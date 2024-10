Alfa Erkekler Erkek alfalar iddialı ve sorumlu kişilerdir. Sosyal durumlarda sıklıkla liderlik rolleri üstlenen karizmatik liderlerdir. Bir odayı kolayca kontrol edebilen bir CEO gibi, ilgi odağıdırlar.

Erkek alfalar iddialı ve sorumlu kişilerdir. Sosyal durumlarda sıklıkla liderlik rolleri üstlenen karizmatik liderlerdir. Bir odayı kolayca kontrol edebilen bir CEO gibi, ilgi odağıdırlar.

Beta Erkekler Beta erkekleri daha sevecen ve yardımseverdir ve daha az baskıcıdır.

İlişkiler kurmaktan hoşlanırlar ve sosyal sistemlerde pasif bir rol oynarlar. Tipik bir beta erkek gönüllü olarak destekleyici bir pozisyon üstlenen yardımsever bir iş arkadaşıdır.

Delta Erkekleri Sosyal durumlarda, delta erkekleri sıklıkla göz ardı edilir. Sosyal durumlarda vasattırlar ve ne baskın ne de itaatkardırlar. Çok yönlülükleri nedeniyle güvenilirdirler, ancak genellikle liderliği ele almazlar.

Gamma Erkekler Muhalifler, gama erkekleri sıklıkla toplumsal standartları sorgular veya reddeder. Bazen özerk düşünceleri nedeniyle yabancı olarak algılanırlar.

Bu tür, toplumsal zorluklarla karşılaşan ancak diğer şekillerde zeki olan asi bir sanatçı tarafından en iyi şekilde örneklendirilir.

Omega Erkekler Sosyal ölçeğin en altında, omega erkekler sıklıkla sosyal becerilerden yoksundur. Sık sık popüler olmasalar da, genellikle içe dönüktürler ve özgüven eksikliği olmayabilir.

Sigma Erkekleri Sigma erkekleri bireyselliklerini ve öz güvenlerini severler ve geleneksel sosyal hiyerarşileri reddederler. Alfalar kadar karizmatiktirler ancak kurallara uymazlar.

Bu arketip, onay için başkalarına bakmayan yalnız bir kurt tarafından temsil edilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir polis memuru, yerel bir mahallede şüpheli bir aracı takip ettiğini düşünerek saatlerce dolanıp durdu.

Sonra fark etti ki 2 saat kendi arabasını takip etti. Memur, arabasının GPS takibi sırasında bir hata yapmıştı ve farkında olmadan kendi aracını "şüpheli" olarak belirleyip peşine düşmüştü.



GÜLÜ YORUM

@MisterNobadi Kızın zorlu "niye" süreci başladı. Her şeye niye diye soruyor buna hazırlıklıydım fakat işin en zor tarafı kendi yaptıklarına da niye diye soruyor. Demin çiçeği kopartmış gelmiş yanıma "baba niye çiçeği koparttım" diye soruyor.



TESPİTLİ YORUM

@benvaleniz Çalışma hayatı çok garip, her gün cuma gününü bekliyosun, Cuma günü geliyo bi sonraki Cumayı bekliyosun, Cumayı bekleyerek geçiyor her gün her hafta.