SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kadınların yeni terimleri

Kadınların yeni terimleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 29 Eylül 2025

ARKADAŞLIK & SOSYAL DAYANIŞMA
Dert karteli:
Birinin başına gelen olayın sırayla herkese anlatılıp hep birlikte işlenmesi.
Kız kıza konsey:
İlişkilerde alınacak büyük kararların (ayrılma, barışma, mesaj atma) demokratik oylama ile belirlenmesi.
"Kanka radar":
Arkadaşın enerjisini tek bakışta anlama yeteneği.
Dedikodu seansı:
Asla bitmeyen, kahkahalı ve çoğunlukla "Ama aramızda kalsın" diye başlayan terapi türü.
Makyaj acil servisi:
Dışarıda birinin rujunun bozulmasıyla hemen kurulan destek ekibi.

MODA & ESTETİK STRATEJİLERİ
Topuz protokolü:
Bir kadının saçını 20 farklı şekilde toplayıp hepsine "Hiç uğraşmadım" demesi.
Kıyafet krizi odası:
"Dolap dolu ama giyecek hiçbir şey yok" sendromunun en yoğun yaşandığı an.
Ayna diplomasisi:
Başkasının aynasında poz verip moral toplamak.
Parfüm paylaşım paktı: Ortak kullanılan bir kokunun herkeste ayrı bir hikâyeye dönüşmesi.
Ruj ekonomisi:
Çantada 12 ruj olmasına rağmen hep aynı tonun kullanılması.

İLİŞKİ & FLÖRT TERMİNOLOJİSİ
Mesaj komitesi:
Gelen mesaja ne cevap yazılacağının grupça kararlaştırılması.
Sessiz trip protokolü:
Suratın ciddileşmesiyle başlar, "Bir şey yok" cümlesiyle devam eder.
İnstagram araştırma enstitüsü: Potansiyel flörtün eski sevgilisinden, kankasına kadar tüm çevresinin araştırılması.
Sinyal avı: Flörtün "çaktırmadan" ima ettiği şeyleri radar gibi yakalama sanatı.
Soğuk çay taktiği: Trip atarken içecek karıştırmakla meşgul görünmek.

GÜNLÜK HAYAT & EĞLENCE
Çanta lobisi: Bir kadının çantasının arkadaş grubunun ortak deposuna dönüşmesi.
Alışveriş büyüsü:
Etikette "indirim" yazısını görünce tüm kararların unutulması.
Kahve manifestosu:
Güne kahve içmeden başlamamayı kutsal kural saymak.
Netflix sadakati:
Arkadaşsız bir bölüm izlememenin şeref meselesi haline gelmesi.
"Bir şey almadan çıktım" mucizesi:
Alışveriş merkezinden eli boş çıkabilen nadir kadın.

ÖZEL ANLAR & DRAM SANATI
Drama queen senfonisi: Basit bir olayın sahneye konmuş tiyatroya dönüşmesi.
Göz devirmeler sözlüğü: Hiç konuşmadan her şeyi anlatabilen jest repertuvarı.
Kız gücü marşı:
Arkadaşını savunmak için gerektiğinde cadı, avukat, bodyguard ve influencer olma hali.
Yüksek topuk yemin töreni: "Canım acıyor ama şıklığımdan taviz vermem" anlayışı.
Ağlama kontenjanı:
Ayda en az bir defa arkadaşın omzunda gözyaşı dökmek.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mizahşör pazarcılar 28 Eylül 2025, Pazar Eski Mahalle Delikanlıları 27 Eylül 2025, Cumartesi Situationship: İlişkinin çeyrek paket hali 25 Eylül 2025, Perşembe Cushioning: Yedek Lastik Stratejisi 24 Eylül 2025, Çarşamba
Ankara’da eski eş dehşeti: Sopalı ve biber gazlı saldırı
Velayet skandalı
Nasıl haberin olmaz tartışması kanlı bitti
Kardeşimin ölümünden sen sorumlusun
Edirne’de kahvehanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü
Kanlıhane
İnegöl’de husumetli gruplar çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Silahlı kavga
İki günlük damat Mehmet Özdemir, şüpheli şekilde can verdi
Mutluluğu kısa sürdü