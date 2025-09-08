Yemek otlakçısı:

"Abi bir çatal alayım ya, tadına bakmak için…" der, tabağını senin tabağınla eşitler.

Sigara otlakçısı:

"Dumanını içsem olur mu?" noktasına kadar ilerleyebilir.

İnternet otlakçısı:

"Wi-Fi şifresini ver" der, seninkinden daha çok kullanır.

Ev otlakçısı:

Kendi evi yokmuş gibi sürekli senin koltuğunu işgal eder.

İçki otlakçısı:

Masanın en pahalı içkisini kendi almış gibi içer, sabah hatırlamaz.

Taşıma otlakçısı:

Her yere "senin arabanla" gider, yakıtı hiç sormaz.

Kıyafet otlakçısı:

"Şunu bir gece giymem lazım" diyerek alır, geri getirirken başka bir şeye dönüşmüş olur.

Bilgi otlakçısı:

Sınavdan önce "Bana bir özet at ya" diyen kişi.

Duygu otlakçısı:

Sana derdini döker, seninkini dinlemeye vakti olmaz.

Elektrik otlakçısı:

Sürekli telefonunu sende şarj eder.

Ofis otlakçısı:

Senin kalem, defter, post-it hepsini "emanet" alır.

Kafe otlakçısı:

Kendi bir çay söyler, senin yanında gelen tüm ikramları yer.

Oyun konsolu otlakçısı:

"Benim evde yok ya" bahanesiyle hep sende oynar.

Tatlı otlakçısı:

Tatlı siparişi vermez ama seninkinin yarısı gider.

Kardeş otlakçısı:

Anne-babadan gizli senin tüm eşyalarını kullanır.

Enerji otlakçısı:

Sürekli senin motivasyonunu emer, kendisi şarj olur.

Yatak otlakçısı:

Gelişini bir günlüğüne söyler, kalışı bir haftaya uzar.

Hediye otlakçısı:

Senin aldığın hediyeyi kendisi almış gibi sunar.

Telefon otlakçısı:

Dakikaları seninkinden harcar, kendi paketini hiç bitirmez.

Sosyal medya otlakçısı:

Senin anılarını, sözlerini, fotoğraflarını "kendi paylaşımı" yapar.

Para otlakçısı:

"Küçük borç" diye alır, seninle miras kavgasına bile girmez çünkü ödemek aklında bile değildir.

Ders notu otlakçısı:

Sınıfta hiç not tutmaz, seninkileri fotokopiyle çoğaltır.

Müzik otlakçısı:

Senin kulaklığını "bir dakika" diye alır, 3 saat kulağında kalır.

Halı saha otlakçısı:

Maça gelir, "Benim ayakkabılar arabada kalmış" der, seninkilerle oynar.

Yatılı misafir otlakçısı:

Giderken dolabından tişört, mutfaktan çikolata, banyodan havlu götürür.