içinizi açmayın.
Çünkü ertesi gün başka birinden duyma ihtimaliniz çok yüksektir.
Eğlence deyince hemen damlayan, yardım isteyince yok olan arkadaş:
Arkadaşlık kimi zaman karşı tarafa destek olmayı da gerektirir sevgili dostlar. Ama bu tip arkadaşta böyle bir anlayış yoktur. Tam da ona ihtiyaç duyduğunuz gün çok işi olacağı ya da kendisi de çok zor bir durumda olacağı tutar. Başlarda inandırır sizi ama zamanla uyanırsınız konuya…
Sadece işi düştüğünde aramayı akıl eden arkadaş:
Bu tip arkadaşlara en güzel örnek, bir sevgili bulunca sırra kadem basan, ayrıldıklarında ise gelip size dert yanan o meşhur insanlardır.
Nabza göre şerbet veren arkadaş:
Bu tip arkadaş, kendisinden çok karşısındakine değer verir ve kimin yanındaysa onun gibi davranır, onun ilgi alanlarına sahip olacağı tutar. Bu özellikleri sebebiyle bazıları çok da sosyal olurlar, etrafları arkadaştan geçilmez…
Sahip olduğunuz ya da başardığınız her şeyi kıskanan arkadaş:
Bu tipe gerçekten çok yaygın olarak rastlanır dostlar. İlk önce sahip olduğunuz ya da başardığınız o şeyleri kötüler, değersizleştirirler, sonra da ertesi gün gidip aynısını yapmaya çalışırlar. Siz bunu kafaya takmıyorsanız problem yoktur tabii…
Ve hoşlanmadığınızı bildiği şeyleri inadına yapan, söyleyen arkadaş:
Bu tip arkadaşlar kendilerinin son derece farkındadırlar. Sizin sinirlenmeniz onlara adeta keyif verir ve tepkiniz ne kadar büyük olursa konuyu o derece abartırlar. Sonuç olarak ya sinirlenmemeyi öğrenmeniz ya da arkadaşlığınızı sorgulamanız gerekir. Çünkü bu insanlar varlar ve hep var olacaklar… Kimsenin değişmesini bekleyemeyiz, değil mi ama?
Hep kendi istediği yapılsın diye tutturan arkadaş:
Bu arkadaş tipi, hiçbir yerde tat vermez insana. Şöyle huzur içinde oturalım bir yerde deseniz, o mekan güzel olsa bile kendisi seçmediği için darlanır, devamlı somurtur. Hep onun istediği olmalıdır, sebebi yok…
İlişkisini, sizin ilişkiniz ile kıyaslayanlar:
Hayatta kendisini en doğru ve en mükemmel sanan insanları bilirsiniz. Üstelik bu insanların iyi giden bir ilişki varsa, vay halinize.
Çünkü böyle insanlar "Aa hiç öyle denir mi? Bak ben böyle yapıyorum", "Senin sevgilin sana bunu mu aldı? Bak benimki ne aldı'' ve "Şimdi kusura bakma ama bizim ilişkimizde bir kalite bir seviye var. Siz de bu yok. Bu yüzden böylesiniz'' gibi sözler ile ömrünüzden ömür çalacaklar.
"Cüzdanımı evde unuttum, bu seferlik sen öder misin?" diyenler:
Hadi ama! Hepimiz onun cüzdanın yanında olduğunu ve bunu belki de 100'üncü defa söylediğini biliyoruz.
Bilmemek değil öğrenmemek...
NE KADAR OLDU
Mahmut Tuncer, "Yahu benim arabayı çekiyorlarmış, ben gidiyorum!" diyerek programı terk edeli 9 yıl oldu
ALKIŞLIYORUM
Canım kaynanacığım, hani evimize her gelişinde, bin bir bahaneyle evin her köşesini gezip temiz olup olmadığını kontrol ediyorsun ya, hiç zahmet etme tertemiz her yer. Çünkü sen gelmeden önce oğluna saatlerce evi temizletiyorum.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Sinir bozucu arkadaş tipleri
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sadece Türkler’in yaptığını zannettiğimiz ama aslında öyle olmayan davranışlar 20 Haziran 2018, Çarşamba Türk milleti olarak rengarenk davranış şekillerimiz var. Bize has o kadar çok özellik var ki… Ama bazı davranışları...
- Sondan başa bir evliliğin anatomisi 19 Haziran 2018, Salı EVLİLİK, iki kişinin mutlu bir geleceğe birlikte yürümesidir. Hayatınızın rengini değiştirir, heyecanlandırır,...
- Bu cümlelerı kullanıyorsa artık sizi sevmiyor! 18 Haziran 2018, Pazartesi Psikologlar, bazı davranışların ilişki hakkında pek çok bilgi verdiğini söylüyor. Hatta, sadece psikologlar değil,...
- Bayram ziyaretinde mutlaka görülen akraba tipleri 17 Haziran 2018, Pazar EŞİ, dostu birbirine yaklaştıran bayramlar da olmasa halimiz nice olurdu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hepimizde...
- Bayramda sıkılmamak için ortaya atabileceğiniz konular 16 Haziran 2018, Cumartesi BAYRAMI memleketinizde geçiriyorsanız, gideceğiniz ziyaretlerde ortama uyum sağlamayı da şimdiden öğrenseniz iyi...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Sadece Türkler’in yaptığını zannettiğimiz ama aslında öyle olmayan davranışlar
- Sondan başa bir evliliğin anatomisi
- Bu cümlelerı kullanıyorsa artık sizi sevmiyor!
- Bayram ziyaretinde mutlaka görülen akraba tipleri
- Bayramda sıkılmamak için ortaya atabileceğiniz konular
- Bayramları bayram yapan zamanlardan kalan detay
- Canı sıkılan kadın
- Gözlüklülerin acısı
- Çivi çiviyi söker mi?
- 9 sarılma şekli ve anlamları