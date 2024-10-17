Bisküviyi çayın içerisinde haddinden fazla tutmak, akabinde kendisinin kopup çayın içine düşmesi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Resimdeki ünlünün zaten sakallı bıyıklı olması.

Dişinizi fırçalarken, kendi fırçanızın yerinde durduğunu görmek.

Çocukken, inşaat kumunda oyun oynarken ele gelen kedi pisliği.

Hazır çorbaya su koyarken kaçıncı bardakta olduğunu unutmak.

İndirilen altyazı, filme uyuyor mu diye bakarken, sürekli diyalog olmayan sahnelere denk gelmek.

Çöp atarken plastik poşetin deliğinden ayağa karpuz suyu dökülmesi.

Misafir olunan evde büyük hacet giderdikten sonra tuvaletin sifonunun çalışmadığını ögrenmek.

Arkadaşınızla vedalaştıktan sonra aynı yolda bir süre yan yana yürümeye devam etmek.

Delik çorapla misafirliğe gitmek ve bunu kapının önünde ayakkabıyı çıkarmak üzereyken hatırlamak.

Bitmiş şampuan içine su dolduran anne.

Şoföre "Müsait bi yer" demeye 50-100 metre kalmışken başka bir yolcunun inmek istemesi üzerine "Kalmış şurada 5-6 bina, tekrar durdurmayayım şimdi" diye düşünerek inip yürümeye başlamak... O dolmuştaki başka birinin tam da senin inmek istedigin yerde aracı durdurduğunu görmek...

Ayağa bol gelen terlikle yokuş yukarı çıkmak.

Hava durumunu izlerken kendi şehrini kaçırmak.

Mont giyerken kazağın kol kısmının omuza doğru sıyrılması.

Montun bilek kısmından el sokup, kazak kolunu yakalayıp çekmeye çalışmak.

Üçlü prizden hep yanlış fişi çekmek.

En arka iki dişin arasına kaçan pastırma siniri.

Yorganın uzun kenarını bulamamak. Tek geçerim.

Annenin bitirilen ilk perdenin yanlış kornişe takıldığını söylemesi.

Okula sadece hoşlanılan kızı görmek için gitmek ve kızın o gün okula gelmemesi.

Kahvaltı için gittiğiniz misafirlikte, en sevdiğiniz kahvaltılığın masanın diğer ucunda olması ve onu isteyememek.

Küçükken anne evde değilken misafir gelmesi.

"Annem evde yok'' demenize rağmen gelmesi. İçeri girmesi. Annenin de saatlerce gelmemesi.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2017'de, İspanya'da bir hırsız, bir eve girmek için kapıyı zorladı ve kilidi açmayı başardı.

Ancak fark etmeden yanlış kapıyı açtı ve bir polis karakoluna girdi! Hırsız, içeri girer girmez fark edildi ve hemen tutuklandı. Polisler bu olaya çok güldüler, hırsız ise ne kadar büyük bir hata yaptığını anlayınca şaşırıp kaldı.

GülüYorum

@atilganim Annem Instagram'da fotoğrafımı beğenen herkesin hikayesini izlemiş. İnsanlar mesaj atıyor "Annen hikayemizi izlemiş" diye...

Kızlar napsın kadın gelin bakıyor çağa ayak uydurmuş...

TESPİTLİ YORUM

@Lilithse Van depremi sonrasında bir genç kahvehane enkazından çıkarılırken "Abi ne zaman elime çift okey gelse, başıma bir şey geliyor" demişti.

AlkışlıYorum

"Kızım 2 yaşında, hala benden korkuyor sanki" diye kaynanama dert yanarken, yüreklere su serpen açıklama kayınpederden geldi:

Normal yavrum.

Ben bile korkuyorum senden...