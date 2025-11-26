PODCAST CANLI YAYIN
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 26 Kasım 2025

(Bilim insanlarını, fizik kurallarını ve zaman-mekân algısını şaşırtan gizli bir yetenek)...

Kadınların makyaj yapma becerisi, insanlığın hâlâ çözemediği gizemlerden biridir. Çünkü bu olay sadece "Güzelleşmek" değildir; zamana karşı yarış, yerçekimine meydan okuma ve kamuflaj sanatının birleşimi gibidir.

Hareket halindeki arabada eyeliner: Bilimsel olarak "imkânsıza yakın" kabul edilen bu eylem, kadınların sürüş sırasında değil, genellikle yan koltukta Formula 1 virajı yaşanırken gerçekleştirilir. Erkekler aynı koşullarda su içmeye çalışsa bile üstlerine dökerken, kadınlar "Bir saniye, dudağıma da gloss süreyim" diyebilir. Araştırmacılar bu anları incelemek için defalarca kamera kurdu fakat hiçbir kayıt, yapılan hareketin kusursuzluğunu açıklayamadı.

Sarsıntılı toplu taşıma laboratuvarı: Otobüs zıplıyor, şoför frene abanıyor, bir teyze arkadan "hooop" diye bağırıyor… Ama kadın? Sanki NASA'nın yerçekimsiz ortam simülatöründeymiş gibi fondöteni eşit dağıtır, kaşını doldurur, hatta yanındaki teyzenin torununa bile şeker verir.

Aynasız makyaj yapabilme: Bu artık tamamen gizemli bir iç radar sistemi. Ayna yoktur. Telefon ekranı kapalıdır. Ama kadın... Dudak kalemini milim kaymadan çeker... Rimeli göz küresine sokmaz... Allığı tam elmacık kemiğinin üzerine oturtur. Erkeklerin aynaya bile bakarak sakal tıraşı yapamayıp kulak memesini kesmesi düşünüldüğünde bu durum, bilim için hâlâ çözümsüz bir denklem.

"5 dakikaya hazırım" süper gücü: Bir kadının acelesi varsa, elinde bir çanta, bir telefon ve bir makyaj ürününü aynı anda tutabilir, hepsini aynı anda kullanabilir, aynı anda konuşabilir. Bu noktada kadın artık insandan ziyade çok fonksiyonlu bir transformer gibidir. Tek fark: Daha hızlı ve daha estetik.

Genel sonuç: Kadınların her yerde makyaj yapabilme kabiliyeti, dünyada gerçekten ikiye ayrım yaratır: "Bu nasıl mümkün?" diye bakanlar, "Dur bir ruj süreyim de anlatayım" diyenler... Bilim hâlâ açıklayamıyor, ama toplum olarak biliyoruz: Kadınlar isterlerse bir lunaparktaki çarpışan arabasında bile kontür yapabilirler.

