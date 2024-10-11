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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 11 Ekim 2024

'Kumanda'nım

UZAKTAN kumandalı televizyonların icadıyla birlikte, zevk ve tercih farklılaşması sonucu ortaya çıkan kanal seçiminin genellikle dominant tarafça kazanılmasıyla sona eren ve "futbol maçı - pembe dizi'' örneğiyle meşhur olan hır gür...
Çoğu evde TV kumandası sancak gibi bir şeydir. Bir nevi The lord of the rings (Yüzüklerin Efendisi) performansı sergileriz. Gizli güçler ve otorite o kumanda kimdeyse ona geçer. Baba kişisi genellikle bu sancağın yegane sahibidir. Kumandayı 2 dakikalığına iste, sanki ciğerini sökecekmişsin gibi bakar.
- Osmannn aşkımm sana bir şey söylücem.
- Söyle aşkım.
- Kumanda neydeee bebişim.
- Bilmem.
- Osmannn!
- Ne bağırıyorsun ya?
- Kumandayı ver diziyi açacağım.
- Maç bitsin ondan sonra veririm.
- Senin o maçın bitmez.
Bitse de özeti bitmez. Sonra yorumları bitmez. Eee zaten sabah oluyor.
- Senin dizin bitiyor mu?
Önce özeti bitmez, bitse de dizi bitmez. O da bitse de başkası bitmez.
- Kumandayı ver. (O sırada kadın erkeğin ellerine saldırılır.) - Napıyorsun be delirdin mi?
Kadın gözlerini fal taşı gibi açıp şöyle der:
- Kumandaaaa.
- Kumandayı verir misin kocacığım de bakıyım.
- Osmannn!
- Doğru iste vereceğim.
Ağız sıkı ve sinirli bir şekilde;
- Kımındıyıverir misin?
- İnandırıcı değildi.
- Ya off tamam kumandayı verir misin kocacım? Canım kocacım.
- Afferin al bakayım.
(Şövalye kutsar gibi omuzlarına kumanda ile dokunur) Seni şövalye ilan ediyorum.
- Oh beee kumanda elime değdi. Ah canım benimmm.
Sen ne güzel bir şeysin. Şu diziyi açalım artık değil mi?
O sırada kumanda televizyona tutulur ve düğmeye basılır. O da ne?
Açmaz.
- Osman niye çalışmıyor?
Osman ellerindeki pilleri gösterir. Ve erkekler ağlamaz fonunda bir erkek çığlığı duyulur.
- Ahhhhhhh anammm kafaammmmm.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2013 yılında bir kadın, kedisinin bir piyango bileti almasını sağladı.
Kadın, şanslı bir şekilde kedisinin pati izini bilete dokundurdu ve piyangoyu kazandı. Bu olay, kedilerin "şans getirdiğine" dair inancı kuvvetlendirdi.
Ve kadın, kedisi sayesinde milyoner oldu.

GülüYorum
@sameytilmaz Arkadaşımın iyi bir işi var, evlendi. Araba ve ev aldı. Ama "Hayat bize her zaman istediğimizi vermiyor" diye story atıyor.
Hayat daha ne versin sana ya. Dünyanın tapusunu üstüne mi yapsın?
Mars'tan sana yer mi versin?

TESPİTLİ YORUM
@sibelbskbk Türk aile evinde fotoğraf çekmek çok zor. Kamerayı biraz yukarı kaydırıyorum, dolabın üstüne hurç atılmış, çeviriyorum, prizden anten kablosu baş kaldırmış.
Perdeler desen "Yeter ya yeter" diye ağlayan dayının perdesinden...
Bir m2'lik alanda harikalar yaratmaya çalışıyorum...

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