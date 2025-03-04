SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sahurda yaşananlar

Sahurda yaşananlar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 4 Mart 2025

Göz kapaklarıyla mücadele:
Saat 03:30'da yemek yerken gözlerin kapanması ve çatalı yanlış yere götürmek.
Zaman algısının şaşması:
"Daha beş dakika var" deyip uyuyakalmak ve sabah ezanına uyanmak.
İmsakla yarış:
Ezan okunurken suyu tek seferde bitirmeye çalışmak ve boğulma tehlikesi geçirmek.
Buzdolabıyla diyalog:
"Ne yesem?" diye 10 dakika boyunca buzdolabına boş boş bakmak.
Bilinçsiz atıştırmalıklar:
Önce kahvaltılıkları hazırlayıp, sonra farkında olmadan çikolata ekmek arası yemek.
Unutulan tuzlu zeytin:
Ağızda 1 kg tuz patlaması ve ardından panik içinde su arama.
Şaşkınlık anı:
Çaya şeker yerine tuz atmak ve sabah fark etmek.
Sinsice yemeğe girişenler:
Ev halkı uyanmadan sakince börekleri bitirmeye çalışan evin açgözlüsü.
Ters sabah rutinleri:
Sahurdan sonra diş fırçalamak yerine yanlışlıkla yüzünü köpürtmek.
Tava sesleriyle kavga:
Aşırı sessiz olmaya çalışırken tavayı düşürüp herkesi uyandırmak.
Ezanı beklerken uyuyakalmak:
Son saniyeye kadar su içmeyi planlayıp bardakla beraber uykuya dalmak.
Menemen kavgası:
"Menemeni soğansız mı yapalım?" sorusuyla mutfakta çıkan tartışmalar.
Mideyi bozanlar:
"Nasıl olsa sabaha kadar sindiririm" diyerek üç tabak pilav yiyip pişman olmak.
Pideyle aşırı samimiyet:
Gece yarısı sıcacık pide bulunca "Sadece bir parça" deyip bütün pideyi bitirmek.
Alarm draması:
Sahurdan sonra uyuyup alarmı duymamak ve öğlen uyandığında "Bu oruç kabul olur mu?" paniği.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1970'lerde İsrailli psişik Uri Geller, televizyonda kaşıkları "sadece zihniyle" bükebildiğini iddia etti.
Dünya çapında ünlü oldu ve paranormal yetenekleri olduğuna inanıldı. Ancak bilim insanı James Randi, Geller'in aslında bir sihirbazlık numarası yaptığını kanıtladı.
Buna rağmen Geller, uzun yıllar boyunca insanları yeteneklerine inandırmayı başardı.

TESPİTLİ YORUM
@siihggg Tarihte bu söz, nişan, düğün döngüsünü kim bulduysa, hep bana evlenmemek için işi yokuşa sürmeye çalışmış da yanlışlıkla bir geleneğe dönüştürmüş gibi geliyor.

GÜLÜ YORUM
@istiklalAkarsu Yol çalışması olduğundan yan yola girdim, arkadaki arabalar beni takip etti.
Seri ilerledim sağ sol yaptım, bu özgüveni gören tüm arabalar peşimden geldi.
Sonra çıkmaz sokağa girdim, arabalar arkama dizildi. Evime gelmiş gibi bir apartmana girip arabaların gitmesini bekledim.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ayrılık öncesi sinyaller 03 Mart 2025, Pazartesi İftar saati 02 Mart 2025, Pazar Köpek dili ve edebiyatı 01 Mart 2025, Cumartesi Instagram’da stalk yapanlar 28 Şubat 2025, Cuma
Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı?
Meslek öğrenene destek: İŞKUR gençlere kadınlara ödeme yapacak!
Meslek öğrenene ayda 28 bin TL
Enflasyon verileri açıklandı: 20 yılın en düşük seviyesinde!
Enflasyon % 40’ın altında
Enflasyonun açıklanmasının ardından banka hisseleri yükselişe geçti!
Borsa 10 bin puanı aştı
Bakan Bolat: KOSGEB ile işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine kefalet desteği!
İhracatçıya yeni destek