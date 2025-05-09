Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama! 5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Ziraat Bankası konut kredisi ile ev sahibi olmayı planlayanlar için 5 milyon TL'lik kredi geri ödemesi merak ediliyor. Faiz oranları ve vade seçeneklerine göre hesaplanan aylık taksitler, ev almak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor. Ziraat Bankası'nın güncel faiz oranları ve ödeme planı ile 5 milyon TL'lik kredinin geri ödeme tutarlarını kolayca hesaplayabilirsiniz.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama (5.000.000 TL, 48 Ay Vade)
Tutar: 5.000.000 TL
Vade: 48 Ay
Faiz Oranı: %3,09
Yıllık Maliyet Oranı: %44,7938
Gerekli Belgeler:
🔹Kimlik Fotokopisi
🔹Gelir Belgesi
🔹İkametgah Belgesi
🔹Kredi Talep Formu
Taksit Tutarı: 201.188,41 TL
❗Detaylı ve güncel bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Ziraat Bankası ile TOKİ projelerinden konut sahibi olun
Ziraat Bankası, TOKİ projeleri aracılığıyla konut sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. TOKİ'nin alt ve orta gelir gruplarına yönelik konut projelerinde başvuru, satış, sigorta, taksit ödemesi ve tapu işlemleri Ziraat Bankası tarafından yürütülüyor.
TOKİ projelerinden konut veya iş yeri almak isteyenler, TOKİ'nin şartlarına uygun oldukları takdirde, en yakın Ziraat Bankası şubesine T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile başvuru yapabilirler.
Nasıl başvurulur?
TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden konut/iş yeri seçip en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa vadesiz hesap açılır ve işlemler kısa sürede tamamlanır.
Vekaletnamemde neler yer almalı?
Vekaletnamede, TOKİ'den konut almak için başvuruda bulunma, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama, peşinat ödeme, taksit yatırma gibi işlemleri gerçekleştirebilmeniz için gerekli bilgilerin yer alması gerekmektedir.
Gayrimenkul nasıl teslim alınır?
Gayrimenkul teslimatı için KDV ödemesini tamamladıktan sonra, ödeme dekontu ve satış sözleşmesi ile şantiyeye giderek konutunuzu teslim alabilirsiniz.
Taksitler nasıl ödenecek?
Taksitleriniz vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olduğu sürece otomatik olarak tahsil edilir. Taksit tutarınızı tüm şubelerden öğrenip ödeme yapabilirsiniz.
(Fotoğraflar: AA)