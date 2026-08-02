T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İHALE İLAN DUYURUSU

İl Müdürlüğümüz tesislerinden Çekmeköy Alemdağ Stadı'nda bulunan 18,00 m² alanlı kantinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 1 (bir) yıl süreli kiraya verilecektir.

İLÇE/TESİS ADI EVRAK TESLİM SON TARİHİ VE SAATİ İHALE TARİHİ VE SAATİ TAHMİNİ BEDEL (KDV- PAY HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ Çekmeköy Alemdağ Stadı'nda bulunan 18,00 m² alan kantin 24.08.2026

Saat: 13.30 24.08.2026

Saat: 14.00 100.000,00 TL 30.000,00 TL

(1) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

Şirketler İçin;

a) Ticaret Tescil Tasdiknamesi (2026 yılına ait)

b) Sicil Kayıt Belgesi (2026 yılına ait)

c) Ticaret Sicil Gazetesi

ç) İmza Beyannamesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)

d) Yetki Belgesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.

f) Geçici teminat bedeli belgesi.

g) Şartname alındı belgesi.

ğ) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe.

h) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge

ı) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da internet üzerinden alınacak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge

Şahıslar İçin;

a) İkametgâh belgesi.

b) Nüfus Cüzdanı sureti.

c) İmza Beyannamesi.

ç) Geçici teminat bedeli belgesi.

d) Şartname alındı belgesi.

e) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe.

f) Sabıka kaydı.

g) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge

ğ) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

Spor Kulüpleri İçin;

a) Kulüp Bilgi Formu.

b) İmza Beyannamesi.

c) Yetki belgesi (İhaleye katılacak kişinin Kulüp tarafından yetkilendirildiğine dair)

ç) Yönetim Kurulu Kararı ( Karar defteri fotokopisi)

d) Geçici teminat bedeli belgesi.

e) Şartname alındı belgesi.

f) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe.

g) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge

ğ) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

Kamu Tüzel Kişilikleri İçin;

a) İhaleye katılım talep yazısı.

b) Yetki Belgesi.

c) Geçici teminat bedeli belgesi.

ç) Şartname alındı belgesi.

d) İmza Beyannamesi

(2) İstenen belgeler son üç ay tarihli olacaktır. (Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgeler hariç)

(3) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belgenin ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınacaktır.

(4) Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belgenin ihale tarihinden önceki 15 gün içinde alınacaktır.

(5) İhale evraklarını evrak teslim saatinden sonra getirenler kabul edilmeyecektir.

(6) İhale dokümanı satış bedeli olan 500,00 TL ve geçici teminat bedeli olan 30.000,00 TL'yi İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Şehremini Şubesinde bulunan TR05 0001 0008 6688 2580 4450 25 IBAN hesabına yatırılacak olup şartnameler Zuhuratbaba Mahallesi Mustafa Sarıçiçek Bulvarı No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilir.

(7) İhalenin yapılacağı yer; Zuhuratbaba Mah. Mustafa Sarıçiçek Bul. No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Odasıdır.

Basın No: ILN02521999 #ilan.gov.tr