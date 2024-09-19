PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Temizlik yaparken kontrolü kaybeden kadın
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 19 Eylül 2024

Temizlik yaparken kontrolü kaybeden kadın

KADININ kendini durduramadığı ve bunu henüz farketmediği andır.
Masayı toplar, bulaşıkları kaldırır, "dur şu mutfak dolaplarını bir sileyim" der, siler... "Ayy bari şu camları da bir alayım" der, onu da halleder, ee tabi ki yerler tozlanmıştır, pislenmiştir, haydiii, yerdeki kilim atılır makinaya, yerler süpürülür, silinir... Ee şimdi diğer odalardan buraya toz gelecek dediği an toz olma vakti gelmiş demektir.
O an dikkatli bakarsanız yanan devrelerden dolayı o kadının kulak arkasından, inceden dumanlar tütmeye başlamıştır.
Bir kadın evinin çok pislendiğine inanıp temizliğe giriştiği gün, her şeyi yapabilir.
Kirlendiniz diye sizi çamaşır suyuna yatırıp öldürse, cezai ehliyeti olmaz.
Yanına yaklaşmamak lazım, en yakın sağlık kuruluşuna haber verip sakinleştirilmesini rica edin.
Nerede temizlikte kontrolünü kaybeden bir kadın vardır, orada şüphesiz ki mental bir durum vardır. Her şeyden önce sakinliği elden bırakmayın... Unutmayın ki; siz de kendinizi kaybederseniz, ona yardım edemezsiniz. Oturtun, sözle telkin edin. Papatya çayı ikram edin. Yanağını okşayın, hepsi geçti deyin.
Dans edin onunla. Ilık bir duş almasını sağlayıp eve temizlikçi çağırın.
Haa temizlikçi demişken bizim Türk kadınlarının ortak özelliğidir. Temizlikçiye ayıp olmasın diye evi bal dök yala haline getirirler.
"Evi çok pisti" deyu sağda solda anlatmasın diye yapıyomuşlar. Ne anladık bu işten şimdi biz?!!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2016'da ABD'de bir pilot, uçağına binmek için havaalanına geldi, ancak farkında olmadan yanlış kapıya gitti ve başka bir uçağa bindi.
Pilot, uçağın içinde yerini aldıktan sonra kendi uçağında olmadığını fark etti. Durumu kontrol etmek için kokpite girdiğinde, uçaktaki ekibin de şaşırdığını fark etti. Neyse ki uçuş öncesi fark edilip doğru uçağa yönlendirildi.

GülüYorum
@pillreder Sevgili annecim ve babacım kahvaltının bir saati olmaz.
Lütfen hücre evi baskını yapan polis gibi kapımı kırarcasına çalmayın.
Uyanınca yeriz bir şeyler o kadar önemli bir mevzu değil lütfen...

TESPİTLİ YORUM
@emrah_akansu Aynı gemide değiliz arkadaşlar, kız babaları kızlarının saçını örüp masallar anlatırken biz erkek babaları koltuğun üzerinden yere balıklama atlayan oğlumuzu havada yakalamaya çalışıyoruz.

AlkışlıYorum
10 saatlik yolculukta otobüs tuttuğu için tam 5 kez kusan aynı kişiydi. Pardon aynı şoför.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Pardon! 18 Eylül 2024, Çarşamba Sizden hoşlandığını gösteren kafa karıştırıcı işaretler 17 Eylül 2024, Salı Hayatın altın kuralları 16 Eylül 2024, Pazartesi Birisi bir sohbette bu cümleleri kullanıyorsa dikkat! 15 Eylül 2024, Pazar
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Narin'i öldüren iki ihtimal
FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE!
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi
Bunu yap 24 bin TL promosyon al!
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...
18 dakikalık sır perdesi aralandı!
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
Fed faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA