Gecikmeli Komedi:

Saatlerdir konuşmaz, bir cümle kurar, millet yerlere yatar.

"Ben o sırada yoğurt almaya çıkmıştım." NEREYE YOĞURT?!

Mimikle İletişim Sanatı:

Göz devirmesi, dudak bükmesi, kaş oynatması...

Adeta sessiz bir tiyatro.

WhatsApp Ninja'ları:

Mesajlara asla yazmazlar ama hep "çevrimiçi"dir.

Not: Grupta sadece "sessiz kişi yazıyor..." yazısı belirdiğinde bile heyecan olur.

Çok Konuşana Yavaş Bakış:

Konuşan kişiye öyle bir "sessiz" bakış atar ki, karşı taraf kendi kendini susturur.

Çevreyi Dinleme Ustası:

Kim, ne zaman, ne demiş… Hepsini hatırlar. Ama senin dediğin saçmalığı bir yıl sonra ortaya döker.

"Tek Cümlelik Gol" Atar:

Grup tartışır durur, o sessizce:

"Zaten kimse sormadı ki..." BAM. Sessizlikteki bomba.

Oda Değiştirince Fark Edilir:

3 saattir oturuyordur.

Kalkar. Herkes fark eder:

Her Zaman Arka Sırada:

Fotoğrafta bile zor bulunur. Hep bir köşede, perdeyle uyumlu.

Gülünce Şok Etme:

Asla gülmez. Ama bir gün güler. Ve o gülüş… Dünya durur. "O bile güldü ya!"

Garip Bilgileri Var:

Konuşmaz ama konu uzaylılar, antik Roma ya da çamaşır suyu tarihi olunca açılır:

"MÖ 250'de ilk dezenfektan zaten..."

Ofiste Tek Kişilik Sessiz Protesto:

Toplantıda kimseye katılmaz. Ama bardağı masaya koyuş şekliyle yönetime mesaj verir.

Yok Gibi Ama Hep Orada:

Sınıf listesinde var ama fiziksel varlığı bir efsane gibi.

İsim Hatırlamama Ustası:

Herkesle konuşmaz, dolayısıyla kimseyi de hatırlamaz.

"Kanka… şey... seninle tuzluk istemiştik ya..."

Dinler Gibi Yapıp Dalmak:

Göz teması var, kafa sallar, ama iç dünyasında başka bir evrende.

Yalnızken Bambaşka Biri:

Kimse yokken şarkı söyler, dans eder, kendiyle talk show yapar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de Kevin Baugh adında bir adam, Nevada çölündeki evinin bulunduğu küçük arazi parçasını "Molossia Cumhuriyeti" olarak ilan etti. Kendi bayrağı, parası ve pasaportu bile var. Turist kabul ediyor ve ülkesinin "resmî" internet sitesi de bulunuyor.

Ancak tabii ki hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.



TESPİTLİ YORUM

@sonat_isik Mutfaktan bilgisayarıma doğru geçiyordum. bi elimde tabak, diğerinde mandalinam ve bardak vardı. man- dalina elimden kaydı.

Yere düşmeden ayağımla havaya diktim. sonra ısırarak yakaladım.

Fakat etrafta bunu görecek kimse yoktu. insanlar neden evlenir sorusuna bulabildiğim tek yanıt



GÜLÜ YORUM

@janethuvaj Önerebileceğiniz yeni ve güzel kötü alışkanlıklar var mı bendekiler beni yeterince düşmüş hissettirmiyor artık