Sakal, erkeğin yüzünde rastgele çıkan kıllar değil; hayatla girdiği bir tür pazarlıktır. Kadınlar makyajla, erkekler sakalla "ben buyum" der. Ama işin komik tarafı, sakal aslında erkeğin karakterinden çok, tıraş olmaya üşenip üşenmemesiyle ilgilidir.

Sakal, Çene Photoshop'udur Kimileri çenesini kare göstermek için spor salonuna gider, kimileri sakal bırakır. Spor salonu pahalıdır, sakal bedava. O yüzden erkekler için sakal en ekonomik "estetik operasyon"dur.

Sakalın Bilgelik Havası Sakallı birine bakınca "bu adam kesin Tolstoy okumuştur" dersiniz. Oysa belki dün gece TikTok'ta dans eden kedilere bakıyordu. Sakal, bilgi değil, görüntü yatırımıdır.

Tıraş Olmama İsyanı Aslında sakal, erkeğin "ben her sabah bu jilet eziyetine girmeyeceğim" diyerek sisteme attığı sessiz bir çığlıktır. Ne kadar uzun, o kadar özgürlük manifestosu.

Mevsimlik Battaniye Etkisi Kışın yüzü sıcacık tutar. Yazın ise, "yüzümde kalorifer peteği taşıyorum" pişmanlığı verir. Sakallı erkeğin yazın sık sık kaşındığını görürseniz, bilin ki o sadece rüzgâr değil, sakalının kendisiyle kavga etmesidir.

Yemek Günlüğü Sakal, erkeğin yüzünde mini bir buzdolabı gibidir. Çorba artığı, kahve telvesi, hatta bazen simit susamı… Hepsi sakalda konaklar. Erkek farkında değildir ama sakalı aslında günün menüsünü arşivler.

Statü Simgesi Kısa kirli sakal: "Ben cool'um." Uzun ve bakımlı sakal: "Ben hipster'ım." Dağınık sakal: "Ben sabahı zor buldum." Sakalsız: "Benim sevgilim istemedi."

İlişki Barometresi Erkek sakalını uzatıyorsa: Ya yeni terk edilmiştir, ya da hayatında değişiklik arıyordur. Sakalını kestiyse: Ya iş görüşmesi vardır, ya da sevgilisi "o bıyık bana batıyor" demiştir.

Sakal ve Karizma İllüzyonu Bir adam sakalsızken "Ali"dir. Aynı adam sakalla "Ali Baba" olur. Sakal, erkeğe 5 yaş yaş, 10 kilo ağırlık, 15 IQ puanı ve 20 birim karizma katar. Ama bu sadece görüntüdedir. Gerçekte hâlâ televizyon kumandasını kaybeden adamdır.

Sakal, Erkekler İçin Makyajdır Kadınlar ruj, far, eyeliner sürer; erkek ise sakalını tarar. Farkı şu: Kadın sabah 20 dakikada hazır olur, erkek 20 günde "kirli sakal" kıvamına ulaşır.

Sakalsızlık Korkusu Bazı erkekler sakalsızken aynaya bakmak istemez. Çünkü sakalsız hali "yeni ergenlikten çıkmış lise öğrencisi" gibidir. Sakal, aslında bir özgüven perdesidir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Çikolata Savaşı (1947, İngiltere): II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de hâlâ gıda karnesi sistemi vardı. İnsanlar en çok da çikolataya hasretti. 1947'de hükümet fiyatları artırınca çocuklar ayağa kalktı. Ellerinde "Çikolata hakkımızdır!" yazılı pankartlarla sokaklarda yürüyüş yaptılar. Hatta bazı bakkalların önünde oturma eylemi bile yaptılar.

Basın buna "Çikolata Savaşı" adını taktı. Olay büyüyünce milletvekilleri bile mecliste konuyu tartışmak zorunda kaldı. Sonunda karneler kalktı ama İngiltere tarihinde çocukların başlattığı en tatlı protesto olarak hafızalara kazındı.

TESPİTLİ YORUM

@cihangirsafevi Hayatımın en güzel dönemi Kobra Takibi dizisini izlediğim günlerdi galiba.

O ara ciddi ciddi kokoreçi bırakırsak AB'ye gireceğimize falan inanıyordum.