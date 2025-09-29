ARKADAŞLIK & SOSYAL DAYANIŞMA

Dert karteli:

Birinin başına gelen olayın sırayla herkese anlatılıp hep birlikte işlenmesi.

Kız kıza konsey:

İlişkilerde alınacak büyük kararların (ayrılma, barışma, mesaj atma) demokratik oylama ile belirlenmesi.

"Kanka radar":

Arkadaşın enerjisini tek bakışta anlama yeteneği.

Dedikodu seansı:

Asla bitmeyen, kahkahalı ve çoğunlukla "Ama aramızda kalsın" diye başlayan terapi türü.

Makyaj acil servisi:

Dışarıda birinin rujunun bozulmasıyla hemen kurulan destek ekibi.



MODA & ESTETİK STRATEJİLERİ

Topuz protokolü:

Bir kadının saçını 20 farklı şekilde toplayıp hepsine "Hiç uğraşmadım" demesi.

Kıyafet krizi odası:

"Dolap dolu ama giyecek hiçbir şey yok" sendromunun en yoğun yaşandığı an.

Ayna diplomasisi:

Başkasının aynasında poz verip moral toplamak.

Parfüm paylaşım paktı: Ortak kullanılan bir kokunun herkeste ayrı bir hikâyeye dönüşmesi.

Ruj ekonomisi:

Çantada 12 ruj olmasına rağmen hep aynı tonun kullanılması.



İLİŞKİ & FLÖRT TERMİNOLOJİSİ

Mesaj komitesi:

Gelen mesaja ne cevap yazılacağının grupça kararlaştırılması.

Sessiz trip protokolü:

Suratın ciddileşmesiyle başlar, "Bir şey yok" cümlesiyle devam eder.

İnstagram araştırma enstitüsü: Potansiyel flörtün eski sevgilisinden, kankasına kadar tüm çevresinin araştırılması.

Sinyal avı: Flörtün "çaktırmadan" ima ettiği şeyleri radar gibi yakalama sanatı.

Soğuk çay taktiği: Trip atarken içecek karıştırmakla meşgul görünmek.



GÜNLÜK HAYAT & EĞLENCE

Çanta lobisi: Bir kadının çantasının arkadaş grubunun ortak deposuna dönüşmesi.

Alışveriş büyüsü:

Etikette "indirim" yazısını görünce tüm kararların unutulması.

Kahve manifestosu:

Güne kahve içmeden başlamamayı kutsal kural saymak.

Netflix sadakati:

Arkadaşsız bir bölüm izlememenin şeref meselesi haline gelmesi.

"Bir şey almadan çıktım" mucizesi:

Alışveriş merkezinden eli boş çıkabilen nadir kadın.



ÖZEL ANLAR & DRAM SANATI

Drama queen senfonisi: Basit bir olayın sahneye konmuş tiyatroya dönüşmesi.

Göz devirmeler sözlüğü: Hiç konuşmadan her şeyi anlatabilen jest repertuvarı.

Kız gücü marşı:

Arkadaşını savunmak için gerektiğinde cadı, avukat, bodyguard ve influencer olma hali.

Yüksek topuk yemin töreni: "Canım acıyor ama şıklığımdan taviz vermem" anlayışı.

Ağlama kontenjanı:

Ayda en az bir defa arkadaşın omzunda gözyaşı dökmek.