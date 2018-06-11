9 sarılma şekli ve anlamları
ARKADAN SARILMA: Arkasından güçlü bir kucaklaşma, eşinizin sizi tüm zorluklardan korumaya hazır olduğunu ve sorumluluktan korkmadığını söylüyor. O gerçek bir şövalyedir ve onun yanında kesinlikle güvende hissedeceksin.
BELINDEN SARILMA: Bir erkek duygularını henüz sana itiraf etmemiş olsa bile, bu kucaklama adeta konuşuyor. O seninle mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmek istiyor.
3 SIRTINDAN SARILMA: Bu sarılmak romantik ilişkilerden çok dostluklar için daha yaygın. Artık sadece arkadaşsanız, o sırada romantizm pek olası değildir: arkadaşınız size destek olacak ve sorunlarınıza yardım etmeye çalışıcaktır. Ve eğer bir ilişki içinde iseniz ve bu sizin yaşadığınız tek sarılma ise, ilişkiniz açısından düşünmeye değer çünkü ilişkinizde aşktan çok dostluk hakim gibi.
GÖZLERINIZIN IÇINE BAKARAK SARILMASI: Bu tip sarılma ikiniz arasındaki doğru ve derin bir bağlantının sembolüdür. O size çok değer verir ve ilişkinizde gerçekleşen her şey onun için gerçekten önemlidir. Bu tür ilişkilerin bir geleceği vardır.
LONDRA KÖPRÜSÜ TARZI SARILMA:
Aranızda gerçek anlamda bir mesafe var.
Belki birbirinize önem vermiyorsunuzdur. Ama neden? İlişkinizi bir gözden geçirmelisiniz.
KUCAKLAYARAK UZUN SÜREN SARILMALAR: Bu kucaklaşma herkes için kesinlikle aşina: sevdiklerimizin desteğine ihtiyacımız olduğunda gereklidir. Ama bir ilişkide şu anlama geliyor: Eşiniz sizinle, neşe içinde ve üzüntü içinde olmaya hazır, o sadece sizinle olmak istiyor şartlar önemli değil.
TEK BIR ELLE KUCAKLAMA: Bu şekilde bir erkek eşine sarılınca, onu kanatları altında tutmak ister ve onu sıkıntılardan korumaya çalışır. Ancak bir kız böyle bir çocuğu kucaklarsa, o zaman onu sadece iyi bir arkadaş olarak görüyor demektir ve bir ilişki gerçekten mümkün değildir.
YARAMAZCA SARILMA: Eşiniz çok ateşli ve ilişkinizi yeni bir aşamaya taşımak için sabırsızlanıyor. Böyle sarılan bir erkek kadınının kendisine ve yalnızca kendisine ait olduğunu çabucak göstermeye çalışmaktadır. İlişki yeni başlamışsa ve zaten elini kollamıyorsa, bu derin duyguların pek konuşmadığının göstergesidir.
Sadece size oyun oynuyor olabilir. Fakat eğer uzun süredir beraberseniz, o zaman yanlış bir şey yoktur. Tam aksine, ateş hala yanıyor ve aşkı hala ateşli.
9 GÜÇLÜ BIR ŞEKILDE SARILMA:
Bir erkek sana sıkıca sarılırsa ve hafifçe sırtınızı okşarsa, o zaman şanslısınız: Size çok iyi davranıyor ve sizi cesaretlendiriyor. Bu erkekler çok samimi ve romantiktir ve güçlü ve mutlu bir aile hayal ederler. Bu arada, aynı zamanda mükemmel kocalar olurlar- bu yüzden ona iyi bakın.
Bilmemek değil öğrenmemek...
19. yüzyıldaki tüm insanlar, şuan 2 dakikada çekilen fotoğraflar kadar fotoğraf çekememişti.
NE KADAR OLDU
Pakistan'da kriket oynamaya giden iki kardeş, önlerine çıkan elleri sopalı bir grup tarafından soyguncu sanılarak öldürüleli 9 yıl oldu.
FIKRA
Kadın eczaneden içeri girer ve:
-Bana en etkili zehiri verirmisiniz?
Eczacı: Ne için istediğinizi öğrenebilirmiyim ?
Kadın: Kocamı öldüreceğim de.
Eczacı: Neden ?
Kadın: Çünkü beni aldatıyor!
Eczacı: Kusura bakmayın hanımefendi böyle bir amaç için zehir veremem Kadın: Ama kocam beni senin karınla aldatıyor Eczacı: Ya hanımefendi reçeteniz olduğunu niye baştan söylemediniz ki?
Hasan koş ordan en etkili fare zehirini getir bayanı bekletmeyelim.
AlkışlıYorum
Bir müşteri call center'ı (Müşteri hizmetlerini) arar:
-Meraba ben Batur nasıl yardımcı olabilirim?
-Benim telefonda bi problem var, yönlendirmeyle ilgili...
-Peki ilk önce telefonunuzun menü tuşuna sonra da 5 tuşuna basın...
-Evet... Tamam...
-Ekran da ne var şimdi?
-Atv...
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- 9 sarılma şekli ve anlamları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ağlayan kadınlar 10 Haziran 2018, Pazar Küçük bir erkek çocuk annesine sordu "Niçin ağlıyorsun?" "Çünkü ben kadınım" diye cevapladı annesi. "Anlamadım!"...
- Erkeklerin çekiciliği 09 Haziran 2018, Cumartesi Hiç çekici kadın görmedim. Şimdi kadın arkadaşlar aha Lütfi yine kadın düşmanlığı mı yapmış diyecek. Sinirlenmeyin...
- Kendinizi ilk ne zaman geri zekalı hissettiniz 08 Haziran 2018, Cuma İşte 'signalwhiet' adlı fenomen kendini geri zekalı olarak adlettiği bir anısını paylaşarak herkese "İlk defa kendinizi...
- Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır 07 Haziran 2018, Perşembe Uzun ve sonuçsuz alışverişler Birçok erkek kadınların alışveriş sırasında, sürekli elbise deneyip bir şey almadan...
- Kadın çantasının anatomisi 06 Haziran 2018, Çarşamba Gazetenin girişinde turnikenin önünde birçok kez rastladığım olaydır; bir kadın çantasını çıkarmış içine kadar...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Ağlayan kadınlar
- Erkeklerin çekiciliği
- Kendinizi ilk ne zaman geri zekalı hissettiniz
- Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır
- Kadın çantasının anatomisi
- Leğende banyo yapan çocuk
- İnsan Davranışları Hakkında Psikolojik Gerçekler
- Kalbi kırılan erkek
- “Seni seviyorum!” sözü yerine daha çok cezbeden sözler!
- Kaybedenler kulübünden çıkmak istiyorsanız bu alışkanlıklardan kaçının!