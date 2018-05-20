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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Mayıs 2018, Pazar

Gece geç saatte değil, sabah erken saatte uyuyanların 6 ortak özelliği

Gsaatte uyuduğunu düşündüğünüz insanlar var biliyorum, ama bence olaya yanlış taraftan bakıyorsunuz. Onlar aslında baya erken uyuyorlar. Facebook, poker masalarında sabahlayanlardan, sınav zamanı yandın mavisini gören insanlara, sevdiğinden tek mesaj gelecek diye saatlerce telefon ekranına bakanlara kadar sayısız insan, sabah uyuyor.
Bu insanların ortak özelliklerini gelin birlikte sıralayalım.
Her seferinde "Bu gece erken uyuyacağım" deseler de sabahın ilk ışıklarını gördüklerinde durumun farkına varırlar.
Genelde iş veya okul hayatları yoktur. Varsa da günü zombi olarak geçirirler.
Saat 4'ten sonra yazışmaya devam ediyorlarsa tüm sözler erimiş bir aklın ifadeleridir. Televizyon, dizi izleniyorsa çoğu konuşmalar birbirine girmiştir.
Hele poker filan oynuyorlarsa evi, arabayı bırakabilirler.
Aile ile yaşıyorlarsa sen daha yatmadın mı, kızım yatsana, kapat azıcık da yarın bakarsın gibi cümlelere alışmışlardır. Aile yoksa acaba yatmadan önce "Kahvaltı yapsam mı?" diye düşünürler.

AİLE YANINDA YAŞAMAK
Herkes uyanmaya başladığında yeni uyumuş olduklarından çıkartılan seslere uyuz olurlar. Ama ses çıkarırlarsa "Gece yatmıyor sabah kalkmıyor!" diye laf yememek için duruma sessiz kalırlar.
Genelde öğleden sonra 3 ile 4 arası uyanırlar. Demek ki neymiş gececinin sabahı da 16:00'dır. Eğer 18'de uyanıyorlarsa iflah olmaz bir gececidir, kendi haline bırakın.

NE KADAR OLDU
Ankara'da bir polis memuru, "Karım beni çamaşır suyuyla yıkıyor" diyerek titizliğinden yakındığı eşine boşanma davası açalı 8 yıl oldu.

AlkışlıYorum
Aylarca o tanımadığım gizemli kızı ne kadar çok sevdiğini anlatıp durdu. Beraber yemeğe çıktığımız bir gece bana "Evleniyorum" dedi. "Tabi sen evet dersen" diye de ekledi. Ben de arkadaşım, sevdiğine kavuşuyor diye büyük bir sevinçle "Evet tabi" dedim ve birbirimize sarıldık. "Senin de beni sevdiğini biliyordum" dedi. "Elbette seviyorum canım benim, çok sevindim. Ee artık tanıştırırsın kızı" dedim. Ve kıyamet ondan sonra koptu! İtiraf ediyorum ben süzme bir salağım!
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