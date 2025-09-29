ARKADAŞLIK & SOSYAL DAYANIŞMA
Dert karteli:
Birinin başına gelen olayın sırayla herkese anlatılıp hep birlikte işlenmesi.
Kız kıza konsey:
İlişkilerde alınacak büyük kararların (ayrılma, barışma, mesaj atma) demokratik oylama ile belirlenmesi.
"Kanka radar":
Arkadaşın enerjisini tek bakışta anlama yeteneği.
Dedikodu seansı:
Asla bitmeyen, kahkahalı ve çoğunlukla "Ama aramızda kalsın" diye başlayan terapi türü.
Makyaj acil servisi:
Dışarıda birinin rujunun bozulmasıyla hemen kurulan destek ekibi.
MODA & ESTETİK STRATEJİLERİ
Topuz protokolü:
Bir kadının saçını 20 farklı şekilde toplayıp hepsine "Hiç uğraşmadım" demesi.
Kıyafet krizi odası:
"Dolap dolu ama giyecek hiçbir şey yok" sendromunun en yoğun yaşandığı an.
Ayna diplomasisi:
Başkasının aynasında poz verip moral toplamak.
Parfüm paylaşım paktı: Ortak kullanılan bir kokunun herkeste ayrı bir hikâyeye dönüşmesi.
Ruj ekonomisi:
Çantada 12 ruj olmasına rağmen hep aynı tonun kullanılması.
İLİŞKİ & FLÖRT TERMİNOLOJİSİ
Mesaj komitesi:
Gelen mesaja ne cevap yazılacağının grupça kararlaştırılması.
Sessiz trip protokolü:
Suratın ciddileşmesiyle başlar, "Bir şey yok" cümlesiyle devam eder.
İnstagram araştırma enstitüsü: Potansiyel flörtün eski sevgilisinden, kankasına kadar tüm çevresinin araştırılması.
Sinyal avı: Flörtün "çaktırmadan" ima ettiği şeyleri radar gibi yakalama sanatı.
Soğuk çay taktiği: Trip atarken içecek karıştırmakla meşgul görünmek.
GÜNLÜK HAYAT & EĞLENCE
Çanta lobisi: Bir kadının çantasının arkadaş grubunun ortak deposuna dönüşmesi.
Alışveriş büyüsü:
Etikette "indirim" yazısını görünce tüm kararların unutulması.
Kahve manifestosu:
Güne kahve içmeden başlamamayı kutsal kural saymak.
Netflix sadakati:
Arkadaşsız bir bölüm izlememenin şeref meselesi haline gelmesi.
"Bir şey almadan çıktım" mucizesi:
Alışveriş merkezinden eli boş çıkabilen nadir kadın.
ÖZEL ANLAR & DRAM SANATI
Drama queen senfonisi: Basit bir olayın sahneye konmuş tiyatroya dönüşmesi.
Göz devirmeler sözlüğü: Hiç konuşmadan her şeyi anlatabilen jest repertuvarı.
Kız gücü marşı:
Arkadaşını savunmak için gerektiğinde cadı, avukat, bodyguard ve influencer olma hali.
Yüksek topuk yemin töreni: "Canım acıyor ama şıklığımdan taviz vermem" anlayışı.
Ağlama kontenjanı:
Ayda en az bir defa arkadaşın omzunda gözyaşı dökmek.