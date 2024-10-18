Kadınların alması gerekenler:

1. Bakım

2. Anlayış

3. Saygı

4. Adanmışlık

5. Doğrulama

6. Güvence



Erkeklerin alması gerekenler:

1. Güven

2. Kabul

3. Takdir

4. Hayranlık

5. Onay

6. Teşvik

Erkekler güven ister

Kadınlar için bu, bakım demektir.

Bir adam üzgünse onu rahat bırakın.

Bir kadın üzüldüğünde sus ve dinle.

Erkekler az konuşunca rahatlıyorlar.

Kadınlar konuşarak rahatlarlar.

Erkekler sorunlarını çözerek kendilerini daha iyi hissederler.

Kadınlar sorunlarını konuşarak kendilerini daha iyi hissederler.

Erkekler çabalarının takdir edilmesinden ve onaylanmasından mutluluk duyarlar.

Kadınlar anlaşıldıklarında mutlu olurlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de 2018'de bir hırsız, bir mücevher dükkanına girmeye çalışırken yanlışlıkla güvenlik kapılarını çalıştırdı ve kendisini içeride kilitledi. Alarm çaldığında, hırsız dükkandan kaçmak için her yolu denedi ama kapıyı açamadı.

Polis geldiğinde hırsız, içeride mahsur kalmış ve çaresizce bekliyordu.

GülüYorum

@papiculo Üst kat Suriyeli komşuya çıktım su damlıyor demek için, kadın bana kapıyı açmayıp arkadan konuştu. Türkçe de bilmiyor, kapalı kapının arkasından ne dedim biliyor musunuz?:

ŞIP ŞIP ABLA ŞIP

ŞIP ŞAPIR ŞUPUR

TESPİTLİ YORUM

@takostatus Biriyle WhatsApp'tan konuşuyorken sürekli profil fotosuna bakıyorsan, geçmiş olsun kardeşim lovid olmuşsun...

AlkışlıYorum

Yemek porsiyonun çok olduğunu düşünen hanım kızımız garsonu çağırıp "Neden bu kadar büyük geldi, ben bir porsiyon söylemiştim?" diye soruyor.

Garson abimizin verdiği cevap müthiş:

"Bizim ustanın biraz elleri büyük, küçültmeye çalısıyoruz abla"...