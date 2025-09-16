Hayatınızda bir noktada "Ghosting" yemiş olabilirsiniz. Yani ortadan kaybolmuş, mesajlarınıza dönmeyen, adeta görünmez olmuş birinden bahsediyoruz. Peki ya o kaybolan kişi bir gün geri dönerse? İşte bu noktada "Zombieing" devreye giriyor.

Çünkü o kişi tıpkı mezardan çıkan bir zombi gibi, ölü sandığınız iletişimden hortlayıp geri geliyor.



ZOMBİEİNG NEDİR?

Zombieing, ghosting yapan kişinin aylar sonra "Selam ya, nasılsın?" diye mesaj atarak, hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi.

Sanki hiçbir sessizlik, hiçbir kayboluş yaşanmamış gibi… Bu davranış; romantizm, özür ya da açıklama içermiyor. Daha çok, "Telefonumun şarjı yeni bitti, şimdi açıldı" kıvamında bir dönüş.



Zombieing'in belirtileri "Birdenbire mesaj" sendromu: Tam unutmuşsunuzdur ki gece 02.37'de "Uyumadın mı?" mesajı gelir.



Bahane fabrikası:

"Telefonum bozuldu, rehberim silindi, ama senin numarayı kalbimden ezberlemişim." 6 Hiçbir şey olmamış gibi davranma: O sessizlik dolu 8 ayı yok sayıp, "Yarın kahve içelim mi?" teklifi yapar.



Lazım olduğunda ortaya çıkma: Gariptir ki genellikle yalnız kaldıklarında, canları sıkıldığında veya eski sevgilisinin düğün fotoğrafını görünce dönerler.



Zombieing türleri Klasik zombi: Direkt "Selam" yazar. Ne özür, ne açıklama. Sadece hortlar.



Dramatik zombi:

"Seni düşünmeden edemedim" diye başlar, sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi doğrudan konuya girer: "Netflix şifren duruyor mu hâlâ?"



Aç karnına zombi:

Gece yarısı mesaj atar: "Ya seninle lahmacun yemiştik, çok güzeldi. Nereden söylemiştik?"



Zombieing'e karşı korunma yöntemleri Kafanıza sarımsak asın: Hayır, bu sadece vampirlere yarıyor ama denemekte fayda var.



Mezarlık kapısını kapalı tutun: Yani engelleyin, numarasını silin.



Beyin ikram etmeyin: Zombiler beyin sever, ama siz aklınızı koruyun.



Eski fotoğraflara dönmeyin: Çünkü her "anı hatırlatma" hareketi, zombiyi hortlatabilir.



Sonuç: Zombieing, ilişkiler dünyasının "The Walking Dead" versiyonu. Bir gün sessizlikle gömdüğünüz kişiler, ertesi gün "Özledim" bahanesiyle hortlayabilir.

Ama unutmayın: Onlar sadece geri döner, asla değişmezler. Çünkü zombiler konuşmaz, sadece geri gelir.