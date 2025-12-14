Haberler

Yaşam Haberleri

Doğu Anadolu beyaza büründü! Van’da kar 50 santimetreyi buldu

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı, bir yandan kartpostallık görüntüler oluştururken, diğer yandan çileyi de beraberinde getirdi. Van’ın Başkale ilçesinde kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Van’ın dışında Hakkari, Bitlis ve Erzurum’da da önceki akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

