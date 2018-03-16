Yol Durumu
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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Mart 2018, Cuma

Alışverişte en hızlı kasayı nasıl seçeriz

Alışveriş yaptığınızda kasada oluşan o kalabalığı atlatmanın yollarını arayıp "Neden yan sıra benim bulunduğum sıradan daha hızlı gidiyor?" diye söyleniyor musunuz? Evet bu soruyu biz de kendimize çok fazla sorduk ve bir cevap aradık.
Bu konuda David Andrews'in yazılmış bir kitabı da var. Kendisinin engin bilgilerine bizim de alışveriş kasasında aceleci davranışlarımız eklenince ortaya alışverişinizi hızlandıracak 5 sonuç çıktı:
Erkeklerin olduğu sırayı tercih edin.
Sırada hoşlandığınız bir kız durmuyor ve niyetiniz hızlıca kasaya ürününüzü okutmaksa erkeklerin olduğu sıraya girin. Çünkü erkekler ürün kontrolü ve poşetleme konusunda titiz olmadıkları için hızlı davranırlar.
Sol tarafı seçin.
Çoğu insan sağ elini kullandığı için sağa dönmeye meyillidir. Onların sağa gitme alışkanlıklarını yenerek sol sıradan hızlıca geçebilirsiniz.
Ekspres kasalara kanmayın.
Önemli olan kişinin kaç ürüne sahip olduğu kadar önündeki kişi sayısıdır.
Ödeme işlemi çoğu zaman kasada geçirmeden uzun sürer. Ekspres ismi sizi kandırmasın.
Kıvrımlı sıralara girin.
Bireysel kasa sıraları yerine, kıvrımlı uzun sıralara girin. Sıra uzun gibi görünse de boşalan kasa sıradan çağırdığı için işleminiz daha hızlı gerçekleşecektir.
Nakit vakittir.
Kredi kartıyla ödeme nakit ödemeden daha uzun sürmektedir.
Evet aklınıza direk şifre girme ve bankadan yanıt bekleme merasimleri geldi.
Onun için sadece nakit kabul eden kasalar varsa onları tercih edin.
Bu önerileri sıraya girmek zorunda olduğunuz çoğu yerde kullanabilirsiniz. Sıraya nasıl girilirmiş gösterin onlara!

POZİTİF
Seyahatten dönen ev sahibi havaalanından bahçıvanına telefon açmış, konuşuyorlar:
- Nasıl, her şey yolunda mı?
- Yolunda… Küreğin sapı kırıldı, şu anda onu tamir ediyordum.
- Neden kırıldı?
- Köpeğinize mezar kazarken zorlamışım, ondan kırıldı.
- Nee! Köpeğim mi öldü?
- Maalesef havuza düştü?
- Benim köpeğim çok iyi yüzerdi; havuzda nasıl ölür?
- Havuzun suyu boşalmıştı, atlayınca betona çakıldı.
- Havuzu yeni doldurtmuştuk, neden boşalttınız?
-İtfaiyeciler evdeki yangını söndürürken ilave suya ihtiyaç duydular.
-Neee evde yangın mı çıktı?
-Eevet efendim. annenizin vefatı dolayısıyla taziyeye gelenlerden biri yanık sigara bırakmış.
- Annem mi öldü? yahu kadın daha iki hafta önce sapasağlamdı?
- Haklısınız da… Yatak odanızda karınızla en yakın arkadaşınızı aynı yatakta görünce kalbine inmiş.
- Yahu hiç pozitif bir haber yok mu adam sende?
– Var efendim… geçen gün siz aids testi yaptırmıştınız ya… Sonucu geldi, pozitif…
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