Pazarcı abilerimiz ve ablalarımızın kalplerimizdeki yeri her zaman ayrıdır. Her biri mükemmel bir satış stratejisi ürünü pazarlama cümleleri ile satarken güldürürler. İşte pazarcıların ağzından dökülmüş 11 pazarlama cümlesi ile huzurlarınızdayız.



Param olsa da ben alsammmm!

Duyanı gülümseten bu cümle, hemen her ürün için kullanılırken, zihinlerimize Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz tarafından kazınmıştır.



Karpuz tatlıysa ben ne yapayım!

Abimiz burada bir yandan "Bizde hile hurda yok" derken, diğer yandan olaya kaderci yaklaşmayı başarabilmiştir. Saygı duyulası…



Ye inciri kır zinciri gellllll!

"İncirler olana kadar kalsaydın bari…" diye seslendiğiniz sevdiceğinizin neden kalmadığını şimdi anladınız mı? Siz yine de, incirler olana kadar kalsa da kalmasa da, inciri yiyip zinciri kırabilirsiniz.



Kaybedecek neyimiz kaldı incirlerimizden başka?

Pazarcımız ağır Leyla ile Mecnun hastası çıktı Rıza Baba.

Hem üzüm ağırlık yapıyor, incir yiyin incir…



Mutfakta sıkma sel basar… Limon satan pazarcıların ağzından duyabileceğiniz en absürt sözlerden biri bu olsa gerek. Madem limonu satıyorsun neden sıkma diyorsun bey baba!



Fatmagül'ün çılgın yengesi hırçın Mukaddes'in eski aşkına kaçarken sürdüğü fondötene gelll… İşte yıllardır aradığımız pazarlama dehası dayı. Hedef kitleye çılgın yenge hırçın Mukaddes severleri alması ise "Risk yoksa kazanç da yoktur!" sözüne adeta bir saygı duruşu.



Facebook'ta bile beğendiler, sen de bak sen de beğen… Eee artık moda bu. Beğeni kıstasları için beş duyu organının yeterli olmadığını anlayan pazarcımızı facebook'ta takip edene yüzde 10 indirim var deyola…



Elmalarım Twitter'da TT oldu alsanaaaaaaa!

Sosyal medyanın gücünden faydalanmak yalnızca modern mesleklere özgü sandıysanız çok yanıldınız. 'Elmalarım tazedir gelip yiyip tatsana' out, 'Elmalarım Twitter'da TT oldu alsanaaaaaaa' in…



En az hayat kadar acı!

Biber satıcılarının "en az" kalıbından neler türettiğini duysanız, yiyemeseniz de o biberleri alırsınız. 'En az sevdiğinden ayrılmak kadar acı' ise bunlardan yalnızca biri.



Yiyin kocanızın parasını, öbürüne kalmasın… Amcamız Yaprak Dökümü'nün rüzgârından bir hayli etkilenmiş olacak, entrikaya dayalı bir satış stratejisi geliştirmiş.

Avukat arkadaşı da vardır kesin.