Porsche firması, 1983 yılında otomotiv sektöründe yankı uyandıracak teknik donanıma sahip bir otomobille pazara girer.

Müşterilerinden gelen her türlü yorum ve fikirlere açık olan yönetim, aracın piyasaya sürülmesinden 2 ay sonra ilginç bir şikayet mektubuyla karşılaşır.

Müşterinin şikayeti şudur:

"Adım Danny Troatman.

New Jersey'de yaşıyorum.

Eşim ve çocuklarımla her akşam film seyretmeden önce şehir merkezinde bulunan markete dondurma almaya gidiyorum. Bir ay önce aldığım Porsche marka arabamla tabii ki… Fakat ne ilginçtir, ne zaman çikolatalı veya meyveli dondurma alıp arabama dönsem, araç çalışmıyor. Oysa vanilyalı aldığım zaman aracım rahatlıkla çalışıyor.

Bunun birkaç kere denedim ve her seferinde aynı sonucu aldım.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler." Bu olay Türkiye'de olsa ne olurdu?

Muhtemelen mektubunuz ciddiye alınmayıp bir kenara fırlatılırdı.

Ama hayır! Porsche firmasındaki yetkililer derhal adı geçen bölgeye bir mühendis gönderiyorlar ve sebebini öğreninceye kadar orada kalmasını sağlıyorlar.

Ertesi gün mühendis New- Jersey'e varıyor ve Bay Troatman'la hemen temasa geçiyor.

Aynı akşamdan başlamak üzere her akşam mühendisimiz ve Bay Troatman dondurma almak üzere markete gidiyorlar.

Gerçekten de çikolatalı ve meyveli dondurma alındığı zaman araba çalışmıyor, vanilyalı alındığı zaman ise rahatlıkla çalışıyor.

Mühendis başlangıçta bu olaya şaşkınlıkla bakıyor fakat bilimsellikten uzaklaşmamaya gayret ediyor. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. Bay Troatman ile her gün markete giden mühendis, sonunda olayı çözüyor.

Yeni model Porsche arabalarda kullanılan soğutma sistemi, araç durdurulduktan hemen sonra devreye giriyor ve motor belirli bir ısıya düşene kadar motoru kilitliyor. Markette en çok satılan dondurma ise vanilyalı.

Bu yüzden vanilyalı dondurma tezgahı önünde sürekli sıra oluyor. Bay Troatman sıraya girip dondurmasını alana kadar geçen süre, motorun soğuması için yeterli oluyor. Fakat çikolatalı veya meyveli dondurma tezgahı önünde sıra olmadığı için dondurmayı hemen alıp aracına geri dönüyor. Motor ise kilitli olduğu için araç çalışmıyor.

Mühendis, raporunu yönetime sunuyor.

Piyasadaki araçlar geri toplanıp, gerekli ayarlamalar yapılıyor ve müşterilere yeni haliyle teslim ediliyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2012'de İspanyol dağcı Tomas Jorge, Himalayalar'da bir tırmanış yaparken yolunu kaybedip yanlış zirveye tırmandı. Amacı yakındaki daha küçük bir dağa çıkmaktı, ancak yönünü şaşırıp farkında olmadan Everest'in zirvesine ulaştı.

Bu inanılmaz tesadüf sonucunda, Everest'e çıkan en şanssız dağcılardan biri oldu.



GÜLÜ YORUM

@nmavis2 Ofiste ilk toplu çay arkadaşlara son tek çay bana geliyordu. Bazen çok içerliyordum ama bir şey demedim. Çaycı işten çıkarken abla senin çayı kahveyi ayrı getiriyordum.

Çünkü diğerlerine tükürüyordum, dedi.



TESPİTLİ YORUM

@terso06 Dizilerde doktorlar kalbi duran hastaya elektroşok verirken hemşire niye hocam yeter diye tribe giriyo adam zaten ölmüş bas bin voltu şenlensin ortalık...