Bazı insanlar konuşmayı diyalog değil, 100 metre engelli koşu zanneder. Sen cümleye "Geçen gün..." diye başlarsın, o çoktan "Benim de başıma geldi!" diye hikâyeyi teslim almıştır. Beş dakika sonra sen kendi anlattığın olayı dinleyici olarak dinlersin.

İşte söz kesme ustalarına karşı kullanılabilecek, hem kibar hem de hafif dokunduran ayarlar:

"Bir saniye, cümlemipark edeyim. Sonraseninkine geçelim." Karşı taraf, konuşmanın ortasında sinyal vermeden şerit değiştirdiğini fark eder.

Konuşmaya kaldığınyerden devam et.

Hiç onun sözünü kesme. O bitirince "Neyse, ben kaldığım yerden devam edeyim..." de. Mesaj yerine ulaşır.

"Biraz dahabekleseydin, sonunu daduyacaktın." İnce ama etkili bir dokundurma.

"Ben anlatırkenfragmanı izledin, filminortasına girdin." Mizah her zaman daha güçlüdür.

"Sözümü kesincebeynim Windows gibiyeniden başlıyor." Hem komik hem de herkesin anlayacağı bir örnek.

"Sana da sıra gelecek,söz veriyorum." Çünkü bazı insanlar konuşmayı sıra beklemeli bir etkinlik olarak hiç öğrenememiştir.

Sessizce yüzüne bak.

Hiçbir şey söyleme.

O konuşmasını bitirince "Bitirdiysen devam edeyim" de. Bu sessizlik çoğu zaman uzun nutuklardan daha etkilidir.

"Ben cümleyitamamlayayım, sonrabirlikte bölelim." Paylaşım ekonomisi gibi...

"Sen benim cümleleripremium üyelikle erkenerişimden mi izliyorsun?" Modern çağ ayarı.

"Sözümü kesmenedeğil de, finalini meraketmemene kırıldım." Beklenmedik bir cümle olduğu için etkisi büyüktür.

Peki insanlar neden sürekli söz keser?

Kendi anlatacağı şeyin daha ilginç olduğuna inanır.

Dinlemek yerine cevap hazırlıyordur.

Heyecandan kendini tutamıyordur.

Konuşmanın yarış olduğunu sanıyordur.

Ya da yıllardır kimse ona "Bir dakika, ben bitireyim" dememiştir.

Unutmayın, iyi bir sohbet iki kişinin sırayla parladığı yerdir. Sürekli söz kesen biriyle konuşmak ise tenis oynamaya çalışırken karşı tarafın topu eline alıp kaçmasına benzer.

Bir süre sonra oyunu değil, sabrınızı kaybedersiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TESPİTLİ YORUM

"Sakallı" Çalışan Davası (ABD): Bir şirket, çalışanına sakalını kesmesi talimatını verdi.

Çalışan, dini inançları gereği sakal bıraktığını ve bu talebin ayrımcılık olduğunu iddia ederek dava açtı. Mahkeme, işverenin bu talebinin ayrımcılık olduğuna karar verdi ve çalışan lehine tazminata hükmetti.

@hepkirildi Göz doktoru "Bu camla mı daha iyi görüyorsun, diğeriyle mi?" diye sorunca, çok stres oluyorum.

BİLMİYORUM,

BİLMİYORUM,

SEN SÖYLE

ANLAMIYORUM

LÜTFEN DUR...

GülüYorum

@imtinaa_09fw Kendinizi çok rezil hissederseniz, 2017'de AVM'de üç kazak seçip aniden tuvaletim gelince kazaklar elimde koşarak mağazadan çıkıp tuvalete koştuğumu, mağazanın alarmı çalınca tezgahtarların peşimden koştuğunu, sonra elimdekileri tezgahtarlara atıp, "Vallahi çok sıkıştım!" dediğimi hatırlayın.