PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sessiz insanların yumuşak çiftesi

Sessiz insanların yumuşak çiftesi

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 24 Mayıs 2025

Gecikmeli Komedi:
Saatlerdir konuşmaz, bir cümle kurar, millet yerlere yatar.
"Ben o sırada yoğurt almaya çıkmıştım." NEREYE YOĞURT?!
Mimikle İletişim Sanatı:
Göz devirmesi, dudak bükmesi, kaş oynatması...
Adeta sessiz bir tiyatro.
WhatsApp Ninja'ları:
Mesajlara asla yazmazlar ama hep "çevrimiçi"dir.
Not: Grupta sadece "sessiz kişi yazıyor..." yazısı belirdiğinde bile heyecan olur.
Çok Konuşana Yavaş Bakış:
Konuşan kişiye öyle bir "sessiz" bakış atar ki, karşı taraf kendi kendini susturur.
Çevreyi Dinleme Ustası:
Kim, ne zaman, ne demiş… Hepsini hatırlar. Ama senin dediğin saçmalığı bir yıl sonra ortaya döker.
"Tek Cümlelik Gol" Atar:
Grup tartışır durur, o sessizce:
"Zaten kimse sormadı ki..." BAM. Sessizlikteki bomba.
Oda Değiştirince Fark Edilir:
3 saattir oturuyordur.
Kalkar. Herkes fark eder:
Her Zaman Arka Sırada:
Fotoğrafta bile zor bulunur. Hep bir köşede, perdeyle uyumlu.
Gülünce Şok Etme:
Asla gülmez. Ama bir gün güler. Ve o gülüş… Dünya durur. "O bile güldü ya!"
Garip Bilgileri Var:
Konuşmaz ama konu uzaylılar, antik Roma ya da çamaşır suyu tarihi olunca açılır:
"MÖ 250'de ilk dezenfektan zaten..."
Ofiste Tek Kişilik Sessiz Protesto:
Toplantıda kimseye katılmaz. Ama bardağı masaya koyuş şekliyle yönetime mesaj verir.
Yok Gibi Ama Hep Orada:
Sınıf listesinde var ama fiziksel varlığı bir efsane gibi.
İsim Hatırlamama Ustası:
Herkesle konuşmaz, dolayısıyla kimseyi de hatırlamaz.
"Kanka… şey... seninle tuzluk istemiştik ya..."
Dinler Gibi Yapıp Dalmak:
Göz teması var, kafa sallar, ama iç dünyasında başka bir evrende.
Yalnızken Bambaşka Biri:
Kimse yokken şarkı söyler, dans eder, kendiyle talk show yapar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
ABD'de Kevin Baugh adında bir adam, Nevada çölündeki evinin bulunduğu küçük arazi parçasını "Molossia Cumhuriyeti" olarak ilan etti. Kendi bayrağı, parası ve pasaportu bile var. Turist kabul ediyor ve ülkesinin "resmî" internet sitesi de bulunuyor.
Ancak tabii ki hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

TESPİTLİ YORUM
@sonat_isik Mutfaktan bilgisayarıma doğru geçiyordum. bi elimde tabak, diğerinde mandalinam ve bardak vardı. man- dalina elimden kaydı.
Yere düşmeden ayağımla havaya diktim. sonra ısırarak yakaladım.
Fakat etrafta bunu görecek kimse yoktu. insanlar neden evlenir sorusuna bulabildiğim tek yanıt

GÜLÜ YORUM
@janethuvaj Önerebileceğiniz yeni ve güzel kötü alışkanlıklar var mı bendekiler beni yeterince düşmüş hissettirmiyor artık

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tuhaf psikoloji numaraları 23 Mayıs 2025, Cuma Astrolojiye göre hareket eden insanlar 22 Mayıs 2025, Perşembe Stajyerlik 21 Mayıs 2025, Çarşamba Alınganyuslar 20 Mayıs 2025, Salı
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katil İsrail kıtlıkla boğuşan Gazze’deki BM yardım tırlarını hedef aldı!
Yardım tırlarını vurdular
Gazze’de yüzyılın soykırımı! Avrupa ülkelerinden katliama peş peşe tepki
Yüzyılın soykırımı
ABD duyurdu: Suriye’ye yaptırımlar resmen kaldırıldı!
Suriye'ye yaptırımlar resmen kaldırıldı!
Avrupa’dan Gazze mesajı: İsrail’in eylemleri soykırım ve etnik temizliği işaret ediyor
Avrupa'dan Gazze mesajı