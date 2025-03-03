Telefonu ters koyma evresi:

Telefon hep masaya ekranı aşağı bakacak şekilde konuyorsa, WhatsApp'taki "Son görülme" kadar tehlikeli bir işarettir.

Görünmezlik pelerini giymiş gibi hissetmek:

"Nasılsın?" sorunuza "İyiyim" dışında bir şey dememesi… Hatta bazen onu bile dememesi!

Dizilerde garip bir ilgi artışı:

"Aşkı unutmak için mi yoksa ayrılık provası mı?" diye düşündüren 6 sezonluk bir dram dizisini bir haftada bitirme girişimleri.

Plansızlık furyası:

Eskiden "Bu hafta sonu şuraya gidelim mi?" derken şimdi "Bakarız, belli olmaz" gibi cümlelerle kaçamak cevaplar veriliyorsa, hayırlı olsun!

Mesajlar dizi gibi devam eder ama tek taraflı:

Eskiden upuzun mesajlar varken artık "ok", "hıhı", "neyse" gibi minimal tepkiler alıyorsanız tehlike çanları çalıyor.

Sürekli "kendiyle zaman geçirme" isteği:

"Biraz yalnız kalmak istiyorum" demek, "Sen de yalnız kal, ama sonsuza kadar" anlamına geliyor olabilir.

Kavga ederken nostalji rüzgarı:

"Sen eskiden böyle değildin!" cümlesi kurulduğu anda artık eskisi gibi olmayacağınızın da kanıtıdır.

Aniden fit olma çabası:

Spor salonuna kayıt yaptırdı, yemeklerine dikkat ediyor, dış görünüşüne aniden ekstra özen göstermeye başladı mı? Belki de yeni biri için hazırlık yapıyordur…

Hediye almaktan vazgeçme:

Doğum gününüzde "Aslında sana çok güzel bir şey alacaktım ama fırsatım olmadı" dediyse, fırsatını bulup sizi terk edebilir!

Ortak şakalar, ortak değil artık:

Önceden gülmekten yerlere yattığınız şakalarınıza artık "Hıhı" tepkisi veriliyorsa, komedi değil dram başlıyor demektir.

Bağlantı sorunları başlamıştır:

Aradığınızda açmıyor, sonra "Aaa görmemişim" diyor ve bu durum düzenli hale geldiyse… Hayırlı olsun, sinyal çekmemeye başlamışsınız.

Sürekli başkalarından bahsetme:

"Ahmet çok iyi çocuk ya!" veya "Merve harika biri, değil mi?" gibi cümlelerle "bak başkaları da var" mesajı mı veriyor? Açık mesaj alındı!

Birlikte çekildiğiniz fotoğraflar yok oluyor:

Instagram'da eskiden birlikte olduğunuz fotoğrafların yerinde yeller esiyorsa, ayrılık rüzgarı da çok yakındır.

"Konuşmamız lazım" mesajı:

Efsaneler der ki… Bu mesajı alan biri nadiren sağ çıkar!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.



TESPİTLİ YORUM

@hizcarpizaman Bugün kemiksiz 70 şehirde karşınıza çıkan ilk kişiye "Kardeş senin için Homo sapiens diyorlar" deseniz dayak yersiniz.



GÜLÜ YORUM

@halenurcalisan Çay bahçesinde müşteri garsona bu tatlıyı tavsiye eder misin diye sordu, garson "Tadını bilmiyorum abi hiç yemedim" dedi.

Adam sorduğuna pişman, "Ismarlayayım sana" dedi. Garson:

"Teşekkürler abi rafine şeker tüketmiyorum." Son zamanlarda gördüğüm en karizmatik hareket.