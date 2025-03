TOPLANTIYA HAZIR GELİR:

Sabah kahvaltısında menemen mi yapalım diye düşünürken, o SWOT analiziyle gelir.

PLAN DEFTERİYLE DOĞMUŞTUR:

O doğmadan önce bile annesi doğum takvimini onun çıkardığı Excel listesine göre yapmıştır.

GRUP MESAJLARINDA CEO'DUR:

Arkadaş grubunda tatil mi planlanacak? Kimse "Benim için fark etmez" deme lüksüne sahip değildir.

MOTTO:

"Ben Hallederim": Uzayda koloni kurulacak olsa, NASA henüz karar veremeden bavulunu toplamış olur.

İŞ BÖLÜMÜ ŞART!:

"Ben yemeği yapıyorum, sen de bulaşıkları yıkıyorsun" cümlesini en az 5 dilde söyleyebilir.

ONDAN KAÇAMAZSIN:

"Ben gelmeyeceğim" dediğin her etkinlik için anında neden katılman gerektiğine dair PowerPoint sunumu hazırdır.

ÇANTASINDAN ÇIKANLAR:

Ajanda, Kalem, Acil Durum Planı: Olası bir kıyamet senaryosuna karşı her daim hazırlıklıdır.

KENDİ KURALLARINI KOYAR:

"Gece 10'dan sonra kahve içmem" der ama gece 11'de üç shot espresso içtiğini görürsün.

MÜZAKERE YETENEĞİ:

Pazarda domates alırken bile "Bu fiyatı beğenmedim, yönetimle görüşmek istiyorum" der.

SOSYAL MEDYA STRATEJİSİ VARDIR:

Bir kahve içmek bile "Story mi, reels mi?" stratejisiyle planlanır.

'SEN BİLİRSİN' DEMEZ:

Çünkü gerçekten bilir. Ve bildiğini bilmene izin verir.

ERKENDEN UYANIR, ERKENDEN LİDERLİK EDER:

"Sabahın 5'inde kalkıyorum" der, sen uykulu gözlerle ona bakarken 3 mail ve 2 toplantıyı çoktan bitirmiştir.

ALIŞVERİŞTE HEDEF ODAKLIDIR:

Mağazaya girerken "Sadece beyaz tişört alacağım" der ve 10 dakikada, fiş dahil her şeyi tamamlar.

TARTIŞMADA KAZANIR:

Çünkü tartışmaya girmeden önce 4 makale, 2 araştırma raporu ve 3 TED Talk izlemiştir.

LİDERLİK DOĞASINDA VARDIR:

O sadece lider değildir. O, lider olmanın kitabını yazmış ve sana da okutmuştur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Gregor Mac- Gregor adında bir adam, Güney Amerika'da Poyais adında bir ülke olduğunu iddia etti ve yüzlerce İngiliz vatandaşı bu sahte ülkeye yatırım yaptı.

MacGregor, "ülkesinin" cennet gibi olduğunu anlattı, ancak Poyais aslında hiçbir zaman var olmamıştı.

İnsanlar oraya ulaşınca boş ve yaşanamaz bir araziyle karşılaştı.

Tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak kabul edilir.



TESPİTLİ YORUM

@hilalayding Biz kızlar trip atınca hafiften bir deliriyoruz tamam ama yine dayanamayıp yazıyoruz.

Erkeklerin tribi hiç çekilmiyor.

Konuşmamaya yemin etmiş gibi susmalar, konuşsa geçiştirmeler, afralar tafralar evlerden ırak..



GÜLÜ YORUM

@patatezs Pide sırasında beklerken arkamdaki adam "Kardeşim acelem var ezan okunacak, önüne geçebilir miyim" dedi.

Ben sanki katolik mezhepli ailenin Hristiyan çocuğuyum, zevkten pide sırasındayım değil mi!..