Bir zamanlar insanlar cep telefonunu evde unuttuğunda "Neyse, dönerim alırım" derdi. Şimdi aynı olay yaşandığında kalp ritmi bozuluyor, terleme başlıyor, gözler kararıyor. Çünkü çağımızın en yeni korkusu:

Nomophobia.

Açılımı: No Mobile Phone Phobia.

Yani "Telefonum yanımda değilse ben kimim?" sendromu.



Modern çağın panik atak tetikleyicisi:

Nomophobia, bir mesajı 30 saniye geç görüp "Acaba beni sildi mi?" diye düşünmekle başlar.

Sonra bir bakarsın, Wi-Fi kesilince duvara bakarak varoluş sorgusuna geçmişsin.

Çünkü artık internet yoksa hayat yok.

Günümüzde nefes almanın üç şartı var:



Akciğer

Su

Şarj kablosu

Belirtiler Nomophobia'yı anlamanın kolay yolları vardır.

Aşağıdakilerden en az üçünü yaşıyorsan, geçmiş olsun:

Telefonunu evde unutup, işe 10 kilometre gittikten sonra geri dönüyorsan,

Şarjın yüzde 15'e düşünce ruhsal çöküntü yaşıyorsan,

Powerbank'in bitince "Allah'ım bir mucize yarat" diye dua ediyorsan,

Bildirim sesi duyunca Pavlov'un köpeği gibi refleks gösteriyorsan,

Ya da "Ekran sürem sadece 8 saatmiş" deyip bunu başarı sanıyorsan...

Nomophobia ailesine hoş geldin.



Klinik vaka:

"Telefonum Sessizdeydi, O yüzden dönmedim..." Araştırmalara göre insanlar günde ortalama 150 kez telefonuna bakıyor.

Ama yine de biri aradığında "Aa, görmemişim" diyebiliyor.

Çünkü bakmak başka, görmek başka.

Modern insan, gözünü ekrandan alamadığı için artık çevresindeki insanlara değil, yansımasına sohbet ediyor.

Gerçek diyaloglar bile artık şu şekilde:

- Bana baktın mı?" - Ekrana mı?" - Yok, bana." - Aa pardon, filtreli görünüyorsun sanmıştım."



Nomophobia'nın tedavisi var mı?

Var, ama kimse denemek istemiyor.

Çünkü "Telefonu kapat, doğaya çık" önerisi geldiğinde herkesin iç sesi şöyle bağırıyor:

"Ya bir şey olursa?!

Ya WhatsApp grubunda gıyabımda karar alınırsa?!" İronik ama gerçek:

Artık insanlar telefonu sessize alınca değil, sessizliğe alınca huzursuz oluyor.



Sonuç/ Şarjın kutsal, ekranın ışık olsun:

Nomophobia, çağın en yaygın pandemisi.

Ne maske koruyor, ne aşısı var.

Tek çözüm, arada bir telefonu bırakıp dış dünyayı "kaydırmadan" görmek.

Ama dürüst olalım:

Yine de hepimiz gecenin bir vakti, uykudan uyanıp "Acaba kim beğendi?" diye ekrana bakan kahramanlarız.

Modern insanın sloganı belli: "Benim adım Lütfi. Ve evet… şarj aletimle duygusal bir bağım var."