EMEKLİ HABERLERİ: Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşım kaç? 4A, 4B, 4C’ye göre...

Emeklilik, uzun yıllar boyunca çalışarak prim ödeyen vatandaşlar için hayatın en önemli eşiklerinden biridir. Türkiye'de emeklilik şartları sadece yaşa değil sigorta başlangıç tarihi prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösterir. 9 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlükte olan düzenlemelere göre kadınlar 58–65, erkekler ise 60–65 yaş aralığında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi seçenekler de süreci etkiliyor. Bu kapsamlı rehberde, 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişlerine göre kimlerin hangi şartlarda emekli olabileceğini tüm detaylarıyla ele aldık.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:36