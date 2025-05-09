EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

Emeklilik, uzun yıllar boyunca çalışarak prim ödeyen vatandaşlar için hayatın en önemli eşiklerinden biridir. Türkiye'de emeklilik şartları sadece yaşa değil sigorta başlangıç tarihi prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösterir. 9 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlükte olan düzenlemelere göre kadınlar 58–65, erkekler ise 60–65 yaş aralığında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi seçenekler de süreci etkiliyor. Bu kapsamlı rehberde, 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişlerine göre kimlerin hangi şartlarda emekli olabileceğini tüm detaylarıyla ele aldık.
Kadınlarda emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişir. 1999 öncesi başlayanlar 5.000–5.975 gün primle kademeli yaş şartını yerine getirerek emekli olur. 09.09.1999–30.04.2008 arasında ilk sigortalı olanlar 7.000 gün prim ve 58 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor. 01.05.2008 sonrası başlayanlar için gerekli prim 7.200 güne çıktı; yaş şartı ise 2036'ya kadar sabit 58, sonrası için her iki yılda bir artışla 2048'de 65'e ulaşacak şekilde kademelidir. Gereken sigortalılık süresi 25 yıldır.
Kadınlar için emeklilik şartları şu tabloda özetlenmiştir:
|Sigorta Başlangıcı
|Prim Gün
|Emeklilik Yaşı
|Açıklama
|08.09.1999 ve öncesi
|5.000–5.975 gün
|Kademeli (44–58)
|Başlangıç yılına göre artan yaş şartı (örneğin 1981'de işe başlayan 38 yaşında emekli olabiliyordu).
|09.09.1999–30.04.2008
|7.000 gün
|58 yaş
|25 yıl sigortalılık şartı ile. Şartları sağlayan kadınlar 58 yaşında emekli olabilir
|01.05.2008 sonrası
|7.200 gün
|58–65 (kademeli)
|7200 gün prim gereklidir. Yaş şartı 01.05.2008–31.12.2035 arası 58, 2036'dan sonra kademeli artarak 2048'de 65'e ulaşır.
Erkeklerde de emeklilik yaşı sigorta başlangıcına göre belirlenir. 1999 öncesi sigorta girişi olan erkeklerde 5.000–5.975 gün prim ve kademeli yaş şartı (örneğin 1981'de işe başlayanlar 38 yaşında) geçerlidir. 09.09.1999–30.04.2008 arası sigortası olanlarda 7.000 gün prim ve 60 yaş şartı aranır. 01.05.2008 sonrası girenler için 7.200 gün prim ve kadınlarda olduğu gibi kademeli yaş artışı uygulaması geçerlidir: 2035'e kadar 60 yaş sabit, 2036'dan itibaren aşamalı yükselerek 2048'de 65'e ulaşır. Sigortalılık süresi yine 25 yıldır.
Erkekler için emeklilik şartları özet tablosu şöyledir:
|Sigorta Başlangıcı
|Prim Gün
|Emeklilik Yaşı
|Açıklama
|08.09.1999 ve öncesi
|5.000–5.975 gün
|Kademeli (44–58)
|Başlangıç yılına göre değişen yaş (örneğin 1981'de işe başlayan 38 yaşında emekli olabiliyor).
|09.09.1999–30.04.2008
|7.000 gün
|60 yaş
|25 yıl sigortalılık süresi şartı ile. Şartlar sağlanırsa 60 yaşında emekli olunur.
|01.05.2008 sonrası
|7.200 gün
|60–65 (kademeli)
|7200 gün prim gerekir. Yaş şartı 01.05.2008–31.12.2035 arası 60, 2036'dan sonra kademeli artışla 2048'de 65'e ulaşır.
9 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanlar eski sistemde (5510 Kanunu öncesi) emekli olabilmektedir. Bu grupta kadınların yaklaşık 5.000–5.975 gün, erkeklerin de 5.000–5.975 gün prim ödeme koşulu vardır. Örneğin aşağıdaki tabloda bazı yıllara göre yaş ve prim şartları gösterilmiştir (sigorta başlangıcı ne kadar erken ise gereken yaş o kadar düşüktür):
|Sigorta Başlangıcı
|Kadınlarda Emeklilik Şartı
|Erkeklerde Emeklilik Şartı
|1981 ve öncesi
|~38 yaşında, 5.000 gün prim
|~38 yaşında, 5.000 gün prim
|1984
|40 yaş, 5.000 gün prim
|40 yaş, 5.000 gün prim
|1990
|46 yaş, 5.375 gün prim
|46 yaş, 5.375 gün prim
|1995
|51 yaş, 5.750 gün prim
|51 yaş, 5.750 gün prim
|08.09.1999
|56 yaş, 5.975 gün prim
|56 yaş, 5.975 gün prim
Yukarıdaki tablo, 1999'dan önce işe başlayanların yaklaşık yaş-primeye göre emeklilik düzeyini göstermektedir.