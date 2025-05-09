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Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C'ye göre...

Emeklilik, uzun yıllar boyunca çalışarak prim ödeyen vatandaşlar için hayatın en önemli eşiklerinden biridir. Türkiye'de emeklilik şartları sadece yaşa değil sigorta başlangıç tarihi prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösterir. 9 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlükte olan düzenlemelere göre kadınlar 58–65, erkekler ise 60–65 yaş aralığında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi seçenekler de süreci etkiliyor. Bu kapsamlı rehberde, 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişlerine göre kimlerin hangi şartlarda emekli olabileceğini tüm detaylarıyla ele aldık.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:36
EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

📌 Emeklilik planı yapan milyonlarca kişi dikkat! 2025 yılı itibarıyla kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı prim gün sayısı ve kısmi/tam emeklilik şartları yeniden şekillendi. İşte yıl yıl, gün gün emeklilik hesaplama rehberi…

EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI VE ŞARTLARI (9 MAYIS 2025)

Türkiye'de emeklilik yaşı, cinsiyet ve sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak uygulanıyor. 9 Mayıs 2025 itibarıyla kadınlarda emeklilik yaşı 58–65; erkeklerde 60–65 aralığında değişiyor. 1999 öncesi sigortalılar eski sistemde sabit yaş şartıyla (kadın 58, erkek 60) 5.000–5.975 gün primle emekli oluyordu

EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kadınlarda emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişir. 1999 öncesi başlayanlar 5.000–5.975 gün primle kademeli yaş şartını yerine getirerek emekli olur. 09.09.1999–30.04.2008 arasında ilk sigortalı olanlar 7.000 gün prim ve 58 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor. 01.05.2008 sonrası başlayanlar için gerekli prim 7.200 güne çıktı; yaş şartı ise 2036'ya kadar sabit 58, sonrası için her iki yılda bir artışla 2048'de 65'e ulaşacak şekilde kademelidir. Gereken sigortalılık süresi 25 yıldır.

Kadınlar için emeklilik şartları şu tabloda özetlenmiştir:

Sigorta Başlangıcı Prim Gün Emeklilik Yaşı Açıklama
08.09.1999 ve öncesi 5.000–5.975 gün Kademeli (44–58) Başlangıç yılına göre artan yaş şartı (örneğin 1981'de işe başlayan 38 yaşında emekli olabiliyordu).
09.09.1999–30.04.2008 7.000 gün 58 yaş 25 yıl sigortalılık şartı ile. Şartları sağlayan kadınlar 58 yaşında emekli olabilir
01.05.2008 sonrası 7.200 gün 58–65 (kademeli) 7200 gün prim gereklidir. Yaş şartı 01.05.2008–31.12.2035 arası 58, 2036'dan sonra kademeli artarak 2048'de 65'e ulaşır.
EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

ERKEKLERDE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkeklerde de emeklilik yaşı sigorta başlangıcına göre belirlenir. 1999 öncesi sigorta girişi olan erkeklerde 5.000–5.975 gün prim ve kademeli yaş şartı (örneğin 1981'de işe başlayanlar 38 yaşında) geçerlidir. 09.09.1999–30.04.2008 arası sigortası olanlarda 7.000 gün prim ve 60 yaş şartı aranır. 01.05.2008 sonrası girenler için 7.200 gün prim ve kadınlarda olduğu gibi kademeli yaş artışı uygulaması geçerlidir: 2035'e kadar 60 yaş sabit, 2036'dan itibaren aşamalı yükselerek 2048'de 65'e ulaşır. Sigortalılık süresi yine 25 yıldır.

Erkekler için emeklilik şartları özet tablosu şöyledir:

Sigorta Başlangıcı Prim Gün Emeklilik Yaşı Açıklama
08.09.1999 ve öncesi 5.000–5.975 gün Kademeli (44–58) Başlangıç yılına göre değişen yaş (örneğin 1981'de işe başlayan 38 yaşında emekli olabiliyor).
09.09.1999–30.04.2008 7.000 gün 60 yaş 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile. Şartlar sağlanırsa 60 yaşında emekli olunur.
01.05.2008 sonrası 7.200 gün 60–65 (kademeli) 7200 gün prim gerekir. Yaş şartı 01.05.2008–31.12.2035 arası 60, 2036'dan sonra kademeli artışla 2048'de 65'e ulaşır.
EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN EMEKLİLİK TABLOSU

9 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanlar eski sistemde (5510 Kanunu öncesi) emekli olabilmektedir. Bu grupta kadınların yaklaşık 5.000–5.975 gün, erkeklerin de 5.000–5.975 gün prim ödeme koşulu vardır. Örneğin aşağıdaki tabloda bazı yıllara göre yaş ve prim şartları gösterilmiştir (sigorta başlangıcı ne kadar erken ise gereken yaş o kadar düşüktür):

Sigorta Başlangıcı Kadınlarda Emeklilik Şartı Erkeklerde Emeklilik Şartı
1981 ve öncesi ~38 yaşında, 5.000 gün prim ~38 yaşında, 5.000 gün prim
1984 40 yaş, 5.000 gün prim 40 yaş, 5.000 gün prim
1990 46 yaş, 5.375 gün prim 46 yaş, 5.375 gün prim
1995 51 yaş, 5.750 gün prim 51 yaş, 5.750 gün prim
08.09.1999 56 yaş, 5.975 gün prim 56 yaş, 5.975 gün prim

Yukarıdaki tablo, 1999'dan önce işe başlayanların yaklaşık yaş-primeye göre emeklilik düzeyini göstermektedir.