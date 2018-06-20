Sadece Türkler’in yaptığını zannettiğimiz ama aslında öyle olmayan davranışlar
TESBİH SALLAMAK
Osmanlı döneminden başlayıp günümüze kadar devam eden bu gelenek sınır komşumuz Yunanistan'da da mevcut.
DUVARA HALI ASMAK
Anadolu'da köy evlerinde sıkça karşılaştığımız bu sahneye Rusya'da rastlamak da mümkünmüş. Rusya'da evlerin duvarında halı görürseniz şaşırmayın.
GECE TIRNAK KESMEMEK
Hepimiz hayatımızın bir döneminde annemizden "Aman gece gece tırnak kesme!" azarını işitmişizdir. Günah veya uğursuzluk getirdiğine inanılır. Aynı sebeplerden dolayı Koreliler de tırnak kesmezmiş.
TAHARET MUSLUĞU
Ülkemizde kullanılma durumu nedir bilinmez ama yokluğu hissedilen bir ihtiyaç. Özellikle Avrupa seyahatine gidenlerden mutlaka duymuşuzdur.
Finlandiya ve Japonya'ya gidiyorsanız endişelenmeyin.
TAHTAYA VURMAK
Bu geleneğin Şamanlar'dan günümüze geldiği rivayet edilir. Bu davranış da İtalya, ABD, İran, Endonezya gibi birçok ülkede yaygınmış.
ÇEKIRDEK YEMEK
Çekirdek, çay ve dedikodu… Muhteşem 3'lü bu olsa gerek. Çekirdek yeme alışkanlığı Çinliler, Araplar ve İsrail'de de varmış.
SİGARA YASAĞINA UYMAMAK
İtalya'da bu yasağa uymayan çok insan varmış.
MEMLEKET TOPRAĞINI ÖPMEK
Uzun yıllar ülke dışına çıkmış insanların söylemi vardır: "Ah bir gitsem taşını toprağını öperim memleketimin!" Bunu hayata geçiren ülkelerin başında İsrail ve İsveç de yer alıyor.
ÇORAP ÜSTÜNE SANDALET GİYMEK
Türkiye'ye gelen turistler, bu görüntünün sadece bizde var olmadığının kanıtı. Peki bunu başlatanlar kimler merak ediyor musunuz? Amerikalılar ve Almanlar!
PİLOTU ALKIŞLAMAK
Her uçak inişinde pilot alkışlamanın başında biz Türkler gelsek de bizim dışımızda Ruslar ve daha birçok ülke de bunu yapıyor. birdahabak.com/
NE KADAR OLDU
Konya'da bir profesörün, kol ve bacaklarda kırıklara takılan platinlerin tornacıda yaptırdığı ortaya çıktı 9 yıl oldu.
FIKRA
İdama mahkum olan Temel'e son arzusunu sormuşlar;
– "Penu oğlumin yanuna gömun!" demiş.
-"Ama oğlun yaşıyor!" – "Olsun. Pen beklerum."
FIKRA
Dursun'la Temel, bebeklerini parkta dolaştırıyorlardı.
Dursun'un 12 aylık bebeği yürüyor, Temel'in 22 aylık bebeği ise kucakta.
"Övünmek cibi olmasun benimçi çok akillidur" dedi Dursun.
Temel'in cevabı daha bi gariptir:
- Benimçi daha akilli daa! 20 aylik oldu hala kendini taşıtayi...
AlkışlıYorum
ANİDEN önümüze fırlayan ambulansa;
"Can almaya mı çıktın yola şerefsiz?" diye bağıran eniştemi anladım da "Ne yapsın, ekmek parası, müşteri arttırmaya çalışıyor!" diyen teyzemi anlayamıyorum!
HAMİLE kalan kuzenim sevinçli bir şekilde yanıma geliyor ve şu itirafta bulunuyor:
"Bunca yıl dışarda göbeğimi içime çekerek dolaşmaktan bıkmıştım. Artık göbeğimi yaya yaya dolaşabilirim."
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- Lütfi Albayrak
- Sadece Türkler’in yaptığını zannettiğimiz ama aslında öyle olmayan davranışlar
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