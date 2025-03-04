Göz kapaklarıyla mücadele:

Saat 03:30'da yemek yerken gözlerin kapanması ve çatalı yanlış yere götürmek.

Zaman algısının şaşması:

"Daha beş dakika var" deyip uyuyakalmak ve sabah ezanına uyanmak.

İmsakla yarış:

Ezan okunurken suyu tek seferde bitirmeye çalışmak ve boğulma tehlikesi geçirmek.

Buzdolabıyla diyalog:

"Ne yesem?" diye 10 dakika boyunca buzdolabına boş boş bakmak.

Bilinçsiz atıştırmalıklar:

Önce kahvaltılıkları hazırlayıp, sonra farkında olmadan çikolata ekmek arası yemek.

Unutulan tuzlu zeytin:

Ağızda 1 kg tuz patlaması ve ardından panik içinde su arama.

Şaşkınlık anı:

Çaya şeker yerine tuz atmak ve sabah fark etmek.

Sinsice yemeğe girişenler:

Ev halkı uyanmadan sakince börekleri bitirmeye çalışan evin açgözlüsü.

Ters sabah rutinleri:

Sahurdan sonra diş fırçalamak yerine yanlışlıkla yüzünü köpürtmek.

Tava sesleriyle kavga:

Aşırı sessiz olmaya çalışırken tavayı düşürüp herkesi uyandırmak.

Ezanı beklerken uyuyakalmak:

Son saniyeye kadar su içmeyi planlayıp bardakla beraber uykuya dalmak.

Menemen kavgası:

"Menemeni soğansız mı yapalım?" sorusuyla mutfakta çıkan tartışmalar.

Mideyi bozanlar:

"Nasıl olsa sabaha kadar sindiririm" diyerek üç tabak pilav yiyip pişman olmak.

Pideyle aşırı samimiyet:

Gece yarısı sıcacık pide bulunca "Sadece bir parça" deyip bütün pideyi bitirmek.

Alarm draması:

Sahurdan sonra uyuyup alarmı duymamak ve öğlen uyandığında "Bu oruç kabul olur mu?" paniği.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1970'lerde İsrailli psişik Uri Geller, televizyonda kaşıkları "sadece zihniyle" bükebildiğini iddia etti.

Dünya çapında ünlü oldu ve paranormal yetenekleri olduğuna inanıldı. Ancak bilim insanı James Randi, Geller'in aslında bir sihirbazlık numarası yaptığını kanıtladı.

Buna rağmen Geller, uzun yıllar boyunca insanları yeteneklerine inandırmayı başardı.



TESPİTLİ YORUM

@siihggg Tarihte bu söz, nişan, düğün döngüsünü kim bulduysa, hep bana evlenmemek için işi yokuşa sürmeye çalışmış da yanlışlıkla bir geleneğe dönüştürmüş gibi geliyor.



GÜLÜ YORUM

@istiklalAkarsu Yol çalışması olduğundan yan yola girdim, arkadaki arabalar beni takip etti.

Seri ilerledim sağ sol yaptım, bu özgüveni gören tüm arabalar peşimden geldi.

Sonra çıkmaz sokağa girdim, arabalar arkama dizildi. Evime gelmiş gibi bir apartmana girip arabaların gitmesini bekledim.