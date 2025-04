"Hav Hav Realizmi": Köpek edebiyatında, anlatılan her şeyin havlamalar ve kuyruk sallamalarla ifade edildiği edebi akım.

"Gölgeyi Kovalamak": Köpekler için yaşamın en büyük metaforu; ne kadar koşarsan koş, asla yakalayamazsın.

"Kokuya Dayalı Anlatı": İnsanlar için kelimeler neyse, köpekler için kokular odur. Bir romanın özeti: "Burada biri vardı, kokusu hala duruyor."

"İçgüdüsel Şiir": Herhangi bir köpek, aniden ve sebepsizce hızla koşmaya başlayarak doğal bir şiir performansı sergileyebilir.

"Patilerle Yazılmış İlk Roman": 458 sayfalık "gggggggghhhhhhjjjjjjkkkkkkk" adlı eserin yazarının hâlâ bir köpek mi yoksa yanlışlıkla klavyeye oturan biri mi olduğu tartışmalı.

"Kapıyı Açtırma Sanatı": Köpek edebiyatının en eski anlatı türlerinden biri; içerideyken dışarı çıkmak, dışarıdayken içeri girmek.

"Top Felsefesi": Köpek edebiyatında topu fırlatıp geri getirme eylemi, varoluşsal bir döngü olarak kabul edilir.

"Yanlışlıkla Suya Düşen Kuyruk": Trajik bir hikâyenin başlangıcıdır ve genellikle ıslanmış halıyla sona erer.

"Büyük Postacı Destanı": Her köpeğin kendi postacı efsanesi vardır; bazıları dostça, bazıları ise korku doludur.

"Kuyruk Kovalama Manifestosu": Köpeklerin hayatta büyük hedefler peşinde koşmasını anlatan bir felsefi metindir.

"Dışarı Çıkmanın 1001 Yolu": Köpek edebiyatının en bilinen eserlerinden; içeri girmek istemekle sona erer.

"Sahibin Yemeğini Çalma Stratejileri": En iyi taktik: "Sevimli gözlerle bak, belki verir."

"Şüpheli Sesler Antolojisi": Köpeklerin en çok havladıkları ve hiçbir zaman gerçek kaynağını bulamadıkları seslerin koleksiyonu.

"Ölü Taklidi ve İlgi Çekme": Her köpeğin ustalaştığı bir drama sanatı.

"Sonsuz Dostluk Üzerine": Köpek edebiyatının temel taşı:

"Sen benim için her şeysin, hadi parka gidelim."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilya'da bir adam, mafyanın kendisini öldüreceğini düşündüğü için kaçıp saklanmaya karar verdi.

Çılgın bir plan yaptı: Ölü taklidi yapmak için kendi mezarını kazdı! İçine girip üzerine toprak attı ve sadece burnunu açık bıraktı. Ancak planın bir eksiği vardı: Yanında su ve yiyecek yoktu.

Birkaç saat sonra susuzluktan pişman olup yardım için bağırdı ve kurtarıldı. Mafya falan yoktu, meğer borçlarını ödemediği için sadece birkaç alacaklısı onu korkutmuştu!

TESPİTLİ YORUM

@cilemakar Yeğenimin köpeğine veteriner antidepresan yazmış simülasyona köpek bile dayanamadı...

GülüYorum

@pertiori Oğlana matematik öğretmeye çalışıyorum bir haftadır. Bu öğretmenlerin hakkı ödenmez.

En son yakasına yapışıp neden bana bunu yapıyorsun diye ağlayıp sinir krizi geçirdim, bayılmışım.

-Bir günde 24 saat varsa iki günde kaç saat olur -15 -şeytan mı girdi oğlum içine. nasıl 15 ya!