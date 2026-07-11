Ofiste herkesin ortak oynadığı ama kimsenin kabul etmediği bir tiyatro vardır. Bu tiyatronun en önemli sahnesi ise patronun yaptığı, komik olmayan şakaya verilen Oscar'lık kahkahadır.

Patron bir toplantıda sunum açılmaz, "Demek bilgisayar da bugün çalışmak istemiyor, maaş mı istiyor?" der. O anda odada iki seçenek vardır. Birincisi gerçekten komik bulmamak.

İkincisi ise performans değerlendirmesini düşünerek gülmek. Tahmin edin hangisi daha yaygındır.

İlginç olan, patron şakayı bitirmeden ilk kahkaha genelde bir kişiden gelir.

Bu kişi adeta ekibin öncü gülenidir. Onun görevi, "Arkadaşlar güvenli, gülebiliriz." sinyalini vermektir. Ardından domino taşı gibi bütün ofis sırayla kahkaha atmaya başlar.

Kimisi dizine vurur, kimisi sandalyesinde geriye yaslanır, kimisi gözünden yaş gelmiş gibi yapar. Şaka hâlâ komik değildir ama ekip ruhu tam gaz devam eder.

Daha da ilginci, aynı şakayı başka biri yapsa odada tam bir sessizlik olur. Muhasebeden Ahmet aynı cümleyi kursa herkes dosyasına döner. Ama patron söyleyince sanki yılların stand-up ustası sahneye çıkmıştır.

Bazıları işi abartır. Patron gülmeyi bıraktıktan sonra bile hâlâ gülmeye devam eder. O kahkaha artık şakaya değil, kariyer planlamasına atılmıştır. Hatta nefesi kesilir, "Çok iyiydi ya!" der. İçinden ise "Neydi acaba komik olan?" diye düşünmektedir.

Yeni işe başlayanlar bu oyunu ilk gün anlamaz.

Patron şakayı yapar, onlar ciddi ciddi bekler. Sonra odadaki kahkaha tufanını görünce geç kalmış yolcu gibi sonradan gülmeye başlarlar. Birkaç hafta içinde onlar da sisteme uyum sağlar. Artık hangi cümleden sonra gülüneceğini ezbere bilirler.

Aslında herkes gerçeği bilir. Patron da bilir, çalışan da bilir. Kimse o şakanın efsane olmadığının farkındadır. Ama iş hayatının yazılı olmayan kurallarından biri şudur: Bazen kahkaha mizaha değil, maaşın yattığı hesaba çıkar.

Ve toplantı bitince herkes masasına döner. Bir arkadaş diğerine sessizce eğilir:

"Abi... Şakanın neresine güldük biz?" Diğeri omuz silkerek cevap verir:

"Şakaya değil kardeşim...

Bordroya güldük."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

21 Ağustos 1996'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Mısır Havayolları'na ait bir Boeing 707, ıslak piste iniş yaparken duramadı ve pistten çıkarak yoldan geçen 34 TJV 62 plakalı Tofaş Şahin taksiye çarptı .

Şans eseri kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

Olayın en komik kısmı ise kazadan sonra kameraların karşısına geçen taksicinin söyledikleri oldu: "Abi yolcumu almıştım, merkeze doğru gidiyorduk. Bir anda yolcum 'uçak geliyor' dedi. Uçak mı, nerede? Havaya baktım ama uçak yanımdan çarptı"...

GülüYorum

@Sduzyatanlar Asiye yengem evde peçete kalmayınca sofraya tuvalet kağıdı getirmiş.

Nebi dayım kaşığı yere atıp "Fukaralığın ....... ......... millet bununla kıçını siliyor biz ağzımızı" dedi.

TESPİTLİ YORUM

Erkek adamın otomatik vites araba almaya parası yoktur mevzusu geçtiğinde erkek adam manuel vites kullanır diyip yedi yaşından beri araç kullandığını söyleyip övünür...