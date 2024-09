KADININ kendini durduramadığı ve bunu henüz farketmediği andır.

Masayı toplar, bulaşıkları kaldırır, "dur şu mutfak dolaplarını bir sileyim" der, siler... "Ayy bari şu camları da bir alayım" der, onu da halleder, ee tabi ki yerler tozlanmıştır, pislenmiştir, haydiii, yerdeki kilim atılır makinaya, yerler süpürülür, silinir... Ee şimdi diğer odalardan buraya toz gelecek dediği an toz olma vakti gelmiş demektir.

O an dikkatli bakarsanız yanan devrelerden dolayı o kadının kulak arkasından, inceden dumanlar tütmeye başlamıştır.

Bir kadın evinin çok pislendiğine inanıp temizliğe giriştiği gün, her şeyi yapabilir.

Kirlendiniz diye sizi çamaşır suyuna yatırıp öldürse, cezai ehliyeti olmaz.

Yanına yaklaşmamak lazım, en yakın sağlık kuruluşuna haber verip sakinleştirilmesini rica edin.

Nerede temizlikte kontrolünü kaybeden bir kadın vardır, orada şüphesiz ki mental bir durum vardır. Her şeyden önce sakinliği elden bırakmayın... Unutmayın ki; siz de kendinizi kaybederseniz, ona yardım edemezsiniz. Oturtun, sözle telkin edin. Papatya çayı ikram edin. Yanağını okşayın, hepsi geçti deyin.

Dans edin onunla. Ilık bir duş almasını sağlayıp eve temizlikçi çağırın.

Haa temizlikçi demişken bizim Türk kadınlarının ortak özelliğidir. Temizlikçiye ayıp olmasın diye evi bal dök yala haline getirirler.

"Evi çok pisti" deyu sağda solda anlatmasın diye yapıyomuşlar. Ne anladık bu işten şimdi biz?!!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2016'da ABD'de bir pilot, uçağına binmek için havaalanına geldi, ancak farkında olmadan yanlış kapıya gitti ve başka bir uçağa bindi.

Pilot, uçağın içinde yerini aldıktan sonra kendi uçağında olmadığını fark etti. Durumu kontrol etmek için kokpite girdiğinde, uçaktaki ekibin de şaşırdığını fark etti. Neyse ki uçuş öncesi fark edilip doğru uçağa yönlendirildi.

GülüYorum

@pillreder Sevgili annecim ve babacım kahvaltının bir saati olmaz.

Lütfen hücre evi baskını yapan polis gibi kapımı kırarcasına çalmayın.

Uyanınca yeriz bir şeyler o kadar önemli bir mevzu değil lütfen...

TESPİTLİ YORUM

@emrah_akansu Aynı gemide değiliz arkadaşlar, kız babaları kızlarının saçını örüp masallar anlatırken biz erkek babaları koltuğun üzerinden yere balıklama atlayan oğlumuzu havada yakalamaya çalışıyoruz.

AlkışlıYorum

10 saatlik yolculukta otobüs tuttuğu için tam 5 kez kusan aynı kişiydi. Pardon aynı şoför.