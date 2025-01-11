"Ben iyiyim" demek:

Bir kadın "Ben iyiyim!" diyorsa, büyük ihtimalle hiç iyi değildir. Daha da kötüsü, neden öfkeli olduğunu bulmak sizin IQ testinizdir.

Evde sessizlik:

Öfkeli bir kadın eve geldiğinde sessizse, bu, fırtına öncesi sessizliktir.

Güvenli bir yere saklanın.

Ev temizliği terapisi:

Kadınlar sinirliyken temizlik yapmaya başlıyorsa, o yer ışıl ışıl olacak, ama sizi de bir köşede süpürmeye çalışabilirler.

Saç kesimi krizi:

Öfkeli kadınların bir numaralı tepki biçimi: Saç kestirmek! Eğer ani bir kuaför ziyareti planlanıyorsa, bir suçluyu aramayın, zaten bulundunuz.

Yastık İntikamı:

Kadınlar öfkeli olduklarında yastık savaşında kazanmaya programlanmışlardır. Yastık masum görünebilir ama o silaha dönüşebilir.

"Tamam" bombası:

"Tamam" kelimesi, kadınlar arasında pasif-agresif bir el bombasından farksızdır.

Neyin tamam olduğunu asla bilemezsiniz.

Online Alışveriş:

Sinirlenen bir kadın kredi kartıyla baş başa kalırsa, o öfkenin bedeli "indirimli" bir şekilde size dönebilir.

Şaşırtıcı hafıza:

Kadınlar sinirliyken, yıllar önce unuttuğunuzu sandığınız bir tartışmayı ansızın hatırlatabilirler.

Onların hafızası öfkeyle tetiklenen bir zaman makinesi gibidir.

Sosyal medya intikamı:

Kadınlar kızgınken pasifagresif bir Instagram hikayesi ya da "anlamlı" bir alıntıyla mesaj verebilir. O mesajın kime gittiğini hepimiz biliyoruz.

Evde tencere davulu:

Eğer bir kadın öfkeliyse, mutfaktan gelen tencere ve tava seslerini duyabilirsiniz. Bu bir konser değil, mesaj!

Telefonu çatlatan mesajlar:

Öfkeli bir kadın yazışıyorsa, klavyeye dokunuş hızından telefonun yanacağını hissedebilirsiniz. Caps Lock devrede, nokta sayısı en az üç!

"Görüşürüz" değil "görüşeceğiz":

Bir kadın "Görüşeceğiz" diyorsa, bu tehdit seviyesinde bir cümledir.

Siz görüşmek istemeseniz bile o görüşme gerçekleşecek.

Hedefe Kitlenmiş Bakışlar:

Öfkeli bir kadın size bir süre sessizce bakıyorsa, o bakışlar tüylerinizi diken diken edebilir. "Ruhunuzun derinliklerine iniyorum" mesajını almışsınızdır.

Mutfakta mutfak şefi:

Öfkeli kadın yemek yapmaya karar vermişse, bu bir terapidir.

Ancak mutfaktan gelen seslerin ardından çatışmaya girmek istemezsiniz.

Küçük intikamlar:

Öfkeli kadın kahvenizi yaparken şeker yerine tuz koyabilir.

Kendi kendinize, "Ne kadar dikkatsizim!" diye düşünmeden önce iyi analiz edin.

DEVAMI YARIN

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

17. yüzyılda Hollanda'da lale soğanlarının fiyatı öyle astronomik seviyelere ulaştı ki, bir lale soğanı bir ev fiyatına satılıyordu.

Bu çılgınlık, tarihte bilinen ilk ekonomik balonlardan biri olarak kabul edilir.



GÜLÜ YORUM

@hizliemre26 Tam 45dkdır oyuncak ayı sallıyorum ayağımda. O uyuduktan sonra kızıma geçicez.

Kızımı ayının uyuduğuna nasıl ikna ederim?

Gözleri açık diyor. Ayısının gözlerini koparıcam bak uyumuş dicem. Bu sefer de sabah uyanmıyor diye ortalık karışacak diye korkuyorum.



TESPİTLİ YORUM

@meselayanii0 Çocukken kuzenlerinde kalmak için ailenden yalvararak izin almışsın da herkes uyuduktan sonra pişman olup aileni özlemişsin gibi bir gece...