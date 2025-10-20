Ah, evli erkeklerin Everest'i olan "karımdan halı saha izni alma" meselesi… Bu öyle bir konudur ki, diplomasi, tiyatro ve psikoloji aynı potada erir. İşte o kutsal 90 dakikayı kazanmak için uygulanabilecek izin alma stratejileri:



"Mağduriyet" stratejisi:

Klasik ama etkili. "Zaten haftada bir nefes almaya çıkıyorum… Hem stres atsam sana daha iyi davranırım." Bu cümleyle hem mağduriyet kartını oynar, hem de dolaylı fayda vadedersin. Dikkat: Fazla oynarsan "Git, hatta dönme" tepkisiyle kırmızı kart görebilirsin.



"Arkadaş mağduru" taktik planı:

"Aslında ben gitmeyecektim ama çocuklar eksik kalıyorlarmış, mecbur çağırdılar…" Bu yöntemde sorumluluğu başkalarına atarsın. Sen sadece takım ruhu için fedakarlık yapıyorsundur. Ama sonra "Her hafta eksik mi kalıyorlar?" sorusuna hazırlıklı ol.



"Karşılıkla takas" yöntemi:

"Sen de cumartesi kızlarla kahveye git istersen, ben de çarşamba halı sahaya uğrayayım." Diplomatik kazan-kazan. Ama tehlikelidir: O kahve bir anda hafta sonu kaçamağına dönüşebilir. O zaman maç 1-1 bitmiş olur.



"Psikolojik yaklaşım":

"Bak, doktorlar bile diyor: Spor yapan erkeklerin kalbi daha uzun süre dayanıyormuş." Bu stratejiyle halı sahayı sağlık yatırımı olarak sunarsın.

Ama çok tıbbi konuşma; yoksa "Spor salonuna git" cevabını alabilirsin.



"Ev içi ön yatırım":

Maçtan 1-2 gün önce çamaşır as, bulaşık topla, çocuğun ödevine yardım et. Bunlar izin puanı kazandırır. Halı saha akşamı geldiğinde sadece şöyle de: "Ben çıkıyorum aşkım." O kadar güven oluşturmuş olursun ki, kimse sorgulamaz.



"Sessiz onay" tekniği:

Hiçbir şey deme. Formayı giy, topu al, kapıdan çıkarken "Ben halı sahaya gidiyorum" de. Bu bir testtir: Eğer "Tamam" dediyse büyük zafer. Ama eğer "Ne halı sahası?!" dediyse... VAR'a başvurmadan eve dön.



"Duygusal manipülasyon" (Riskli ama etkili):

"Biliyor musun, evlenmeden önce her hafta maça giderdim…" Bir nostalji hissi yaratırsın. Belki "ah o eski günler" duygusuyla izin çıkar. Ama dikkat: "Evlenmeden önce bulaşık da yıkamıyordun" cevabına hazırlıklı ol.



Sonuç:

İzin almak bir sanat, halı saha ise bir tutkudur. Ama unutma: Her ne kadar "maç 90 dakika" olsa da, "izin bedeli" bazen 3 gün sürer. Ve en etkili strateji daima şudur: "Aşkım, halı sahadan sonra eve dondurma alayım mı?"



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de 1010 yılında bir papaz, "meleklere özenip" tahta kanatlar yaptı. Kalenin tepesine çıktı, rüzgârı bekledi ve kendini boşluğa bıraktı. Tam 15 saniye boyunca süzüldü, köylüler şaşkınlıkla yukarı bakarken o, "Belki başardım" diye düşündü. Sonra yere çakıldı. Hayatta kalamadı ama tarihe geçti: İnsanlığın ilk "uçma girişimini" yapan kişi olarak. Yani: İlk pilot, ilk uçuş, ilk düşüş… hepsi bir arada..



GülüYorum

@ekremm_ İlişkinin her detayını sosyal medyada paylaşıyorsun, ayrılınca sessiz sedasız fotoları siliyorsun. Olmaz öyle bize de anlatacan, noolduu?..