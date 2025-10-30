Günün en sessiz, en huzurlu anı… Teoride.

Pratikte ise beynin "gece vardiyası" başlamak üzere.

Yastığa başını koyarsın, karanlık odada bir dinginlik hâkimdir.

Gözlerin ağırlaşır, uyku neredeyse seni bulmuştur ki… İçeriden o tanıdık ses gelir:

"Hazırsan, geçmişi tekrar yaşamaya başlıyoruz!" Ve başlar o meşhur sarmal.

Zihin, geceyi huzurlu geçirmek yerine geçmişle, gelecek kaygısıyla ve tamamen alakasız sorularla sabote etmeye kararlıdır.

İlk bölüm genellikle "utanç arşivi"dir:



- O gün öğretmene neden öyle cevap verdin?

- Neden yıllar önce o mesajı o şekilde attın?

- O sunumda niye öyle bir espri yaptın, kim güldü ki ona?

Tam bunlar biter, "gelecek endişeleri" bölümü açılır:

- Yarın sabah alarm çalacak mı?

- Ya işe geç kalırsam?

- Ya kimse beni anlamazsa?

- Ya elektrikler giderse ve ben şarj takmayı unuttuysam?



Beyin durmaz.

Bir sonraki sahnede ise konu bambaşka bir yere sıçrar:

"Acaba dinozorlar gerçekten tüy müydü?" "Evrenin sonu varsa, orada ne var?" "Ya karadelik aslında başka bir uykusuz beyinse?" İşte o an anlarsın: Sen uyumuyorsun, beynin stand-up yapıyor.

Konu konuyu açıyor, mantık tatilde.

Bir yandan da "Uyumam lazım" düşüncesi, stresin tuzu biberi oluyor.

Bir gözünü açarsın, saat 03:47.

Kapatırsın, 04:15.



Artık her dakika, uyku yarışında kaybedilen bir turdur.

Ve sonra klasik iç monolog gelir:

"Tamam, yarın erken yatacağım. Kesin." Sabah olunca ise gözlerin kan çanağı, kahve kupası elinde, hayat senden enerji talep eder.

Bir yandan işe yetişmeye çalışırken, bir yandan da içinden şu cümle geçer:

"Beynim, seninle konuşmamız lazım." Ama o konuşma hiçbir zaman olmaz.

Çünkü gece yeniden gelir.

Karanlık, sessizlik, yastık… Ve o ses yine fısıldar:

"Hoş geldin… Uykudan Önce Bastıran Düşünceler Sarmalı yeni bölümüyle karşında."