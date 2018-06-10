Ağlayan kadınlar
Babasına "Baba, annem niçin ağlıyor?" diye sordu. Babanın cevabı "Bütün kadınlar sebepsiz ağlayabilen yapıdadır" diye oldu.
Evet acaba kadınlar sebepsiz mi ağlar yoksa gerçekten bir sebebi var mı?
ÖFKELİ KADIN: Bazı kadınlar ağlıyorsa büyük bir sebebi yoksa, silahını çekmiş kadındır.
Tehlikelidir. Yanına yaklaşılmaması gerekir. Kaşlar çatık yumruklar sıkılmış bir şekilde ağlarlar.
ÇARESİZ KADIN: Bir başka kadın ise dayanma gücü kalmamış, son noktaya gelmiş ve nuhtemelen çaresizdir.
Silah filan yoktur gözlerinde acıyı görebiliyorsanız eğer. Gözyaşlarını silene dünyaları verebilir. Masum bakışlarla gözler dolar. Bir çocuk ağlamasına benzer.
HAKSIZ KADIN: Haksız oldukları konuda bile haklı çıkmak isteyenlerdir.
Buradan hareketle "Ağlayan her kadın haklıdır" önermesine ulaşılabilir. Bu tür kadınlar iki dakikalık ağlama ile Oscara aday olur hatta alabilirler. Baş öne eğik, kaşlar Küçük Emrah'ın affet beni bakışları ile etkilemeye çalışırlar.
GERGİN KADIN: Siniri bozuktur.
Gergindir. Duygularını insan gibi dışa vuramadığı için ağlamaktan başka bildiği bir şey yoktur. Genelde bir iki damla yaş yanağından süzülür.
ACI ÇEKEN KADIN: Sevgilisinden ayrılmış. Çok acı çekiyordur. Hüngür hüngür ağlar.
Sağı solu kağıt mendillerle dolu. Ani patlamalarla 'böağğğhhhh' gibi sesler çıkaran kadındır.
Ne olursa olsun erkekler kadınların ağlamasına dayanamazlar. Böylelikle bunu bilen bazı kadınlar erkeğin bu zaafından yararlanıp ağlayarak bir çocuk misali her istediğini yaptırmaya çalışır. Bunu keşfeden erkek bu konudan hayliylen uzak durmak ister.
Ve sonunda suçlanırlar.
"O kadar ağladım sen tam bir öküzssün.
Hiç mi için sızlamadı?" Yol kenarına oturup ağlayan bir kız ve yanında çaresizce bekleyen, durumun vehametini kavrayamamış oğlanı görünce içimden hep 'Kaç olum bu ilişkinin sonunu kakaya saracak' demek gelir. Ama 'Neme lazım' der geçerim.
Çok tehlikeli bir silahtır. Timsah gözyaşları çok daha masum gelir.
Belkide gerçekten canı acıyan kadının ağlamasını gerçek sanmayacağız.
Lütfen kadınlar ağlıyacaksanız gerçekten ağlayın.
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK...
En gürültülü horlama rekoru 93 desibeldir. [Ortalama bir araba motorundan daha gürültülü]
NE KADAR OLDU
Yeni Zelanda'da karısını dövdüğü için şikayet edilen bir Türk, kendisini "Karımı dövmedim, kolbastı yaptık" diyerek savunalı 9 YIL OLDU
FIKRA
Temel, Dursun ile beraber Amerika'ya gitmeye karar verir.
45 dakikaya uçakları kalkacaktır ve havaalanında bir şeyler atıştırmaya karar verirler.
Fakat menüdeki fiyatlar çok pahalıdır.
Bir anda gözlerine 1$ olan hot dog çarpar.
-Bu hot dog nedur?
-Sıcak köpektur. Bir süre daha arayıp paralarının yeteceği başka bir ürün göremeyince mecbur hot dog yemeye karar verirler. Hot doglar alındıktan sonra Temel; alır almaz iki ekmeğin arasına hafifçe bakar ve kapatır ve Dursun'a dönüp "Sana neresu gelduu?".
ALKIŞLIYORUM
Evime çıkan iki tane yol var; biri çok kalabalık bir cadde, diğeri daha tenha.
Süslü püslü olduğum günlerde kalabalık olandan yürümeyi tercih ederken, özensiz giyindiğim makyajsız günlerde diğerinden yürümeyi tercih ediyorum.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Ağlayan kadınlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklerin çekiciliği 09 Haziran 2018, Cumartesi Hiç çekici kadın görmedim. Şimdi kadın arkadaşlar aha Lütfi yine kadın düşmanlığı mı yapmış diyecek. Sinirlenmeyin...
- Kendinizi ilk ne zaman geri zekalı hissettiniz 08 Haziran 2018, Cuma İşte 'signalwhiet' adlı fenomen kendini geri zekalı olarak adlettiği bir anısını paylaşarak herkese "İlk defa kendinizi...
- Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır 07 Haziran 2018, Perşembe Uzun ve sonuçsuz alışverişler Birçok erkek kadınların alışveriş sırasında, sürekli elbise deneyip bir şey almadan...
- Kadın çantasının anatomisi 06 Haziran 2018, Çarşamba Gazetenin girişinde turnikenin önünde birçok kez rastladığım olaydır; bir kadın çantasını çıkarmış içine kadar...
- Leğende banyo yapan çocuk 05 Haziran 2018, Salı Her pazar gecesi banyonun ordan yanık bir odun kokusu gelirdi. Bilirdim ki kardeşim ile benim banyo günümüzdü. Kazandan...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Erkeklerin çekiciliği
- Kendinizi ilk ne zaman geri zekalı hissettiniz
- Erkek arkadaşınız neden sizden ayrılır
- Kadın çantasının anatomisi
- Leğende banyo yapan çocuk
- İnsan Davranışları Hakkında Psikolojik Gerçekler
- Kalbi kırılan erkek
- “Seni seviyorum!” sözü yerine daha çok cezbeden sözler!
- Kaybedenler kulübünden çıkmak istiyorsanız bu alışkanlıklardan kaçının!
- Paranoyak sevgili