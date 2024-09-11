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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 11 Eylül 2024

Kadınların sevdiği şeyler-1

Özel günleri hatırlayın: Doğum gününü ve önemli dönüm noktalarını hatırlayın.
Ev işlerine yardım edin: Temizlik ve ev işlerine yardımcı olun.
Hemen cevap yazın: Hızlı bir cevap, ilgilendiğinizi gösterir.
Telefon görüşmeleri yapın: Bazen bir arama, bir mesajdan daha anlamlı olabilir.
Başkalarına iyi davranın: Başkalarına karşı nazik olmanız, ona nasıl davranacağınızı yansıtır.
Kendinizi utandırmaya hazır olun: Karaoke yapmak veya komik şeyler yapmak, eğlenceyi sevdiğinizi gösterir.
Toplum içinde sevginizi gösterin: El ele tutuşun ya da hızlıca öpüşün.
Tuvalet kapağını kapatın: Basit hareketler önemlidir.
Onun için giyin: Güzel giyinmeye çabalamak onu etkiler.
Açık kapılar: Centilmenlik takdir edilir.
Birlikte dans edin: Onunla dans pistinde buluşmak unutulmaz anlar yaratabilir.
Aktif kalın: Aktif bir yaşam tarzı çekicidir.
Kendini güvende hissetmesini sağlayın: Onu korumak rahatlık getirir.
Onu şaşırtın: Küçük sürprizler düşünceli olduğunuzu gösterir.
Hiçbir neden yokken özel bir şey yapın: Beklenmedik güzel hareketler onun kalbini ısıtır.
Hobilerine ilgi gösterin: Onun tutkularıyla ilgilenmek çok şey ifade ediyor.
Motosiklet sürmek: Birçok kişi bunu heyecan verici buluyor!
Ona yemek pişirin: Basit bir yemek bile içten olabilir.
Söylediklerinizi kastedin: Sözlerinizi yerine getirin.
Onun arkadaşlarıyla vakit geçirin: Bu, ilişki konusunda ciddi olduğunuzu gösterir.
Ona bir şiir yaz: Kişisel dokunuşlar değerlidir.
Tarihleri planlayın: Gezi planlamak için inisiyatif almak güzeldir.
İyi bir dinleyici olun: Onun paylaştığı küçük detayları hatırlayın.
Savunmasız olun: Duyguları paylaşmak güveni artırır.
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BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1938 yılında ünlü radyo tiyatrosu "Dünyalar Savaşı" (War of the Worlds) canlı yayınlandığında, bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünerek paniklediler. New Jersey'deki radyo dinleyicileri, uzaylıların gerçekten dünyayı istila ettiğini zannedip arabalarına atlayarak kaçmaya çalıştı. Olay, tarihin en büyük yanlış anlaşılmalarından biri oldu ve insanların bir radyo şovuna nasıl bu kadar inandıkları günlerce konuşuldu.

GÜLÜ YORUM
Bir müşterinin gelen kurye hakkındaki yorumu:
Feyzullah S*** adında gelen motokurye arkadaş drift atarak geldi, önce motoru düşürdü sonra ayağa kalkıp paketi alırken paketi yere düşürdü.
Kola patladı, pizza düştü.
Kabul etmedim ardından özür dileyip motora binerken binanın giriş camını da kırdı ve 2. siparişe gelirken kasktan dolayı önünü göremediğini belirterek, binanın giriş bariyerini de kırdı. Onun haricinde pizza gayet mükemmeldi...

TESPİTLİ YORUM
@turgutvolkan05 Hanımla evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Tam 17 yıl çalıştık, uğraştık, tasarruf ettik. Ve 17 yılın sonunda hâlâ hiçbir şeyimiz yok.

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