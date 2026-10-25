Bazıları için uyku dinlenmektir. Bazıları içinse yaşam biçimi. Bunlar alarmı saat değil, kişisel düşman olarak görür. "Erken kalkan yol alır" sözünü de yıllardır tehdit kabul ederler. Artık örgütlenme zamanı: Uyku Severler Derneği.

I. Üyelik şartı: Alarmı en az üç kez ertelemek. Tek alarmda kalkanlar dernekten ihraç edilir.

II. Dernek sloganı: "Bugünün işini yarına bırak, şimdi biraz uyu."

III. En büyük yalan: "Beş dakika uzanacağım." Gözünü açarsın hava kararmış.

IV. En büyük düşman: "Uyudun mu?" diye telefon açan insan. Uyuduysam artık uyumuyorum kardeşim.

V. Pazar uykusu kutsaldır: Pazar sabahı 09.00'da arıyorsan ya ev yanıyordur ya ülkeye meteor düşüyordur.

VI. Uyku severin matematiği: "Şimdi uyursam 6 saat 17 dakika uyuyabilirim." Bu hesabı yaptıktan sonra 45 dakika daha telefona bakar.

VII. En güzel uyku: Alarm çaldıktan sonraki "On dakika daha" uykusudur. O on dakikada üç sezonluk rüya görülür.

VIII. Öğle uykusu: "Biraz kestireyim" diye yatarsın. Uyandığında saat 19.00'dur ve hangi yılda olduğunu anlamaya çalışırsın.

IX. Yatakla vedalaşma: Sabah kalkarken yatağa son kez bakarsın: "Sen burada kal. Ben mecburen gidiyorum."

X. Derneğin temel talebi: İşe başlama saatlerini alarm değil, insan bünyesi belirlesin. Çünkü insanlık ikiye ayrılır: Sabah yataktan neşeyle kalkanlar ve normal insanlar. Uyuyan insanın kimseye zararı yoktur. Asıl tehlike onu uyandırınca başlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir adam, 20 yıl önce çalınan bisikletini bir ilan sitesinde satılık olarak gördü. İlan sahibiyle buluşup bisikleti incelediğinde, kadro numarasının kendi bisikletine ait olduğunu fark etti. Satıcıya "Bu benim bisikletim" dedi ama satıcı inanmadı. Polis çağrıldı ve bisiklet sahibine teslim edildi. (20 yıl sonra bisiklet geri döndü!)

TESPİTLİ YORUM

@milaburada Evde ders çalışmanın avantajları: Sınırsız, ücretsiz yemek, rahat kıyafetlerle çalışmak, iyi internet dezavantajları: Ders çalışmamak.

GÜLÜYORUM

@2onlymert Kuzenin ketılı bozulmuş. Yenisini alacaktı. Dur ben yaparım dedim. 2 saat kurcaladım. Su doldurup fişe takınca patladı. Şimdi yenisini alabilir...

KAÇ YIL OLDU?

Oscar'ın yanlış filme verilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. "La La Land" ekibi teşekkür konuşmasına başlamışken ödülün aslında "Moonlight"ın olduğu anlaşıldı.