AÇILAN her kapı yeni bir fırsattır. Ne zaman açılmakta olan bir kapı görürseniz, o an kapının ardına doğru koşun. 3 saniye önce, diğer tarafa doğru koşarak geçtiğiniz kapı olsa dahi...

YERİM, içerim, yatarım arkadaş. Ohh. Bu insanlar da ne salak lan iki miyavlıyorum yemek veriyorlar eheheh.

Aha geliyor bak bitanesi miaaooww mieeaaaooww, aha bıraktı mamayı, haha şapşal la bunlar.

NEYSE şunları yiyiim de 1-2 saat yatiim köşede.

BİR şey hareket ettiği sürece önemlidir. Önemli olduğuna inanıyorsan ve hareket etmiyorsa dürtmelisin.

CAMI tırmala içeri gir, kapıyı tırmala daha içeri gir. sıcağa daha sıcağa...

SENİNLE oyun oynayacağına kıçını devirmiş yatıyor mu? Uyandırmak için komidinin üstündeki her şeyi teker teker devir.

Bunu yaparken de büyük bir ciddiyetle yüzüne bak.

"ONLAR ne öyle, bizim kız ütü mü yapmış, oh, tertemizdir onlar, mis gibi kokusu, gidip yatayım biraz üzerlerine, nasılsa saçma ama şirin bir şekilde uyuyunca bana kızmazlar, hem mis gibi kokarım" gibi düşünceleri barındırır.

KISA saçlı modern teyzelere yapış, hayatın kurtulsun.

"HÜR doğdum hür yaşarım kime ne kime ne, köle miyim sana ben sana ne sana ne" anlayışıdır.

BENİM yemimi ver, arada benle oyna, sıcak bir yuva, güzel bir ev, yeri gelince çiftleşme, yeri gelince depresyon, yeri gelince manik dönem.

Misafir gelse de cırmıklasam.

KENDİ kuyruğunu yakalamanın hayatına renk katan bir oyun olduğu anlayışına sahip olacak kadar maldır, kısırdır, döngüdür.

EN akıllı canlı benim.

Ama ispatlamak zorunda değilim.

KARTON kutular önemlidir. Buldun mu içine gir. Poşet de olur. Ama karton daha iyidir.

AA dolap kapağı açılmış, hemen içine girmeliyim.

OOO temiz kum, kaka yapayım bir dal.

HER akşam kapının önünde bekle, eve kim erken gelirse onunla birlikte ol.

Diğeri gecikmeseymiş...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kanada'da, iki adam 1 Nisan şakası havasında, bir araba çalıp Grande Prairie'den kaçmaya başladı. Ancak planları oldukça dağınıktı. Çaldıkları arabayı kaçırırken benzini bitince, başka bir aracı çalmaya çalıştılar ve bu da başarısız oldu.

Ardından, bir dizi hırsızlık yapmaya devam ederken, bir süreliğine bir evde mola vermeye karar verdiler.

Ancak suçlarına ara verip o evde uyuyakaldılar! Ev sahibi, yabancıların içeride olduğunu fark edip polisi arayınca, polis gelmeden önce suçlular evin arka kapısından kaçmaya çalıştı ama sonunda kolayca yakalandılar.



GÜLÜ YORUM

@optimistdeilim Babam Suriye haberleri takip etmekten annemin doğum gününü kutlamayı unutmuş. Özür dilerken diyor ki "SİYASİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ UNUTTUM..."



TESPİTLİ YORUM

@Nekrotikpulpa Arkadaşımın kaynanası demiş ki "İlk çocuğunuz oğlan olsun." Arkadaşım da diyor ki "Benim işime karışmayı bıraktı, Allah'ın işine karışıyor şimdi..."