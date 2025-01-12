"Ne Oldu?" Sorusu:

"Ne oldu?" diye sorarsanız, uzun bir monologla karşılaşabilirsiniz.

Daha kötüsü, cevabın size dönmesi: "Sen söyle bakalım, ne oldu?"

Eşyaların Gizemi:

Kadın sinirliyse, eşyalarınızın yer değiştirdiğini görebilirsiniz.

Anahtarınız yok mu? Arayın bakalım, öfkesinin odağını bulmadan bulamayacaksınız.

Kıskançlık Etkisi:

Öfkeli bir kadın, ortamdaki diğer kadınların tüm detaylarını bir lazer gibi tarar. Sizin fark etmediğiniz şeyler onun radarına çoktan girmiştir.

"Sen Bilirsin" Cezası:

Kadın "Sen bilirsin" dediyse, bilin ki bilmeniz gereken şey tam olarak o değildir. Kendi tercihinizi yapmak bir mayın tarlasına adım atmaktır.

Faturayı Hatırlatan Hafıza:

Kadınlar sinirliyken daha önce ödenmiş faturaları bile size hatırlatabilir. O an, bu hayatı sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Arkadaş Desteği:

Öfkeli kadın arkadaş grubuna mesaj atar. O grup bir "mahkeme heyeti" gibi toplanıp sizi çoktan yargılamıştır bile.

Pazar Alışverişi Furyası:

Öfkesini unutmak için markete giden bir kadın, eve tüm reyonu almış gibi dönebilir.

Zeytinyağı yerine yanlışlıkla zeytin ağacı bile gelebilir.

"Sadece Söylüyorum" Diplomasisi:

"Sadece söylüyorum" cümlesi, aslında hiçbir şeyin basit olmadığının işaretidir. Alt metin: Söylemiyorum, ima ediyorum, anla!

Şifreli Alıntılar: Kadın sinirliyken sosyal medya alıntılarına yönelir: "Bazıları değer bilmiyor…" veya "Sana dost dedik ama..." gibi cümleler kesinlikle size yöneliktir.

Narin Tokatlar:

Sinirliyken "şaka" diye atılan hafif bir tokat, aslında bütün öfkenin küçük bir fragmanıdır.

"Şaka yaptım" diyor ama içindeki Hulk'un bir kısmını gördünüz.

Dolap Yeniden Keşfi:

Öfkeli kadın gardırobunu karıştırır ve "Giyecek hiçbir şeyim yok!" diye bağırır. Tüm bu sinir, muhtemelen sizin o gün fark etmediğiniz bir kombinden kaynaklanıyordur.

Eski Kavgaların Dirilişi:

Öfkeli kadın, 2015'te yaşanan o küçük tartışmayı diriltip gün yüzüne çıkarabilir. "Ben o gün de söylemiştim!" diyorsa, vay halinize.

Reklamlarla Bile Kavga:

Kadın öfkeliyken televizyon reklamlarına bile sinirlenebilir.

"Bu adam neden öyle bakıyor?!" diyorsa, uzaklaşın.

"Yat, Uyu!" Modu:

Eğer kadın size "Yat uyu" diyorsa, uyuyamayacaksınız.

Beyniniz "Acaba ne yaptım?" diye düşünmekle meşgul olacak.

BİTTİ

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Adolf Hitler'in gençliğinde ressamlık tutkusu ve bu hayalini gerçekleştirme çabası, hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Hitler, 1907 ve 1908 yıllarında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurmuş, ancak her iki başvuru da reddedilmiştir.

Bu reddedilmeler, genç Hitler'in hayallerini suya düşürmekle kalmamış, aynı zamanda onun hayatının bambaşka bir yöne evrilmesine katkıda bulunmuştur.



GÜLÜ YORUM

@cannisin Korku evine gittik kız arkadaşımız oturup ağlamaya başladı hayalet geldi diyo ki "iyi misiniz hanımefendi"



TESPİTLİ YORUM

@altefdort Geçen Ramazan'da anneannem lipton iceteayi hoşaf sanıp tasa dökmüştü hepimiz icetea kaşıklıyoduk dedem de ordan diyo bu hoşafın meyvelerini kim yedi...