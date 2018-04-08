Günümüz kadın erkek ilişkileri hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek
Bazen çok geleneksel, bazen nefes kesici olabilen ilişkilerin günümüzdeki istatistiklerini bir araya getirdik...
Arkadaşınız size çok uygun olan bir arkadaşı olduğundan bahsederse mutlaka dikkate alın.
Çünkü günümüz evliliklerinin yüzde 60'ı, arkadaş vasıtasıyla olan tanışmalardan çıkıyor.
İnsanların yüzde 50'den fazlası, gülümsemenin karşı cinsteki en etkileyici özellik olduğunu düşünüyor.
Barlar yeni ilişkilere en yakın olduğumuz yer gibi görünse de erkeklerin yalnızca yüzde 2'si sevgilisini bardan buluyor. Barlarda ömür çürütmeye değmez!
Erkeklerin yeni tanıştıkları bir kadınla ilgili ilk intibasının oluşması yaklaşık bir saat alıyor.
Diğer tarafta kadınların karşı cinsin notunu vermesi için 15 dakika yeterli oluyor.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ü bekar.
Yalnızca Amerika'da 40 milyon dolayında insan, yeni aşkını internette arıyor.
Bekar erkeklerin sayısı arttıkça ortalama yaşları da azalıyor. Kadının erkeğe iyi baktığının ve düzenli bir hayata kavuşturduğunun kanıtı.
Acı ama gerçek… Kadınların yüzde 88'i erkeklerin parasıyla ilgileniyor.
Para, aynı zamanda birlikte olan çiftler için de çok ama çok önemli bir konu. Birikim, harcama, paylaşma gibi konular çiftlerin üzerinde en çok tartıştığı konular.
aylakkarga.com
EVLİLİK TEKLİFİNE KIZIN BABASI DAMGA VURDU
ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Levi Bliss ve Allison Barron iki yıldır birlikteydi. Ve bu birliktelik bir evlilik teklifiyle taçlandı.
Levi, çölün ortasında sevgilisine evlenmek teklifi etmek için dizlerinin üzerine çöktü.
Ancak genç kızın babası da bu sürpriz evlilik teklifinin içine dahil olmayı kafasına koymuştu… Karşı tepenin üzerinde kızı ve damadını bekleyen adam, elinde 'say no' (Hayır de!) yazılı bir pankart tutuyordu.
Ama bu tabii ki bir şakaydı.
Allison da konu ile ilgili şunları söyledi:
"Babamın kişiliği böyle. Ailelerimiz zaten çok yakınlar ve birbirini çok seviyorlar.
Bu yüzden Levi'nin alınmayacağını düşünerek böyle küçük bir espri yapmak istemiş. Şimdiye kadarki en güzel günlerimden biriydi."
ALKIŞLIYORUM
Hani sen benim arabamı iki araba arasına zar zor park etmeme "Gel, gel, git, git..." diyerek on dakika boyunca yardım ettin ya. Ben park ettikten hemen sonra öndeki arabaya binip gitmek de neyin nesi oluyor be adam? Beni o kadar uğraştıracağına alıp arabanı gitseydin ben zaten park ederdim oraya rahat rahat!
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- Lütfi Albayrak
- Günümüz kadın erkek ilişkileri hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek
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