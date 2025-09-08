SON DAKİKA
Otlakçı türleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 8 Eylül 2025

Yemek otlakçısı:
"Abi bir çatal alayım ya, tadına bakmak için…" der, tabağını senin tabağınla eşitler.
Sigara otlakçısı:
"Dumanını içsem olur mu?" noktasına kadar ilerleyebilir.
İnternet otlakçısı:
"Wi-Fi şifresini ver" der, seninkinden daha çok kullanır.
Ev otlakçısı:
Kendi evi yokmuş gibi sürekli senin koltuğunu işgal eder.
İçki otlakçısı:
Masanın en pahalı içkisini kendi almış gibi içer, sabah hatırlamaz.
Taşıma otlakçısı:
Her yere "senin arabanla" gider, yakıtı hiç sormaz.
Kıyafet otlakçısı:
"Şunu bir gece giymem lazım" diyerek alır, geri getirirken başka bir şeye dönüşmüş olur.
Bilgi otlakçısı:
Sınavdan önce "Bana bir özet at ya" diyen kişi.
Duygu otlakçısı:
Sana derdini döker, seninkini dinlemeye vakti olmaz.
Elektrik otlakçısı:
Sürekli telefonunu sende şarj eder.
Ofis otlakçısı:
Senin kalem, defter, post-it hepsini "emanet" alır.
Kafe otlakçısı:
Kendi bir çay söyler, senin yanında gelen tüm ikramları yer.
Oyun konsolu otlakçısı:
"Benim evde yok ya" bahanesiyle hep sende oynar.
Tatlı otlakçısı:
Tatlı siparişi vermez ama seninkinin yarısı gider.
Kardeş otlakçısı:
Anne-babadan gizli senin tüm eşyalarını kullanır.
Enerji otlakçısı:
Sürekli senin motivasyonunu emer, kendisi şarj olur.
Yatak otlakçısı:
Gelişini bir günlüğüne söyler, kalışı bir haftaya uzar.
Hediye otlakçısı:
Senin aldığın hediyeyi kendisi almış gibi sunar.
Telefon otlakçısı:
Dakikaları seninkinden harcar, kendi paketini hiç bitirmez.
Sosyal medya otlakçısı:
Senin anılarını, sözlerini, fotoğraflarını "kendi paylaşımı" yapar.
Para otlakçısı:
"Küçük borç" diye alır, seninle miras kavgasına bile girmez çünkü ödemek aklında bile değildir.
Ders notu otlakçısı:
Sınıfta hiç not tutmaz, seninkileri fotokopiyle çoğaltır.
Müzik otlakçısı:
Senin kulaklığını "bir dakika" diye alır, 3 saat kulağında kalır.
Halı saha otlakçısı:
Maça gelir, "Benim ayakkabılar arabada kalmış" der, seninkilerle oynar.
Yatılı misafir otlakçısı:
Giderken dolabından tişört, mutfaktan çikolata, banyodan havlu götürür.

