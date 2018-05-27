En ağır küfürlerimizi sonuna kadar hak eden 18 eşya

Bu eşyaların bizimle bir derdi olmalı. En ağır küfürlerimizi fazlasıyla hak ediyorlar...

Serçe parmak avcısı sehpa ve türevleri.

Canımızı yakmayı misyon bellemişlerdir adeta.

Çaldığı anda en büyük düşmanımıza dönüşen çalar saat.

İsterse dünyanın en güzel müziğini çalsın, çok geçmeden nefret ettiğimiz bir müziğe dönüşür.

"Nerde bu ... ya!" dedirtmesiyle nam salmış kumanda.

Koltuğun en olmadık yerlerine gizlenmek gibi bir huyu vardır.

Gecenin sessizliğinde şıp şıp damlayarak Çin işkencesine maruz bırakan musluk.

Bir de eko yaparak dağılır o ses.

Sıcaklık dengesini tutturmamıza izin vermeme konusunda direten şofben.

Evdeki diğer kişinin başka bir musluğu açması da ayrı bir derttir.

Henüz istikrarlı bir şekilde düzgün çalıştığına tanık olamadığımız modem.

Açıp kapamaktan usandık.

Binlerce lira vermenize rağmen iki yılın ardından kasmaya başlayan akıllı telefon.

Her ne hikmetse belli bir ömür biçilmişçesine kafayı yemeye başlar.

Olur olmadık zamanda arıza çıkararak maaşın önemli bir kısmını sömürmeyi âdet edinen araba.

Zaten benzin fiyatları, vergiler almış başını gitmiş.

Banyoda içi ıslak bırakılan terlik.

Bunu çöle koy, orada bile ıslak olur.

Ucuzu, pahalısı fark etmeksizin arkanızdan vuran zalım ayakkabı.

Öyle böyle acıtmıyor hem de.

Absürt hareketler yapmaya mecbur bırakan fotoselli lamba.

Ata Demirer'in de değindiği gibi; tuvaletteyken tam bir baş belasıdır.

Aldıktan kısa süre sonra tekinden ses gelmeyen kulaklık.

Kablosu sürekli dolanır zaten.

Açılmamak için bütün gücüyle direten kavanoz kapağı.

Bazen çok fena karizma çizdirir.

Bir zaman sonra vidaları gevşeyen ve bu yüzden tuvalet kağıdı "ha düştü ha düşecek" dedirten kağıtlık.

İşimizi rahat rahat görmemize engeldir kendisi.

İçinde kalan borusu yüzünden uğraştırmayı pek seven su damacanası.

Zamanında kesilmeyen su mevzusu da ayrı bir dert.

Temassızlık yapan şarj aleti.

Ne kadar özenli kullanırsanız kullanın bu sorundan kaçışınız yok.

Küfür etme konusunda yaratıcılığımızı zorlamamıza neden olan oyun konsolu kolu.

"Kol bozuk" demek bir bahane değildir, gerçekten de bozuktur o kol! onedio.com



Bilmemek değil öğrenmemek...

Japonya'da cep telefonlarının %90'ı su geçirmezdir çünkü Japon gençleri duşta dahi telefon kullanmaktadırlar.







NE KADAR OLDU

Fenerbahçeli Can Bartu, Beşiktaş maçında 2 gol attıktan sonra, aynı gün Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 32 sayı atalı 63 yıl oldu.



FIKRA

Temel uçakla İstanbul'a gitmektedir.

Uçak havalanır. Bir ara cam kenarındaki yolcu kalkar tuvalete gider. Temel de adamın yerine oturur. Bir müddet sonra koltuğun sahibi gelir ve:

"Kardeşim burası benim yerim lütfen kalkar mısınız? der.

Temel gayet sakin bir şekilde:

"Valla uşağum ben seni demin indi sandum" der.



​AlkışlıYorum

5 yaşındaki küçük kuzenim anaokulunda süper kahramanınızı anlatın dediklerinde beni anlattığını söyleyerek benden 50 TL harçlık almıştı. Bugüne kadar şikayetim yoktu. Ta ki aynı numarayı babama da yaptığını duyana kadar. Renk vermedim, o ayrı...

***

Küçük oğlum benden su istiyor ben de ona, neden kendisinin kalkıp almadığını soruyorum... Benim onun üzerine atlayıp ısırmam için gerekli olan sözü bir kerede söylüyor: "Bana zahmet olmasın babacığım..."