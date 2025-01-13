KAPIYI ÇARPMA EFSANESİ:

Öfkeli erkeklerin en büyük "efsanelerinden" biri, kapı çarparak sorunu çözebileceklerine olan inançtır. Bir araştırmaya göre, kapı çarpmak öfkeyi 5 saniye boyunca azaltıyor, ama ardından sinirin iki katına çıktığı tespit edilmiş! (Yani kapıyı çarptıktan sonra geri dönüp özür dilemek zorunda kalanlar: Merhaba!)

PLAYSTATION VS. KAVGA:

Yapılan bir anket, erkeklerin yüzde 30'unun video oyunlarında yenilince televizyon kumandası, koltuk yastığı veya kontrol cihazını fırlattığını ortaya koymuş. İlginç olan, öfkelerini bu şekilde dışa vuranların çoğunun daha sonra yine aynı cihazı almak için para harcadıkları gerçeği.

Yani öfke hem eğlenceden hem de bütçeden çalıyor!

SAKARLIĞIN ZİRVESİ:

Bir erkek öfkeliyken eşyaları kırma oranı normalden yüzde 80 daha fazlaymış. Özellikle telefon ekranlarının kırılma oranı, öfkeliyken düşürme ya da fırlatma nedeniyle artıyormuş. Komik olan şu: Telefonu kırdıktan sonra, çoğu kişi hemen "Bu bana bir ders oldu" deyip 1 hafta sonra aynı şeyi yapıyormuş.

ARABA KORNA SENFONİSİ:

Bir şehirde yapılan deneyde, özellikle öfkeli erkek sürücülerin, sinirlenince korna çalma sürelerinin normalin tam 4 katı olduğu tespit edilmiş.

Ancak bu "korna senfonisi" sadece sinirleneni değil, tüm mahalleyi sinirlendirmiş.

TOKATLANAN DUVARLAR:

Araştırmalar, öfkeli erkeklerin büyük bir kısmının sinirlerini genellikle duvarlardan çıkardığını ortaya koymuş. Yani biri sinirlenip "Bu duvarın ne suçu var?" diye sorarsa, mantıklı bir noktaya değiniyor olabilir!

(Ayrıca duvara vururken elini kırma ihtimali de yüzde 12.)

KAVGA EDERKEN İCAT ÇIKARMAK:

Öfkeli erkekler, sinirliyken icatçı ruha bürünür.

Örneğin, kendi deyimleriyle "yemin ederim bir daha.." gibi cümleler kurarak yeni sözleşmeler yazma yeteneğine sahiptirler.

Bu sözler genelde 1-2 gün içinde bozulur ve döngü tekrar başlar.

ELDEKİ EŞYAYI FIRLATMA SANATI:

Sinirliyken çantalarını, anahtarlarını veya uzaktaki TV kumandasını fırlatan erkekler, bu esnada bir çeşit "amatör beyzbol" oynuyor gibidir.

Ancak yüzde 90'ı attığı şeyi sonradan gidip kendisi almak zorunda kalır. Özellikle kumanda fırlatıp "Nerede bu kumanda?" diye arayanların sayısı oldukça fazladır.

TERS ÇALIŞAN FITNESS ETKİSİ:

Sinirlenince yumruklarını sıkmak ve bağırmak, bir anlık güç hissi verse de, bu hareketler vücutta daha çok enerji kaybına neden olur. Öfkeli erkekler, genelde sinir atma seansından sonra "Abi çok yoruldum ya" diye çöküp kalırlar.

"BİR DAHA SÖYLE" TAKTİKLERİ:

Sinirliyken karşısındaki kişiye "Bir daha söyler misin?" diye meydan okuyan erkeklerin, cevabı duyunca genelde iki kat daha sinirlenmesi klasik bir paradokstur. Ama en komik olanı, bu soruyu sormaları zaten ekstra sinirlenmek için kendilerine tuzak kurmaktır.

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BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Albert Einstein, 1921'de kazandığı Nobel Fizik Ödülü parasını, boşanma anlaşması gereği eski eşi Mileva Marid'e verdi.

Bu jest, onun alçak gönüllülüğüyle takdir topladı. Ancak Mileva, parayı çocuklarının eğitimi yerine lüks bir yaşam için harcadı. Einstein, bu durumu eleştirmekten kaçındı ve bunu hem barışçıl bir boşanma süreci sağlamak hem de Mileva'nın evliliklerindeki desteğine teşekkür etmek için yapmıştı. Bu olay, onun hem bilimsel hem de kişisel olgunluğunu gösteren bir anekdot olarak tarihe geçti.



TESPİTLİ YORUM

@mortifera 3 safhada büyüme ve idrak:

1) Tavuk göğsünün tavuktan yapıldığını sanmak.

2) Tatlının adıyla içeriğinin alakasız olduğuna kanaat getirmek.

3) Tavuk göğsünün cidden tavuk etiyle yapıldığını öğrenmek...