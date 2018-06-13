Gözlüklülerin acısı
Onların yaşadıkları sorunlara ufak da olsa değinmek istedik. İşte, gözlüklü insanları hayattan soğutmaya aday 13 durum...
Fotoğraf çekilmek onlar için pek de kolay bir eylem olmayabilir.
Çünkü flaşlı çekilen fotoğraflarda genelde gözlüklerinin camları parlar. Arkadaş fotoğraflarında en aydınlık çıkan kişiler genelde gözlük takanlardır.
Gözlük camlarının buğulanma sorununu hayatlarının her anında yaşarlar.
Hava değişimlerinde, mekan değişimlerinde...
Kısacası her durumda gözlük camları buğulanmaya hazır gibidir. Üstelik yağmur yağdığında önlerini görme sorunları da cabası...
Yüzlerini yıkarken gözlüğü çıkarmayı unutmaları da bir problemdir onlar için.
Sonrasında neler olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur.
Gözlüğün kırılma ihtimali bile var. Bu durumu ucuz atlatırsanız sevinin.
Taktıkları gözlük burunlarında iz çıkarır.
Ve bazen gözlerinde kilolarca ağırlık hissederler, başları ağrır. Acılarını derinden paylaşıyoruz.
Özenerek yaptıkları makyaj bazen hüsranla sonuçlanabilir.
Yaptıkları göz makyajı gözlüklerine bulaşabilir.
Özellikle de rimelleri... Ve genelde yaptıkları açık ton göz makyajları gözlük nedeniyle pek de belli olmaz.
Yatarak televizyon izlemek onlar için oldukça rahatsız edicidir.
O gözlük, onları rahatsız eder de eder.
Topla oynadıkları bütün oyunlarda hep huzursuzdurlar.
Bir yandan da aykırı olmamak adına oyunlara katılmayı da isterler. Ama bu oyunlar onlar için hep rahatsız edicidir. Malum, gözlüklerine her an top çarpabilir.
Soyunurken gözlüklerini çıkarmayı unuttuklarında yaşadıkları hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz?
Biz tahmin edebiliyoruz, acınız acımızdır.
Kendilerine sıkça gözlük camlarını kirletme şakası yapılır.
Ve bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Bunu bilerek şakalarınızı yaparsanız daha iyi olacak.
Çaresizliği tatmaları için gözlüklerinin kırılması yeterlidir.
Hele de gözlükleri olmadan iş yapmakta zorluk çeken insanlardansa? İşte o zaman onlar için zorlu bir gün başlamış demektir.
onedio.com
NE KADAR OLDU
ALKIŞLIYORUM
ARABAMIN camına birisi, "Bu sitede en iyi giyinen 2 kadından biri sensin" diye not bırakmış.
Benim merak ettiğim ise bu notu kimin yazdığı değil, diğer kadının kim olduğu...
HER "Hastayım" dediğimde, sevgilimin bana şikayetlerimi sorup ilaç önermesi had safhada sinirimi bozuyor. Defalarca söyledim "Sen veterinersin, bana ilaç önerme" diye, dinletemedim.
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- Lütfi Albayrak
- Gözlüklülerin acısı
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