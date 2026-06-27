2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kaçırdığı goller, direkten dönen toplar ve "Bu da mı olmaz?" dedirten pozisyonlar sonunda bilimsel olarak açıklanamadı ama mizahi olarak açıklandı. Suçlu bulundu: Yanlış navigasyon kullanan bir şaman.

Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın açıklamasına göre aslında hedef Türkiye değilmiş.

Rakip takıma gönderilmesi planlanan tılsım, çırağın haritayı yanlış kaydırması sonucu rotasını şaşırıp bizim Milli Takım'ın üzerine inmiş. Demek ki teknoloji sadece bizi değil, büyüleri de yanıltabiliyormuş.

Olayın en ilginç tarafı ise şamanın durumu maçları izlerken fark etmesi. Televizyonda üst üste kaçan golleri görünce bir anda elindeki asasını bırakıp, "Eyvah... Bu benim paket!" diye ayağa kalkmış. Çünkü normal şartlarda bir futbolcu kaleciyi de geçmişken topu tribüne göndermiyorsa ortada ya büyük bir şanssızlık vardır ya da yanlış adrese teslim edilmiş mistik bir kargo.

İddialara göre şaman şu sıralar büyüyü bozmak için yoğun mesai harcıyormuş. Yardımcılarıyla birlikte yeni ritüeller hazırlıyor, tütsüler yakıyor, muskaları güncelliyor.

Hatta rivayete göre ilk denemede büyüyü kaldırmak isterken bu kez de hakemin düdüğünü etkilemiş, çalışma geçici olarak durdurulmuş.

Türk taraftarı ise açıklamadan sonra geçmiş maçları yeniden izlemeye başladı. "Bak bak... Burada kesin nazar dönmüş." "Şu top normalde fizik kurallarına göre gol olurdu." diyenler çoğaldı. Bazıları da VAR odasında bir futbol uzmanı yerine büyü bozucu şaman bulunmasını önerdi.

Futbol yorumcuları da boş durmadı. Kimisi "Demek ki taktik değil, tılsım çalışıyormuş." derken kimisi "Hocanın yapabileceği bir şey yokmuş, rakipten önce büyüyü çözmesi gerekiyormuş." yorumunu yaptı. Sosyal medyada ise "Şaman özür diledi, şimdi sıra direkten özür beklemekte." esprileri gündem oldu.

Şamanın özrü Türk halkı tarafından nasıl karşılanır bilinmez ama herkesin ortak dileği aynı: Madem yanlışlıkla geldi, yanlışlıkla geri de gitsin. Hatta mümkünse dönüş yolunda biraz gol şansı, biraz da direklerden seken topları yanında götürsün.

Sonuç olarak futbol bazen taktik, bazen yetenek, bazen de tamamen şans işidir. Ama eğer bir gün gerçekten kaçan gollerin sebebi "çırağın haritayı yanlış kaydırması" olarak tarihe geçerse, Dünya Kupası'nın en unutulmaz asistini bir şaman yapmış olacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1858 yazında London'da sıcak hava nedeniyle River Thames'den yükselen koku öyle şiddetlendi ki parlamentodaki perdeler kimyasallarla ıslatıldı.

Milletvekilleri çalışamaz hâle geldi. Bu olay sonunda modern kanalizasyon sisteminin kurulmasına karar verildi.

Tarihe "Büyük Koku" (Great Stink) olarak geçti.

TESPİTLİ YORUM

Arkadaşlar, siz neden herkese "Kilo almışsın" ya da "Zayıflamışsın." diyorsunuz? Siz hassas kantar mısınız?

GülüYorum

Maaşımın 2/3'üyle hanıma alışveriş yapıp kalanıyla evi geçindirmeye çalışıyorum.

O da çalışıyor. Onun maaşıyla da tamamen yine ona alışveriş yapıyoruz.

AlkışlıYorum

Türkçede hâlâ en şaşırdığım olay; "uykulu" ve "uykusuz"un neredeyse aynı anlama geliyor olması.